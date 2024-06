Krypto News: -50%! Top-Krypto-Analyst sieht dogwifhat (WIF) bis Juli auf 1 Dollar crashen

Ob PEPE, DOGE, SHIB, FLOKI oder WIF: Der Memecoin Crash hat die Märkte fest im Griff. Ein Top-Krypto-Analyst warnt nun sogar vor einem weiteren 50%-Crash bei dogwifhat (WIF), durch den der Meme-Coin bis Juli auf 1 Dollar crasht. Sollte man jetzt alle Memecoins verkaufen – oder gibt es Ausnahmen?

Nach wochenlang anhaltenden, bullishen Aufwärtsbewegungen sehen sich die Krypto-Märkte jetzt erstmals wieder richtig unter Druck. Verluste von mehr als 30% haben Coins wie Akash Network (AKT), Chiliz Token (CHZ), Memecoin FLOKI (FLOKI) oder Wormhole Coin (W) auf Wochenbasis erfasst.

Innerhalb der letzten 24 Stunden ist das bearishe Momentum nun weiter auf die Memecoin-Sparte übergegangen: GameStop Coin (GME) beispielsweise musste seit gestern -33,04% verlorengeben, MAGA Coin (TRUMP) satte -33,01%, auch BEFE Coin (BEFE) versetzt Anleger mit -31,06% nicht in Entzücken.

Bitter dabei: Die Korrektur scheint mehr als nur vorübergehend zu sein. Wie der pseudonyme Top-Krypto-Analyst „Bluntz“ in einer neuen Prognose warnt, befindet sich Memecoin-Hit dogwifhat (WIF) zwar vor einem bullishen Sprung nach oben.

[…]“

even though i think on high timeframe $WIF looks cooked and destined for $1 i also believe a 50% bounce first could be on the cards.

we can see 5 waves down from the $4 lower high and nice bull divs on 4h,8h, and 12h.

Expecting a countertrend abc up to around $3-3.4 to rope… https://t.co/rWf2aHFLqG pic.twitter.com/z5Sr6YVXRP

— Bluntz (@Bluntz_Capital) June 16, 2024