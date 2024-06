Dogwifhat Kurs bricht um 25 % ein – Einstiegschance oder Finger weg?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Viele Analysten haben erwartet, dass der Bitcoin-Kurs im Juni schon deutlich höher liegen wird und auch die meisten Altcoins davon profitieren. Vor allem Meme Coins hätten – wie schon das ganze Jahr über – wieder zu den großen Gewinnern zählen sollen. Dogwifhat (WIF) hat bereits eine beeindruckende Rallye hinter sich und war ein Kandidat für einen potenziellen Anstieg auf 10 Milliarden Dollar. Heute sieht die Sache schon ganz anders aus. Allein in der letzten Woche ist der Kurs um mehr als 25 % gefallen. Handelt es sich dabei um eine Einstiegschance, oder sollten Anleger jetzt besser die Finger von WIF lassen?

Korrektur am gesamten Markt

Auch wenn die verschiedensten Coins am Kryptomarkt mit verschiedenen Projekten einhergehen, ist es immer noch so, dass sich nur die wenigsten und auch nur an einzelnen Tagen von Bitcoin entkoppeln können. Die digitale Leitwährung gibt immer noch die Richtung vor. Fällt der Bitcoin-Kurs, geht es auch für die meisten Altcoins bergab. Das zeigt sich auch in dieser Woche wieder eindrucksvoll. Unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung liegen gerade einmal 4 Coins in der letzten Woche im Plus.



(Top 100 Coins absteigend sortiert nach 7-Tages-Gewinnen – Quelle: Coinmarketcap)

Dass es am gesamten Markt bergab geht, ist nicht weiter verwunderlich, da auch der Bitcoin-Kurs in dieser Woche um knapp 7 % gefallen ist. Allerdings trifft es Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung und bei denen mehr spekuliert wird oft härter. Meme Coins wie WIF, PEPE und Co. leben nur von der Spekulation der Anleger, sodass die Kursschwankungen hier auch umso heftiger ausfallen können.

Dogwifhat verliert 25 %

Dogwifhat hat das ganze Jahr über schon an den meisten Tagen zu den Top Movern gehört. Ging es für Bitcoin bergauf, war WIF oft der Coin mit den höchsten Tagesgewinnen unter den Top 100. In die andere Richtung hat das genauso funktioniert, sodass es im Falle einer Korrektur bei Bitcoin für WIF noch steiler bergab ging. Dieses Bild zeigt sich auch diesmal wieder. In den vergangenen 7 Tagen ist der WIF-Kurs um mehr als 25 % gefallen.



(WIF Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Wer heute vor einer Woche eingestiegen ist, hat bereits mit hohen Verlusten zu kämpfen. Wer Dogwifhat dagegen am Allzeithoch am 31. März dieses Jahres gekauft hat, hat es noch schwerer. Seitdem ist der Kurs um fast 50 % eingebrochen. Wer auf Meme Coins setzt, muss mit Schwankungen wie diesen umgehen können.

Lohnt sich der Einstieg jetzt?

Meme Coins können extrem schnelllebig sein und wenn der Hype einmal verflogen ist, kann es genauso schnell wieder bergab gehen, wie es vorher bergauf ging. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass dieser Moment bei Dogwifhat bereits erreicht ist. Fällt der Wert eines Meme Coins, obwohl der Bitcoin-Kurs steigt, könnte man eher davon sprechen. Fällt der WIF-Kurs allerdings im Zuge einer Korrektur, die sich über den gesamten Markt erstreckt, herrscht wenig Grund zur Sorge. Daher stehen die Chancen gut, dass es sich jetzt um eine gute Gelegenheit handeln könnte, günstiger einzusteigen.

Immerhin würde ein Anstieg zurück auf das Allzeithoch für Investoren, die jetzt einsteigen, ein Plus von rund 100 % bedeuten. Es ist anzunehmen, dass WIF auch in Zukunft Bitcoin outperformen wird. Wer also von steigenden Bitcoin-Preisen in den nächsten Monaten ausgeht, könnte auch auf ein neues Allzeithoch bei Dogwifhat setzen und sogar eine noch höhere Rendite erzielen. Die ganz großen Gewinne von tausenden Prozent sollten Anleger allerdings nicht mehr erwarten, da die Marktkapitalisierung dafür inzwischen schon zu hoch ist. Daher setzen auch immer mehr Investoren auf neue Meme Coins, die ihren Wert vor allem am Anfang noch schnell vervielfachen können, wobei derzeit vor allem Sealana ($SEAL) überzeugt.

Sealana vor 1.000 % Kursexplosion?

Bei Sealana ($SEAL) handelt es sich um einen Meme Coin, der genau wie Dogwifhat (WI) auf der Solana Blockchain basiert und bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. $SEAL wird derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) angeboten, sodass die Token noch zu einem Fixpreis direkt von den Entwicklern gekauft werden können, bevor der Kurs an den Börsen durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Dadurch haben alle Käufer, die im ICO einsteigen, die gleichen Chancen auf Gewinne.

Die Tatsache, dass schon im Vorverkauf über 4 Millionen Dollar umgesetzt wurden, stimmt Analysten extrem bullish. Einige gehen davon aus, dass der $SEAL-Kurs nach dem Launch schnell um das 10-fache steigen könnte. Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann $SEAL direkt auf der Website über das Widget kaufen, oder SOL an die Wallet senden, die auf der Website angegeben ist und erhält die $SEAL-Token dafür beim Launch per Airdrop. Allerdings sollten sich Interessenten beeilen, da der Vorverkauf bereits in 11 Tagen endet.

