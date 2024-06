Ethereum und Solana: ETF Nachrichten lassen Altcoins explodieren

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Es ist ein aufregendes Jahr, um in den Kryptomarkt zu investieren. Das Bitcoin Halving findet in etwa alle vier Jahre statt und wurde auch heuer wieder durchgeführt, die Spot Bitcoin ETFs wurden in den USA nach jahrelangem Warten zugelassen und nun dürften auch bald börsengehandelte Fonds für Ethereum und Solana folgen. Die Hoffnung darauf lässt bereits jetzt einige Altcoins explodieren und die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Altcoin Season nun erst richtig losgeht. Das bedeutet, dass die Bitcoin-Dominanz sinken dürfte und viele andere Kryptowährungen Bitcoin outperformen werden.

Ethereum ETFs starten nächste Woche

Es kam überraschend, als die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vor einigen Wochen grünes Licht für Ethereum ETFs gegeben hat. Bisher hat die Behörde versucht, vor allem Coins, die auf den Proof of Stake Mechanismus zur Konsensfindung setzen, als Wertpapiere einzustufen. Mit der Genehmigung der Spot Ethereum ETFs wurden die Bemühungen, Ethereum als ein solches Wertpapier einzustufen, eingestellt. Die börsengehandelten Fonds dürften schon nächste Woche auf den Markt kommen.

BIG BREAKING 🚨 The SEC could approve Ethereum ( $ETH ) ETF as soon as July 4, per Reuters. pic.twitter.com/YyOVaXluqS — BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) June 26, 2024

Analysten vermuten, dass in die Ethereum ETFs in etwa ein Drittel des Kapitals fließen wird, das in die Bitcoin-Fonds geflossen ist. Da die Marktkapitalisierung von ETH auch nur in etwa ein Drittel von Bitcoin ausmacht, dürfte das für einen ähnlichen Effekt auf den Kurs reichen, wodurch nicht nur ETH, sondern das gesamte Ökosystem explodieren könnte. Ein ähnliches Bild könnte sich nun auch schon bald bei Solana zeigen.

VanEck reicht Solana ETF Antrag ein

VanEck gehört zu den Größen der Finanzwelt und hat auch bei den Bitcoin ETFs von Anfang an seine Finger mit im Spiel gehabt. Der Bitcoin ETF von VanEck kann zwar nicht mit denen von BlackRock, Fidelity oder Grayscale mithalten, hat inzwischen aber auch eine Marktkapitalisierung von fast 700 Millionen Dollar erreicht. Nun wurde bekannt, dass das Unternehmen auch einen Antrag für einen Solana ETF gestellt hat.

SOLANA ETF BY VANECK!!!! pic.twitter.com/DmNbf1sNTs — mert | helius | hSOL (@0xMert_) June 27, 2024

Auch wenn VanEck bei den Bitcoin ETFs nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist es wohl die Erwartung, dass auch andere Unternehmen folgen und weitere Milliarden in den Kryptomarkt gespült werden, wenn der börsengehandelte Fonds auch zugelassen werden sollte. Gründe, den ETF nicht zu genehmigen, dürfte die SEC nach der Zulassung der Ethereum-Fonds nur schwer finden.

Damit könnte wohl tatsächlich eine Altcoin Season bevorstehen, wie es die meisten Experten prognostizieren. Der SOL-Kurs hat heute schon entsprechend reagiert und ist um knapp 10 % gestiegen und wieder hat sich gezeigt, dass auch Meme Coins wieder zu den großen Gewinnern gehören werden, wenn die Altcoin Season startet. BOME hat bereits um 15 % zugelegt und auch WIF war zwischenzeitlich zweistellig im Plus. Auch beim neuen Pepe Unchained (PEPU) kennen Investoren kein Halten mehr.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained knackt die Millionen Dollar Marke

Pepe Unchained ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, sondern kommt auch mit seiner eigenen Layer 2 Blockchain, die deutlich schnellere Transaktionen zu niedrigeren Gebühren als Ethereum ermöglicht. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, womit schnell klar wird, dass $PEPU großes Potenzial hat. Das zeigt sich auch im hohen Interesse der Investoren während des Initial Coin Offerings. Obwohl PEPU erst seit wenigen Tagen im Presale erhältlich ist, haben Investoren bereits Token im Wert von über einer Million Dollar gekauft.



($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, wodurch frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Börsen mitnehmen können. Die jährliche Rendite bei der Staking-Funktion wird dynamisch berechnet und hängt davon ab, wie viele Token bereits im Pool sind, weshalb die APY vor allem am Anfang besonders hoch ist. Derzeit liegt die Staking-Rendite noch bei über 1.800 %, weshalb die meisten Käufer ihre Token bereits staken. Dadurch wird das Angebot beim Launch zusätzlich verknappt, weshalb ein Kursanstieg umso wahrscheinlicher wird. Analysten, die auf den neuen Coin aufmerksam geworden sind, haben aufgrund der hohen Nachfrage bereits Kursziele ausgesprochen, die weit über dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen.

Jetzt $PEPU im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.