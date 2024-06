Bericht enthüllt: So weit könnte der SOL-Kurs durch Solana ETFs steigen

Die guten Nachrichten häufen sich am Kryptomarkt wieder. Nachdem das eher schwierige zweite Quartal dem Ende zugeht, scheinen nun wieder bessere Zeiten bevorzustehen. Das Bitcoin Halving, welches im April dieses Jahre durchgeführt wurde, dürfte früher oder später seine Wirkung entfalten und auch bezüglich der Krypto ETFs kommt eine gute Nachricht nach der anderen aus den USA. Damit stehen die Chancen gut, dass in naher Zukunft wieder Milliarden Dollar in in den Kryptomarkt gespült werden. Auch für Solana (SOL) könnten ETFs schon bald Realität werden. Wie sich das auf den Kurs auswirken könnte, hat der Market Maker GSR ausgerechnet.

Die Nachricht hat in dieser Woche für Aufsehen gesorgt. Nachdem im Januar dieses Jahres bereits Spot Bitcoin ETFs in den USA zugelassen wurden, durch die der Bitcoin-Kurs schnell ein neues Allzeithoch erreicht hat, sollen nächste Woche auch Ethereum ETFs auf den Markt kommen. Der Vermögensverwalter VanEck ist gleich den nächsten logischen Schritt gegangen und hat einen Antrag auf einen Solana ETF gestellt.

Die Auswirkungen waren direkt danach zu spüren. Der Bitcoin-Kurs hat zugelegt und der SOL-Kurs ist zwischenzeitlich sogar um knapp 10 % gestiegen. Auch wenn VanEck bei den Bitcoin ETFs nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist davon auszugehen, dass weitere Unternehmen folgen werden und im Falle einer Zulassung weiteres Kapital in den Kryptomarkt gespült werden könnte.

Der Bloomberg-Analyst Erich Balchunas beschäftigt sich hauptsächlich mit ETFs und seine Prognosen haben viel Gewicht am Kryptomarkt. Als er vor ein paar Wochen die Wahrscheinlichkeit der Zulassung der Ethereum ETFs von 25 % auf 75 % erhöht hat, ist der ETH-Kurs explodiert. Auch für die Solana ETFs warten Marktteilnehmer gespannt auf seine Einschätzung. Er ist aber der Meinung, dass es noch zu früh ist, um hier eine Prognose abzugeben.

Yes, the odds of a Solana ETF being approved in next 12mo are tied at the hip to the odds of a change in POTUS and safe to say the chances of both are higher today then they were yesterday.. Altho we not giving any exact number on this yet. Way too early. https://t.co/lCdF3EXtLK

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 28, 2024