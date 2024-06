Krypto News: „Werden DOGE bei 2 Dollar sehen“! Kommt jetzt die 1.566% Kursexplosion für Dogecoin?

Einer der bekanntesten Krypto-Trader der Branche sorgt mit einer Dogecoin Prognose für Aufsehen. Steht der Memecoin wirklich vor einer Kursexplosion von 1.566%? Auf bis zu 2 Dollar soll DOGE explodieren. Sollte man jetzt Dogecoin kaufen?

Während Bitcoin daran scheitert, den Widerstand bei 62.000 Dollar zu überwinden, kommt bei zahlreichen Alt- und Memecoins wieder Leben in die Kurse! Unter den Top-10-Coins legen beispielsweise Ethereum (ETH, +1,84%), Binance Coin (BNB, +1,42%) und Solana (SOL, +6,41%) dezent zu, auch Dogecoin (DOGE) erfreut Anleger mit einem Anstieg um +3,37% innerhalb der letzten 24 Stunden.

Dennoch: Mit einem Kurs von 0,125 Dollar tradet der Memecoin-König (Marktkapitalisierung: sage und schreibe 18.100.652.314 Dollar) weiterhin satte 83,04% unter seinem bisherigen Allzeithoch in Höhe von 0,7376 Dollar, das vor ziemlich genau drei Jahren erreicht wurde.

Seit – für Krypto-Verhältnisse – einer Ewigkeit bleibt der Memecoin Nummer 1 folglich hinter den Erwartungen zurück, überlässt die Bühne dabei der Konkurrenz. Memecoins wie Pepe Coin (PEPE), FLOKI (FLOKI), Bonk Coin (BONK) oder dogwifhat (WIF) konnten alle nur so groß und berühmt werden, weil Dogecoin (DOGE) den Weg geebnet hat.

Doch wann pumpt der „OG Memecoin“ wieder? Innerhalb der letzten 12 Monate konnte Dogecoin (DOGE) zwar einen Teil seiner Verluste wieder ausgleichen und seinen Kurs mit +93,97% Jahresrendite fast verdoppeln.

Von der magischen 1-Dollar-Grenze ist der Vermögenswert aber trotzdem weit entfernt. Dass das nicht mehr lange so bleibt, davon zeigt sich Top-Trader Kaleo in einer neuen DOGE Prognose überzeugt.

Sicher, Dogecoin gilt als „Dinosaurier“ unter den Memecoins – Kaleo zufolge hat die Kryptowährung aber noch einige Asse im Ärmel. Der Krypto-Experte an seine mehr als 642.000 Follower auf X:

Kaleo legt damit nahe: Auch wenn DOGE lange gar nichts tut – es gab Phasen, da ist der Memecoin derart durch die Decke gegangen, dass selbst Anleger mit wenigen hundert Dollar in DOGE plötzlich steinreich geworden sind. Bullish für Anleger: Kaleo hält eine derartige Kurs-Explosion bei Dogecoin erneut für möglich. Denn:

$DOGE / #Dogecoin

For those of you who say DOGE is boring – for the most part, you’re right.

It’s spent ~9.5 years of its existence trending sideways or down. The other 1 year? It had one run that pumped ~6000% from the lows and another that pumped more than 30,000%.

The… pic.twitter.com/523tqCMBdC

— K A L E O (@CryptoKaleo) June 25, 2024