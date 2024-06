Krypto Wal gibt auf und verkauft bekannten Meme Coin für über eine Million Dollar

Es hätte der ganz große Bullrun werden sollen, der den Bitcoin-Kurs auf weit über 100.000 Dollar steigen lässt und auch die meisten Altcoins explodieren lässt. Gekommen ist es bisher ganz anders. Zwar hat Bitcoin in diesem Jahr schon eine beeindruckende Performance hinter sich, die 100.000 Dollar Marke ist allerdings noch in weiter Ferne. Die Korrektur der letzten Tage hat auch die meisten Altcoins und vor allem die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung extrem unter Druck gesetzt. Darunter auch PEPE. Ein Großinvestor, der den Coin für über eine Million Dollar verkauft hat, hat dem Druck nicht standgehalten und seine PEPE Token wieder verkauft.

Meme Coins sind vom Kryptomarkt nicht mehr wegzudenken. Zwar versinken die meisten kurz nach dem Launch wieder in Bedeutungslosigkeit, dafür können einige wenige ihren Wert innerhalb kürzester Zeit vervielfachen und Kleinanlegern zu lebensverändernden Renditen verhelfen. Erreicht ein Meme Coin erstmal eine Bewertung von einer Milliarde Dollar oder mehr, steigen auch die Summen, die investiert werden. Ein Wal hat über eine Million Dollar in PEPE investiert. Auch wenn er zwischenzeitlich schon 670.000 Dollar Gewinn realisieren können hätte, hat er gewartet, bis der Kurs noch weiter steigt.

This $PEPE trader capitulated and sold all 114.7B $PEPE for 366.5 $ETH($1.27M) at a breakeven price.

He bought 114.7B $PEPE($1.27M) at $0.000011 on May 14 and May 15.

The price of $PEPE broke through $0.000017 on May 27, at which time his profit was $670K(+50%), but he did not… pic.twitter.com/aPxuftE1yI

— Lookonchain (@lookonchain) June 15, 2024