Krypto News: „Die Dogecoin Explosion kommt“! Chart-Experte sieht Anstieg auf 4 Dollar – jetzt kaufen?

Steht Dogecoin (DOGE) vor einem beispiellosen Kursanstieg? Ein Chart-Experte stellt eine Explosion bei Dogecoin in Aussicht – auf bis zu 4 Dollar könnte der Memecoin demnach pumpen! Sollte man jetzt Dogecoin kaufen – bevor die breite Masse kommt?

In welche Kryptowährung investieren?

Täglich strömen neue Memecoins auf die Märkte – doch Dogecoin (DOGE) hält sich weiterhin auf Platz 1 im Krypto-Ranking. Was steckt dahinter? Könnte sich der Einstieg doch noch lohnen?

Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte DOGE bereits +2,49% zulegen, tradet dadurch bei gegenwärtig 0,14 Dollar. Bitter für Anleger: Das entspricht in Relation zum Allzeithoch von 0,73 Dollar (Mai 2021) einem Rückgang um sage und schreibe -80,49%.

Nichtdestotrotz geben zahlreiche Analysten und Krypto-Influencer den Memecoin-König nicht auf. Top-Trader Kaleo beispielsweise, einer der bekanntesten Trader der Kryptoszene, sorgt aktuell wieder mit einem Posting für Aufsehen, in dem er Dogecoins Aufstieg zum weltweiten Zahlungsmittel als „unvermeidlich“ bezeichnet.

Inevitable pic.twitter.com/nvRhoawXe1 — K A L E O (@CryptoKaleo) June 12, 2024

DOGE als Alternative zu Dollar, Yen, Euro der Bitcoin – damit einher gehen natürlich auch bullishe Prognosen. Chart-Analyst „visionpulsed.eth“ zum Beispiel hat sich den DOGE-Kurs genauer angesehen, dabei festgestellt: Der Meme-Coin zeigt ähnliche Signale wie 2017 – als Dogecoin völlig durch die Decke gegangen ist und zahlreiche Millionäre hervorgebracht hat! Der technische Analyst in seiner Prognose:

„RCI-Linien zeigen identische Doge-Bullenlaufsignale wie 2017 und 2020 👀👀 Der Markt transferiert Geld von den Ungeduldigen zu den Geduldigen👊“ Seine Vorhersage lautet: „Halte durch: Die DOGECOIN-Explosion kommt💪“

🚨BREAKING🚨 RCI Lines showing identical #Doge bull run signals as 2017 and 2020 👀👀 The market transfers money from the impatient to the patient👊 Hold strong: The #DOGECOIN explosion is coming💪 pic.twitter.com/l0jtwCNMmL — visionpulsed.eth (@VisionPulsed) June 12, 2024

Dazu zeigt er seinen Followern einen Chart mit dem DOGE-Kursverlauf in den nächsten Wochen und Monaten. Ein kleiner Magnet symbolisiert dabei das Preisziel, das er bei DOGE für realistisch hält.

Welcher Memecoin wird 2024 explodieren?

Und das hat es wahrlich in sich: Der Chart-Guru sieht DOGE nicht etwa nur auf 1 Dollar oder 1,5 Dollar steigen – der Prognose zufolge hat Dogecoin sogar das Potenzial, 2025 bis 2026 sage und schreibe 4 Dollar zu erreichen! Kurz nachgerechnet: Von aktuell 0,14 Dollar aus auf bis 4 Dollar – das entspricht einem Anstieg um 2.757%! Oder, anders formuliert: Sollte die Prognose zutreffen, könnten aus 1.000 in DOGE investierte Dollar fast 30.000 Dollar werden!

Ob das so kommt, dürfte allerdings hauptsächlich von einem Mann abhängen: Tesla-Chef und DOGE-Fan Elon Musk. Der hat es sich nach eigener Aussage zur Aufgabe gemacht, Dogecoin zum weltweiten Zahlungsmittel zu machen.

Seit geraumer Zeit schweigt sich der gebürtige Südafrikaner allerdings aus, niemand weiß, was es mit seinen Dogecoin-Plänen noch auf sich hat. Ist der Multi-Milliardär überhaupt noch an DOGE interessiert?

Oder hat er womöglich die Lust verloren – etwa aufgrund des Gerichtsverfahrens, bei dem ihm Insider-Handel mit Dogecoin vorgeworfen wurde?

Fakt ist: DOGE könnte sich ebenso bullish wie bearish entwickeln – das ist das große Risiko. Gleichzeitig sind enorme Mengen an frischem Anlegerkapital notwendig, um den DOGE-Kurs nennenswert nach oben zu bewegen. Angesichts der übermächtigen Konkurrenz, die empfindlich Marktanteile abzieht, wird das immer unwahrscheinlicher.

Ob Dogeverse (DOGEVERSE) oder Memecoin-Newcomer PlayDoge (PLAY): Zahlreiche neue Projekte nutzen das DOGE-Meme, um eine modernere, vielversprechenderer Kryptowährung darauf aufzubauen. PlayDoge (PLAY) beispielsweise konnte im laufenden Presale mehr als 4,2 Millionen Dollar Kapital von Anlegern sammeln.

Das Konzept: ein Krypto-Tamagotchi! Der virale 90er-Hit erlebt mit PlayDoge (PLAY) ein zeitgerechtes Revival: Du kümmerst dich um ein virtuelles Haustier, wirst dafür mit dem nativen PLAY-Token des Projekts belohnt – und kannst diesen dann zusätzlich staken, um ein passives Einkommen zu generieren.

Krypto-Influencer Flo Pharell beispielsweise spekuliert auf eine starke Performance bei PlayDoge (PLAY) – und bezeichnet den Coin als einen der besten, die man jetzt kaufen kann:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2024

