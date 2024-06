Der Pepe Endgegner? Pepe Unchained sammelt in einer Woche 1,5 Millionen US-Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Pepe Unchained ($PEPU) sammelte innerhalb einer Woche über 1,5 Millionen US-Dollar an Raising Capital ein und machte damit klar, wer der bessere Pepe ist – und ja, er ist der ohne Fesseln, aber immer noch ohne Hosen.

Kein anderer Coin war bisher eine ernsthafte Bedrohung für die Herrschaft des alten Pepe ($PEPE), bis seine verbesserte und „entfesselte“ Version $PEPU auftauchte. Schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten und günstige Gebühren sind zwei Dinge, auf die $PEPE nur hoffen kann. Dank einer eigenen Layer-2-Chain wird genau das bei Pepe Unchained ermöglicht. Mit Early Bird Anlegern, die jeden Tag Hunderttausende und in den kommenden Wochen möglicherweise Millionen in den Vorverkauf von Pepe Unchained investieren, könnte $PEPU vielleicht bald $PEPE den Platz im Ranking streitig machen. $PEPU kann momentan noch für 0,0081613 US-Dollar im Vorverkauf gekauft werden.

Meme-Coins oben, Pepe-Coins unten?

Meme-Coins erleben nach einer rund einmonatigen Durststrecke ein Comeback, wobei das derzeit starke Aufwärtsmomentum die Voraussetzungen für einen weiteren Bullenlauf im Juli schaffen könnte. Token in der Meme-Kategorie haben in den letzten sieben Tagen solide Gewinne verzeichnet: BOOK OF MEME ($BOME) stieg um 15,15 %, Bonk ($BONK) stieg um 12,88 %, Popcat ($POPCAT) kletterte um 145,8 % und Mog Coin ($MOG) stieg um 85,91 %.

Der gesamte Meme-Coin-Sektor verzeichnete einen Anstieg von 0,93 %, wobei das Handelsvolumen um 1,85 % auf 2,7 Mrd. US-Dollar anstieg.

Inmitten dieses Kaufrauschs hat unser alter Freund $PEPE jedoch nicht so gut abgeschnitten und ist lediglich um 5,62 % auf Wochensicht gestiegen. Auch andere Pepe-Coins, wie Pepecoin ($PEPECOIN), stieg nur um 5,51 % und PepeFork ($PORK) verlor sogar 24,13 % auf Wochensicht. Warum ist der Kryptomarkt momentan so hart zu unserem Froschfreund und seinen Verwandten? Ist das nur ein Zufall, oder hat der Markt endlich erkannt, dass der Pepe mit massivem Gewinnpotenzial derjenige ist, der keine schweren (Block) Chains auf seinem Rücken trägt?

Die Kryptowelt will Pepe so wie er sein sollte – Unchained

Der freie Pepe ist der wahre Pepe – und das ist genau das, was die Kryptowelt will.

Mit seiner eigenen Layer-2-Chain ist $PEPU nicht an Ethereum “gekettet”, was höhere Transaktionsgeschwindigkeiten und geringere Gaskosten bedeutet. Darüber hinaus schafft eine eigene Chain ein völlig neues Ökosystem, ein potenzielles Sprungbrett für andere Token – andere Unchained Pepe Freunde. Vielleicht ist das der Grund, warum unser alter Freund $PEPE nicht mehr die gleiche Liebe erfährt wie früher.

Vor kurzem tauchte ein Bericht über einen Wal auf, der sich als 0x837 identifizierte und 700 Milliarden $PEPE-Token im Wert von 7,83 Millionen Dollar verkaufte, wobei der gesamte Handel zu einem Verlust von 3,47 Millionen Dollar führte. Was hat diesen Wal dazu veranlasst, seine $PEPE-Bestände zu verkaufen? Vielleicht bereitet sich dieser Wal sich darauf vor bei $PEPU groß einzusteigen. Kein Wunder, dass $PEPU als der nächste 10x Meme-Coin angepriesen wird. 99Bitcoins haben auf ihrem YouTube-Kanal mit über 700.000 Abonnenten darauf hingewiesen.

$PEPU: Der König der Meme-Coins und der König der Staking-Rewards

Pepe der Frosch hat die Zeit überdauert und ist bis heute eine Ikone geblieben, die inoffiziell zum König der Meme-Coins gekrönt wurde.

Was seine tokenisierte Version von anderen unterscheidet, ist seine Basis-Kryptobewegung, die nicht von Influencern oder Risikokapitalgebern, sondern von seiner starken Gemeinschaft angetrieben wird – das Lebenselixier von Meme-Coins, etwas, das der jüngste Meme-Coin Zugang Hawk Tuah ($HAWKTUAH)-Münze natürlich auch erreichen will. Pepe Unchained, ist die nächste Evolutionsstufe des ikonischen anthropomorphen Frosch als Maskottchen.

Abgesehen von den bereits erwähnten Transaktionsverbesserungen bietet der Pepe Unchained auch eine süße Belohnung für frühe Investoren. Mit einer effektiven Rendite von bis zu 1.614 % ist das so, als ob man täglich 4,42 % verdienen würde. Ungefähr 98 Millionen $PEPU-Token wurden bereits gestaked, was zeigt, dass die Community wirklich auf Nachhaltigkeit setzt.

Kaufen Sie also jetzt Token und staken Sie diese, denn wenn noch mehr Investoren einsteigen, wird der APY sinken. Um am PreSale teilzunehmen, gehen Sie auf die Website von Pepe Unchained, verbinden Sie Ihr Wallet und kaufen Sie mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Updates von Pepe Unchained, indem Sie der Community auf X und Telegram beitreten.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.