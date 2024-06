Ethereum, Cosmos und Angry Pepe Fork führen Krypto-Rallye als andere stagnieren

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Im Rahmen einer dynamischen Wende auf dem Altcoin-Markt führen Ethereum, Cosmos und ein neuer Marktteilnehmer, Angry Pepe Fork, eine bemerkenswerte Rallye an, die großes Interesse und Geld von klugen Investoren anzieht. Diese Altcoins haben sich explosionsartig entwickelt und zeigen eine starke Performance und frisches Investorenvertrauen, während andere Altcoins darum kämpfen, ihren Schwung zu halten. Lassen Sie uns mehr herausfinden.

Angry Pepe Fork: Eine der vielversprechender Altcoin, den es zu beobachten gilt

Angry Pepe Fork ist ein Hoffnungsschimmer für Rebellen und Gesetzlose, die entschlossen sind, die derzeitige Situation bei den Meme-Coins zu ändern. Die Angry Pepe Fork-Armee hat dank des einzigartigen “Conquer To Earn”-Systems von APORK eine große Chance zu verdienen und zu wachsen. Da die Gemeinschaft ihre Token einsetzt und sowohl individuelle als auch Gruppenbemühungen mit jeder besiegten Zombiecoin belohnt, steigt die jährliche Rendite (Annual Percentage Yield, APY).

Und egal, ob Sie sich langfristig oder kurzfristig binden wollen, es gibt auf Schritt und Tritt Vorteile. Je nach gewünschtem Engagement können die Teilnehmer ihre Gewinne während der 30-, 60- und 90-tägigen stufenbasierten Lock-in-Perioden ändern. Dieser neuartige Ansatz ist sehr viel sinnvoller, da die Teilnehmer bereits im Presale mit dem Setzen und Verdienen von Geld beginnen können. Darüber hinaus bietet der derzeitige Marktrückgang die Chance, eine große Menge an APORK-Tokens zu kaufen, bevor der Kryptowährungsmarkt einen Bullenrun erlebt.

Darüber hinaus gehen Analysten davon aus, dass der Preis von Angry Pepe Fork bis zum Ende des Presale um 500 % gestiegen sein wird. In der Zwischenzeit hat SOLIDProof den Smart Contract der Plattform gründlich überprüft, um eine zuverlässige und sichere Investition zu gewährleisten. Es wird dringend empfohlen, ein Teil dieser Bewegung zu werden, da jeder Token während des anfänglichen Presale nur für 0,014 $ verkauft wird.

Das APORK-Projekt wird auch Ihr Interesse wecken, wenn Sie Angry Pepe Frog mochten oder die Anfangsphase der nativen Pepe-Münze verpasst haben. Bemerkenswert ist, dass die Vorverkaufseinnahmen für dieses Projekt bereits 169.000 $ überschritten haben und bis zum Ende des nächsten Monats voraussichtlich 1 Million $ erreichen werden. Darüber hinaus beabsichtigt APORK durch die Ausgabe von nur 1,9 Milliarden Token, die Knappheit aufrechtzuerhalten. Dies könnte dazu führen, dass der Wert der APORK-Token aufgrund der starken Nachfrage und des begrenzten Angebots stark ansteigt.

Ethereum Kurs konsolidiert sich

Gensler betonte, dass Vermögensverwalter derzeit im Mittelpunkt des Interesses stehen. Außerdem würden Spot-Ethereum-ETFs nach Genslers ursprünglichen Vorschlag im Sommer auf den Markt kommen. Die 19b-4-Formulare wurden letzten Monat von der SEC genehmigt, was die Tür für diese Anlageklasse öffnet. Die SEC und die Emittenten arbeiten derzeit an den S-1-Anmeldungen, die genehmigt werden müssen, bevor die Produkte in den Handel gehen können.

Einigen sachkundigen Analysten zufolge werden ETFs auf Ethereum voraussichtlich am 2. Juli aufgelegt. In der Zwischenzeit hat sich der Ethereum Kurs in der vergangenen Woche zwischen 3.620 und 3.250 $ konsolidiert. Analysten erwarten jedoch in den kommenden Tagen einen Ausbruch nach oben.

Cosmos Preisvorhersage

Für den 26. Juli 2024 wird ein Anstieg des Cosmos-Kurses um 2,01% auf 7,05 $ erwartet, basierend auf einer aktuellen Cosmos-Preisprognose. Darüber hinaus deuten die technischen Indikatoren darauf hin, dass die aktuelle Stimmung bärisch ist. In den letzten 30 Tagen hatte Cosmos 13/30 (43%) grüne Tage und 9,47% Kursvolatilität.

Inzwischen liegt der prognostizierte Jahrestiefstpreis für Cosmos für 2025 bei 6,19 $, basierend auf den vergangenen Preisschwankungen des Tokens und den BTC-Halbierungszyklen. Es wird erwartet, dass Cosmos im kommenden Jahr bis zu 30,37 $ kosten wird. Zum jetzigen Zeitpunkt reicht die Cosmos-Preisprognose für 2025 von einem Tiefstwert von 6,19 $ bis zu einem Höchstwert von 30,37 $. Wenn Cosmos das höhere Kursziel erreicht, könnte Cosmos bis 2025 einen Wertzuwachs von 343,87 % im Vergleich zum aktuellen Kurs verzeichnen.

Schlussfolgerung

Ethereum, Cosmos und Angry Pepe Fork steigen als bemerkenswerte Performer auf, da der Altcoin-Markt eine dynamische Veränderung erfährt, die viel Aufmerksamkeit von intelligenten Investoren auf sich zieht. Diese Altcoins sind nicht nur sehr dynamisch, sondern versprechen auch hohe Renditen.

In der Zwischenzeit schlägt Angry Pepe Fork mit seinem kreativen “Conquer To Earn”-Ansatz, der besondere Einsatzchancen und erwartete hohe Renditen bietet, hohe Wellen. APORK ist für eine erstaunliche Expansion positioniert und könnte bis zum Ende des Presale um 500 % steigen, dank eines gut bewerteten Smart Contracts und eines strategischen Ansatzes für die Token-Knappheit. Sein attraktiver Presale Preis und die große Unterstützung der Community machen ihn zu einem der vielversprechenden Altcoins, die man im Auge behalten sollte.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2024

