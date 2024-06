TG.Casino (TGC) Token: Aufstieg Dank Copa America und Euros

TG.Casino verzeichnet aktuell ein explosionsartiges Wachstum. Der Token $TGC hat in den letzten 24 Stunden einen Anstieg um 20% verzeichnet, angetrieben durch Fußballturniere, Airdrop-News und steigende Umsätze. Mit einem aktuellen Preis von 0,178 Dollar gehören iGaming-Coins wie $TGC zu den großen Gewinnern dieses Frühsommers. Die großen Fußballturniere haben die Wettaktivitäten stark erhöht, was diesen Aufschwung weiter begünstigt.

Auch der Konkurrent Rollbit Coin ($RLB) konnte in den letzten sieben Tagen einen Anstieg um 22% verzeichnen, jedoch nicht die beeindruckenden 38%, die $TGC im gleichen Zeitraum erreicht hat. Diese Entwicklung zeigt die zunehmende Beliebtheit und Stärke von $TGC im Bereich des iGaming.

Investoren und Enthusiasten beobachten diese dynamische Entwicklung mit großem Interesse. Das Wachstum von $TGC zeigt das Potenzial der iGaming-Coins, von den weltweiten sportlichen Ereignissen und der digitalen Werbung zu profitieren. Während $TGC weiterhin positive Ergebnisse liefert, bleibt abzuwarten, wie sich dieser Trend in den kommenden Wochen fortsetzen wird.

TG.Casino etablierte sich als erstes lizenziertes Telegram-basiertes Casino und Sportwettenanbieter. Die Messaging-App entwickelt sich zunehmend zur Super-App, unterstützt durch Spiele wie Hamster Kombat und Notcoin. Diese Entscheidung erwies sich als klug, da Telegram unter Krypto-Marktteilnehmern hoch angesehen ist. TG.Casino ist zusätzlich zur Telegram-Version auch als Desktop-Version verfügbar.

Der $TGC-Token hat laut CoinGecko, einer führenden Krypto-Datenwebsite, die Glücksspiel-Kategorie erobert und den Rollbit Coin auf den dritten Platz verdrängt. Dies spiegelt die wachsende Beliebtheit und Stärke von $TGC im Markt wider.

Investoren und Glücksspiel-Enthusiasten verfolgen gespannt diese Entwicklungen. TG.Casino nutzt geschickt die Plattformen Telegram und Desktop, um seine Reichweite zu erweitern und die Attraktivität für verschiedene Arten von Nutzern zu steigern. Das Unternehmen setzt damit Maßstäbe in der Krypto-Glücksspielbranche und bleibt ein Beispiel für innovative Ansätze in der digitalen Wirtschaft.

TG.Casino zeigt sich bemerkenswert stark, während andere Märkte wie Bitcoin, Top-Altcoins und Meme-Coins Rückgänge verzeichnen. Der $TGC-Token befindet sich derzeit in einer Widerstandsregion, die auf einen bevorstehenden Ausbruch über 0,2 Dollar hindeutet. Analysten prognostizieren, dass der $TGC-Preis als nächstes die Marken von 0,43 Dollar und 0,79 Dollar überschreiten könnte, bevor das Allzeithoch (ATH) von 0,726 Dollar angestrebt wird.

Ein stark bullisches Szenario zeichnet sich ab, unterstützt durch die Euros und die Copa America, die die positive Preisentwicklung weiter anheizen.

Investoren und Marktbeobachter richten ihr Augenmerk auf TG.Casino, da es eine mögliche Preisexplosion vorbereitet. Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein, um zu sehen, ob der $TGC-Token sein ATH erreichen kann und wie stark er von den globalen sportlichen Ereignissen profitiert.

Eine Rückkehr zum früheren Allzeithoch (ATH) könnte eine beeindruckende Rendite von 424% für Investoren bedeuten, die zum aktuellen $TGC-Preis einsteigen. Die Fundamentaldaten des Tokens dürften das Abwärtspotenzial begrenzen.

Besonders erwähnenswert sind die bevorstehenden Airdrop-News, die bald nach der detaillierten Ankündigung von Season 2 bekannt gegeben werden sollen.

Der Season 2 Airdrop von TG.Casino wurde in zwei Teile aufgeteilt, wobei Teil 2 etwa 1,5 Millionen Dollar in ETH umfasste, die über drei Monate in gleichen Teilen ausgeschüttet wurden. Heute hat das Team überraschend angekündigt, dass die ursprünglich für Teil 1 vorgesehenen 2,5 Millionen TGC-Tokens nun vollständig ausgeliefert werden, statt über fünf Monate gestreckt zu werden. Weitere Details sind im TG.Casino Telegram-Kanal verfügbar.

In einer weiteren Überraschung hat das Team einen Season 3 Airdrop mit einem Fonds von 2 Millionen Dollar in ETH angekündigt. Dieser steht allen Spielern von TG.Casino zur Verfügung. Neben dem Airdrop ziehen auch ein großzügiger 200% Rakeback Willkommensbonus sowie ein Staking-Angebot mit 40,49% APY eine wachsende Anzahl von Nutzern an.

Nutzer, die TG.Casino über Telegram oder direkt auf der Website nutzen, bleiben oft langfristig dabei. Zusätzlich erhalten Spieler, die mit $TGC wetten, 25% Cashback.

TG.Casino hat kürzlich eine bedeutende Partnerschaft mit dem renommierten italienischen Fußballclub AC Milan abgeschlossen. Als offizieller regionaler iGaming-Partner in Europa unterstreicht diese Kooperation das Bestreben der Plattform, die führende Anlaufstelle für ambitionierte GameFi-Spieler zu werden.

⚽️️ Summer of Football Competition ⚽️

Enter our Exclusive Summer Football Tournament throughout Euro 2024 and Copa America and WIN BIG!

By taking part, you could be one of the top 30 players to share in the HUGE $30,000 prize pool🏆

Find out more: https://t.co/MAzUGlKOe2 pic.twitter.com/TUY9tGO86y

— TG Casino (@TGCasino_) June 13, 2024