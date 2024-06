Pepe in den roten Zahlen; Injective schießt in die Höhe; dieser Ethereum-basierte GameFi Memecoin verspricht 100-fache Gewinne

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

TLDR

Pepe fällt im Zuge des Einbruchs des Kryptomarktes und der Gewinnmitnahmen.

fällt im Zuge des Einbruchs des Kryptomarktes und der Gewinnmitnahmen. Injective ist auf dem Weg nach oben und peilt als Nächstes 40 $ an.

ist auf dem Weg nach oben und peilt als Nächstes 40 $ an. Rebel Satoshi Arcade, ein neuer Altcoin an der Schnittstelle von Memes, GameFi und NFTs, ist ein neuer Anlegerliebling.

Pepe (PEPE) hat im vergangenen Monat mehrfach Schlagzeilen gemacht. Nein, ein neues Chili wurde nicht entdeckt. Der Altcoin mit dem Frosch-Thema hat im Mai eine charttechnische Höchstleistung erbracht und einen Höchststand nach dem anderen erreicht. Da der Kryptomarkt jedoch in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Anleger Gewinne mitnahmen, wird er nun nach unten gehandelt. Injective (INJ) ist derweil im Aufwind und sorgte mit seinem Aufschwung für Aufregung.

Gleichzeitig scheint ein neuer 100-facher Edelstein aufgetaucht zu sein, der an der Kreuzung zwischen Memes, GameFi und NFTs steht: Rebel Satoshi Arcade (RECQ). Angesichts seiner Neuartigkeit und der schnell wachsenden Community – einer Community für Rebellen – ist dieser Altcoin bereit für die Übernahme.

Rebel Satoshi Arcade (RECQ): Ein potenzieller 100-facher Gewinn

Rebel Satoshi Arcade (RECQ) ist ein neuartiger GameFi Memecoin auf der beliebten Ethereum-Blockchain. Durch die Kombination der besten der größten Krypto-Trends, insbesondere Meme, GameFi und NFTs, ist er auf dem Weg nach oben und wird nach seinem Marktdebüt ein explosives Wachstum verzeichnen.

Get ready, Rebels 🎩 Something iconic is brewing at the @rebel_satoshi Stay tuned for our soon-to-drop #NFT commemorative collection featuring your favorite characters 🦊#memecoin #web3 pic.twitter.com/bWE8RXo6az — Rebel Satoshi (@rebel_satoshi) April 8, 2024

Der Vorverkauf läuft, ist aber schnell ausverkauft. Ein Token kostet in der zweiten Phase nur 0,0044 $, wobei bis zum Markteinführungsdatum ein Gewinn von über 200 % garantiert wird – kein schlechtes Geschäft, wenn man es nur hält. Top-Analysten prognostizieren ein atemberaubendes 100-faches Wachstum nach der Börsennotierung an den Tier-1-Börsen, was ihn wohl zur besten neuen Kryptowährung macht, in die man investieren kann.

Zu seiner Attraktivität trägt neben den beträchtlichen Wachstumsaussichten und dem niedrigen Einstiegspreis auch sein reichhaltiges Ökosystem bei. Das Herzstück wird eine Spielhalle mit spannenden und fesselnden Spielen, ein NFT-Marktplatz und ein Merchandise-Shop sein. Da die Einführung kurz bevorsteht, ist dies eine Hausse, die man nicht verpassen sollte – WAGMI.

Pepe (PEPE): In den roten Zahlen

Pepe (PEPE) bleibt einer der trendstärksten Memecoins, obwohl seine Performance in letzter Zeit nicht sehr überzeugend war. Seine Chart-Topping-Performance im Mai ist noch frisch im Gedächtnis, und viele hoffen auf eine Wiederholung. Wenn der Blitz zweimal an der gleichen Stelle einschlagen kann, warum nicht?

Allerdings müssen die Anleger möglicherweise noch eine Weile auf ein weiteres Pepe ATH warten – der Aufstand der Bären geht weiter. Der Preis sank, als der Kryptomarkt einbrach, verbunden mit Gewinnmitnahmen unter den Investoren. Trotzdem dominiert er weiterhin vor den Solana-Memcoins und den trendigen Meme-Narrativen wie den Präsidenten-Memcoins und den Promi-Memcoins.

Ein Abprallen steht auch unmittelbar bevor; vielleicht nicht ein weiterer Höchststand – nicht so bald. Nichtsdestotrotz ist es ein Top-Meme und ein Altcoin, auf den man in den kommenden Tagen achten sollte. Außerdem bietet der Einbruch eine großartige Kaufgelegenheit. Also, schnappen Sie sich eine Tasche und schnallen Sie sich für eine weitere spannende Fahrt an.

Injective (INJ): Hat einen Lauf

Injective (INJ), eine für das Finanzwesen entwickelte Blockchain, ist einer der führenden Altcoins. Sie ist offen und interoperabel und treibt hochmoderne dezentrale Anwendungen (dApps) an, darunter Spot- und Derivatebörsen, Kreditprotokolle und Prognosemärkte.

We are only getting started. Together, let's rewrite history. pic.twitter.com/2QmUFgLCyv — Injective 🥷 (@injective) June 12, 2024

In Anbetracht dessen spielt er zweifellos eine wichtige Rolle in der Krypto-Landschaft. Sein jüngster Sprung brachte ihn ins Rampenlicht und stellte Solana trotz der Integration von PayPal USD in den Schatten. Die Performance von Ethereum kann dem anhaltenden Run von Injective nicht das Wasser reichen, auch nicht mit dem Rummel um ETH-ETFs.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass er sich auf einem Höhenflug befindet und in den kommenden Tagen oder Wochen einen Sprung über die 40,00 $-Marke erwarten lässt. Um nicht zu verpassen, was bedeutende Gewinne sein könnten, ist jetzt so gut wie jeder andere Zeitpunkt, um eine Tasche zu packen und HODL.

Fazit

Während Pepe nach unten tendiert und Injective einen Aufwärtstrend verzeichnet, bereitet sich Rebel Satoshi Arcade auf eine Explosion vor. Als neuer und aufstrebender Altcoin ist sein Potenzial unübertroffen, ganz zu schweigen von seiner Verbindung mit Memes, GameFi und NFTs – den heißesten Krypto-Trends.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juni 2024

