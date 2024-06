Solana oder Celestia: Welche Blockchain wird sich durchsetzen, während WW3 Shiba den Kryptomarkt in Flammen setzt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die langsame Performance von Solana im 2. Quartal 2024 hat die Erwartungen an eine Rallye von $SOL nicht verringert. In der Zwischenzeit wird Celestia (TIA) weiterhin modulare Blockchains unterstützen, da mehr Unternehmen diese Facette der Blockchain-Technologie erforschen.

Weitere Nachrichten: WW3 Shiba sorgt für Aufregung auf dem GameFi-Markt, nachdem der Presale mit großem Erfolg gestartet wurde. Händler und Investoren stürzen sich auf WW3Shiba, um anständige Gewinne zu erzielen. Kann er im Jahr 2024 andere Top-Altcoins übertreffen? Lasst es uns herausfinden.

Die brandneue Solana-Blink-Lösung könnte die Erholung des SOL-Preises vorantreiben.

Solana (SOL), die fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, hat in den letzten Wochen eine Stagnation ihres Preises erlebt. SOL wurde Ende Mai bei 186 $ gehandelt, aber nach einer marktweiten Umkehr fiel der Altcoin in der letzten Juniwoche um 21 %. Er wird derzeit bei $135 gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von $62,5 Milliarden (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels).

Viele Experten hoffen, dass die zunehmenden Partnerschaften und Produkteinführungen im Ökosystem von Solana dessen Erfolg verbessern werden. In Zusammenarbeit mit Saydialect on X stellte die Solana Foundation kürzlich Solana Blinks vor, eine neue Lösung, die es Websites, Apps und Social-Media-Plattformen ermöglicht, Solana-Schnittstellen wie Transaktionen anzuzeigen, ohne die App zu verlassen. Dadurch werden dezentralisierte Apps zugänglicher und benutzerfreundlicher.

Celestia-Ausblick bleibt trotz leichtem Abschwung positiv

Celestia (TIA) ist ein Datenverfügbarkeitsprojekt mit einem einzigartigen Schwerpunkt: die Vereinfachung des Prozesses der Einführung von Blockchains. Das Projekt leistet Pionierarbeit bei der Nutzung der Blockchain-Modularität, einem Konzept, das spezialisierte Blockchains durch die Trennung der Funktionen einer Blockchain ermöglicht.

Was die Kursentwicklung betrifft, so hat TIA seit seiner Einführung im Oktober 2023 ein stetiges Wachstum erfahren. Celestia (TIA) erreichte innerhalb von fünf Monaten nach seinem Debüt ein Allzeithoch von 20 $, hat sich aber seitdem bei 6,33 $ eingependelt. Trotz des jüngsten Rückgangs liegt Celestia (TIA) immer noch über 200 % über seinem Allzeittief von 2,08 $. Die Zukunft von Celestia (TIA) hängt vom anhaltenden Wachstum der Blockchain-Branche und dem zunehmenden Wert von Datenverfügbarkeitslösungen ab. Da immer mehr Unternehmen das Konzept der Blockchain-Modularität erforschen, wird ein sicherer und nutzerzentrierter Ansatz für die Datenverwaltung immer wichtiger. In diesem Zusammenhang erwarten optimistische Anleger, dass TIA seine Höchststände vom Januar wieder erreichen wird.

WW3 Shiba: Neues Blockchain-Gaming-Netzwerk könnte Investoren mit 500-fachen Gewinnen belohnen

WW3 Shiba verbindet Spaß und finanzielle Belohnungen und ist der jüngste Neuzugang im Blockchain-Gaming-Sektor. Es bietet ein Spieluniversum, in dem Spieler NFT-Hunde besitzen und finanzielle Anreize für das Training und die Pflege ihrer Haustiere verdienen.

Mit seinem innovativen Ansatz für Spielbelohnungen fördert das WW3 Shiba-Spieluniversum die aktive Teilnahme. Top-Teilnehmer im WW3 Shiba-Ökosystem erhalten spezielle NFTs und WW3Shiba-Tokens, die sie gegen Geldpreise, Rabatte und reale Vermögenswerte eintauschen können. Darüber hinaus kann die Teilnahme an Staking-Aktivitäten den Nutzern prozentuale Vorteile verschaffen.

Neben den spielerischen Elementen liegt der Reiz von WW3 Shiba in der Kombination aus realen Nützlichkeiten. Mit einer Mischung aus Unterhaltung, passivem Einkommen und der Unterstützung von kriegsgeschädigten Hunden will sich dieses Spielnetzwerk von NFT-Spielen mit geringem oder gar keinem Wert in der realen Welt abheben. Darüber hinaus hätte der Einstieg von WW3 Shiba in die Blockchain-Gaming-Industrie zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen können, da die Branche von 10 Milliarden Dollar im Jahr 2022 auf über 880 Milliarden Dollar im Jahr 2032 wächst.

Jetzt setzen Marktexperten darauf, dass WW3 Shiba die steigende Nachfrage nach P2E-Projekten nutzen und den Anlegern im Presale erstaunliche Gewinne bescheren wird. Inmitten der wachsenden Begeisterung für WW3 Shiba hat das Team die Zweifel der Investoren ausgeräumt, indem es die Liquiditäts-Token für zehn Jahre gesperrt hat. Gleichzeitig hat das Team sein Engagement für die Langlebigkeit von WW3 Shiba unter Beweis gestellt, indem es die Team-Tokens für zwei Jahre gesperrt hat. Schließlich glauben viele Investoren, dass der laufende Presale von WW3 ein vielversprechendes Ereignis sein wird, wobei optimistische Prognosen einen 100-fachen Anstieg innerhalb von 12 Monaten vorhersagen.

Schlussfolgerung

Die Rückgänge von Solana (SOL) und Celestia (TIA) spiegeln ein allgemeines Aufwärtsmuster wider, das den breiteren Kryptomarkt betrifft. Aus diesem Grund wandten sich viele Anleger Anlagen wie WW3 Shiba zu, um ihre Verluste auszugleichen und ihre Baisse-Positionen zu verlassen.

WW3 befindet sich derzeit in der Eröffnungsphase seines Presale, wird zu einem Preis von 0,001 $ gehandelt und widmet 50 % seines Tokenangebots den Presale Investoren. Aufgrund dieser Faktoren behaupten Marktexperten, dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt, um Teil der Gemeinschaft zu werden, da der Preis in den kommenden Wochen steigen wird.

Hier finden Sie weitere Informationen über den Presale:

Zuletzt aktualisiert am 28. Juni 2024

