Krypto-Präsident? Kraken-Gründer Jesse Powell spendet eine Million Dollar für Trump

Inzwischen kommt man fast nicht mehr daran vorbei, dass in den USA Wahljahr ist. Während einige davon sprechen, dass es ein Kopf an Kopf Rennen zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und dem Ex-Präsidenten Donald Trump werden dürfte, sehen andere Trump bereits als klaren Sieger und die Wahl nur noch als Formsache. Trump lässt auch immer wieder seine offene Haltung gegenüber dem Kryptomarkt in den Wahlkampf einfließen und das verhilft ihm nicht nur zu neuen Freunden, sondern auch zur einen oder anderen Million. Auch der Gründer der Kryptobörse Kraken, Jesse Powell, hat nun eine Million Dollar für den Wahlkampf von Trump gespendet.

Millionenspenden durch Pro-Krypto-Positionierung

Wäre es nach dem amtierenden Präsidenten Joe Biden gegangen, wären Kryptowährungen wohl kein Thema des diesjährigen Wahlkampfes geworden. Seit sich Trump allerdings für den digitalen Währungsmarkt stark gemacht hat und damit offensichtlich Punkten konnte, muss wohl auch die Biden Administration einlenken. Viele vermuten, dass auch die überraschende Zulassung der Spot Ethereum ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auf den Wahlkampf zurückzuführen ist. Dennoch ist Trump hier der klare Favorit derer, die mit Kryptowährungen zu tun haben – egal ob als Investoren oder Unternehmer. Jesse Powell, der Gründer der Kryptobörse Kraken, hat eine Million Dollar gespendet.

JUST IN: 🇺🇸 Kraken founder Jesse Powell donated $1 million to Donald Trump “to unite behind the only pro-crypto major party candidate.” pic.twitter.com/wbT4pVvmPA — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 28, 2024

Mit seiner Spende möchte Powell “den einzigen Pro-Krypto-Kandidaten” unterstützen. Damit ist er keineswegs alleine. Auch die Winklevoss Zwillinge, die als Krypto Milliardäre wohl ebenfalls von einem Sieg Trumps profitieren würden, haben bereits Millionen gespendet.

JUST IN: Winklevoss twins donated 30.94 #Bitcoin worth over $2 million to Donald Trump to "put an end to the Biden Admin's war on crypto." 🇺🇸 pic.twitter.com/cHD2ENnqZM — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 20, 2024

Man kann also durchaus behaupten, dass sich die Positionierung als Krypto-Präsident für Trump ausgezahlt hat. Es ist davon auszugehen, dass auch noch weitere Unternehmer und Privatpersonen folgen werden, die darauf hoffen, mit einer Spende zum Sieg Trumps beizutragen und so von etwaigen Regulierungsmaßnahmen verschont zu bleiben.

Trump als klarer Favorit

Von einem Kopf an Kopf Rennen, wie es in den Medien immer wieder genannt wird, kann eigentlich keine Rede sein. Beim gestrigen TV-Duell, in dem die beiden Kandidaten gegeneinander angetreten sind, haben sich alle Vorurteile und Sorgen rund um Biden bezüglich seines Alters und seines geistigen Gesundheitszustandes bestätigt. Der amtierende Präsident hatte immer wieder Aussetzer und konnte seine Antworten oft nicht bis zum Ende ausführen. Nicht etwa, weil er unterbrochen wurde, sondern weil er nicht mehr wusste, was er sagen wollte.

…I can't believe that just happened. pic.twitter.com/qbbQDnjkDP — Russell Brand (@rustyrockets) June 28, 2024

Analysten erwarten, dass der Bitcoin-Kurs steigt, wenn Trump die Wahl im November gewinnen sollte. Wahrscheinlich dürfte der gesamte digitale Währungsmarkt davon profitieren und auch die meisten Altcoins steigen. Anleger, die informiert sind und die Geschehnisse verfolgen, könnten dadurch immer noch beeindruckende Renditen erzielen. Eine Plattform, die Nutzer sogar dafür bezahlt, sich umfassend über Bitcoin und Co. zu informieren, ist 99Bitcoins. Kürzlich wurde der Launch einer eigenen Kryptowährung angekündigt, die schon bald durch die Decke gehen könnte.

Informieren und Token verdienen – 99Bitcoins überzeugt mit Learn to Earn

99Bitcoins ist eine Plattform, auf der sich User seit Jahren über den Kryptomarkt informieren. Dadurch hat sich die Plattform inzwischen eine enorme Reichweite mit Millionen von Abonnenten des Newsletters und 700.000 Youtube-Abonnenten aufgebaut. Mit $99BTC soll nun auch eine eigene Kryptowährung auf den Markt kommen. User haben dabei die Möglichkeit, durch das Learn to Earn-Konzept Token zu verdienen, wenn sie verschiedene Lektionen auf der Plattform erlernen.



($99BTC Token-Vorverkauf – Quelle: 99Bitcoins Website)

Die $99BTC-Token sind derzeit noch im Vorverkauf zum günstigen Fixpreis erhältlich und werden noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt. Da schon in dieser frühen Phase über 2,3 Millionen Dollar umgesetzt wurden, gehen Analysten davon aus, dass der Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wenn Investoren ihre Token in den Staking Pool einbringen und damit für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart sperren.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2024

