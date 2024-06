Welche Kryptowährung heute kaufen? Der Meme-Coin mit 90er Nostalgie

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die 1990er liegen schon etliche Jahrzehnte in der Vergangenheit, trotzdem ist das Jahrzehnt in dem Techno das Licht der elektronischen Musikwelt erblickte, Lavalampen in fast jedem Wohnzimmer standen und das sogenannte „Arschgeweih“ so manchen Rücken zierte auch 2024 immer noch schwer angesagt. Im Radio dudeln 90er Hits rauf und runter, es gibt 90er Jahre Parties bis zum abwinken und auch in der Mode tauchen wieder Crop Tops, Baggy Jeans und klobige Turnschuhe à la Buffalo auf. Da ist es also kein Wunder, dass ein Kryptoprojekt mit großem 90er Jahre Flair ebenfalls gehörig durchstartet. PlayDoge holt das Tamagotchi ins Web3 und aufs Smartphone. Der Plattform ist es mittlerweile gelungen, mit ihrem ICO über 5,1 Millionen US-Dollar einzusammeln.

PlayDoge vs. Tamagotchi – das sind die Unterschiede

Vor allem in den frühen 90ern hatte gefühlt jeder ein quietschbuntes Plastikei, in dem das Tamagotchi lebte. Wer sich gut um sein virtuelles Haustier kümmerte, wurde mit einem Mametchi oder Ginjirotchi belohnt. Weniger fleißige Besitzer erhielten ein Masktchi oder Tarakotchi. Auch heute hat Tamagotchi eine breite Fanbase und die Original-Eier aus den 90er Jahren werden für hohe Preise gehandelt.

PlayDoge bringt dieses Spielprinzip nun ins Web3, allerdings mit einem kleinen Upgrade. Im Gegensatz zum ursprünglichen Tamagotchi, wo die Spieler lediglich mit einem neuen Charakter belohnt wurden, erhalten Spieler, die sich gut um ihren Pixel-Doge kümmern und gemeinsam mit ihm auf spannende Abenteuer gehen $PLAY-Token. Diese können dann entweder im Spiel ausgegeben oder gegen andere Kryptowährungen getauscht werden.

Ebenfalls geplant sind Minispiele im passenden Nostalgie 2D-Sidescroller Look, mit denen man ebenfalls $PLAY Token verdienen kann. Außerdem soll es eine Rangliste geben. Spieler die ganz oben stehen, bekommen Bonus $PLAY Token und exklusive Belohnungen. On top soll die Spielmechanik sehr viel einfacher sein als beim originalen Game.

Der Nostalgie Meme-Coin mit Staking

PlayDoge kombiniert also das virale Potenzial mit dem allerseits beliebten Doge Meme und setzt noch eine Play-to-Earn Mechanik obendrauf. Das Projekt hat aber, anders als viele andere Meme-Coins die in letzter Zeit auf den Markt geworfen wurden, noch mehr Utitlity im Gepäck. Das soll jetzt an dieser Stelle allerdings nicht heißen, dass Coins mit einer recht überschaubaren Utility nicht auch enorm erfolgreich sein können. PlayDoge hat allerdings noch zusätzlich eine Stakingfunktion und die Early Bird Investoren müssen damit auch nicht warten, bis der PreSale vorbei ist. Die gekauften Token können sofort in den Staking Contract eingezahlt werden – sowohl über die Heimatchain BNB als auch über Ethereum. Bei Ethereum sind derzeit 153 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 123 %. Bei BNB befinden sich 246 Millionen Token im Contract, der APY liegt bei 76 %.

$PLAY im PreSale kaufen

Der $PLAY Token kann im Moment noch im Vorverkauf gekauft werden. Ein Coin kostet im Moment 0,00513 US-Dollar. Da der PreSale über verschiedene Phasen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, kann sich der frühe Early Bird Investor schon im Vorfeld einen Papiergewinn sichern. Um $PLAY zu kaufen muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB, USDT oder mit FIAT Geld mit einer Kreditkarte.

Jetzt PlayDoge kaufen

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.