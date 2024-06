Pepe Unchained: Neuer Meme-Coin erreicht 850.000 US-Dollar im PreSale, Ist die Kryptowelt bereit für den ultimativen $PEPE?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Meme-Coin Pepe Unchained ($PEPU) hat mit seinem Vorverkauf innerhalb von 48 Stunden zusätzliche 250.000 US-Dollar eingesackt.

Die Evolution von Pepe hat eine Layer-2-Chain und sich so von den Ethereum Fesseln befreit Pepe Unchained bietet niedrigere Gebühren und 100x schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten. Pepe Unchained ist eine Möglichkeit für die Investoren, die den Riesenerfolg des Layer 1-Vorgängers verpasst haben. $PEPU bietet den Early Bird Investoren also ein enormes Potenzial sich mit noch mehr “wunderbaren Gewinnen” zu belohnen. Stellen Sie sich an dieser Stelle vor, Sie hätten vor etwas mehr als einem Jahr 100 US-Dollar in $PEPE investiert. Heute wäre diese Investition 118 Millionen US-Dollar wert – das ist eine Rendite

von 118.396.126 %. Diese Art von Renditen ist bei traditionellen Börsengeschäften praktisch unbekannt. Wenn der $PEPU-Token an eine der großen Börse gelistet wird, ist es gut möglich, dass er den Erfolg von $PEPE wiederholen beziehungsweise sogar übertreffen könnte. Warum? Nun, der Token ist unchained.

$PEPU kostet derzeit für 0,0080641 US-Dollar, wird aber bald auf 0,0080964 US-Dollar steigen, da der Token in weniger als zwei Tagen in die nächste Phase des Vorverkaufs übergeht. Sichern Sie sich jetzt Ihre Token und lassen Sie Pepe frei!

Hier geht es zu Pepe Unchained

Handelsvolumen von $PEPE ist in den letzten 24 Stunden um 30,75 % gestiegen

Während des letzten Monats haben Meme-Coins einen Abschwung erlebt. In den letzten 24 Stunden ist das Kaufinteresse allerdings wieder gestiegen, was sich in einem erhöhten Handelsvolumen bei den Top-Token zeigt. In den letzten 24 Stunden befanden sich die Meme-Coin im Aufwind: Bei Dogecoin ($DOGE) war es ein Anstieg von 1,22 %, während Shiba Inu ($SHIB) einen Aufschwung von 1,64 % verzeichnen konnte. Bei Floki ($FLOKI) waren es 1,33 %, Brett ($BRETT) legte um 3,71 % zu und DogWifHat ($WIF) raste mit einem Plus von 4,43 % an die Spitze.

Allerdings stahl der $PEPE mit einem beeindruckenden Anstieg von 7,22 % an nur einem Tag den anderen die Show. Obwohl kein spezifisches Makroereignis oder eine marktbewegende Nachricht als primärer Katalysator für das Wiederaufleben der Meme-Coins identifiziert werden konnte, könnte dies ein Anzeichen für eine bevorstehende Hausse sein. Bereitet sich der Markt darauf vor, den nächsten Meme-Coin an die Spitze der Charts zu katapultieren, oder konzentriert er sich auf einen Meme-Coin, der dann den gesamten Krypto-Sektor anführen wird? Oder sind beide Szenarien möglich?

Das Handelsvolumen von $PEPE in Höhe von 1 Milliarde Dollar sticht inmitten des jüngsten Einbruchs der Meme-Coins hervor, wie im Live-Coin-Watch-Chart unten zu sehen ist:

Mit einem beeindruckenden Kursanstieg innerhalb von 24 Stunden und einem Anstieg des Handelsvolumens ist $PEPE der einzige Meme-Coin unter den Top 5, der in den letzten 7 Tagen an Wert gewonnen hat. Seit Anfang des Jahres ist der Coin um 870 Prozent gestiegen. Die Frage ist nun, was passiert, wenn Pepe entfesselt wird.

$PEPU ist $PEPE auf Steroiden

Ethereum hat Pepe an den Rand gedrängt, was ihn dazu gebracht hat, sein Giga-Brain zu nutzen, um seine eigene hochmoderne Layer-2-Lösung zu entwickeln, die seinen treuen Fans einen schnelleren und billigeren Weg bietet, Token zu bekommen.

Stellen Sie sich vor, dass jeder Dollar, der in Pepe investiert wird, direkt in den Kauf weiterer Token fließt und nicht durch die hohen Gaspreise von Ethereum aufgefressen wird – das wird unseren Froschfreund sicher freuen. Und das ist noch nicht alles! Pepe Unchained führt auch seinen eigenen Block-Explorer ein, der alle Transaktionen auf seiner eigenen Chain verfolgt. Seht euch nur sein riesiges Gehirn an! Kein Wunder, dass die Entwicklung seiner eigenen Layer-2-Chain ein Kinderspiel für ihn war!

Mit diesen Verbesserungen steht $PEPU voll im Saft und ist bereit, massive Gewinne zu erzielen. Für diejenigen, die $PEPE verpasst haben, könnte $PEPU das goldene Ticket sein. Der Anstieg des $PEPE Ende Mai könnte der Höhepunkt sein. Tatsächlich tauchte eine alarmierende Nachricht für $PEPE-Inhaber auf, die besagt, dass ein Wal $PEPE-Token im Wert von 1,1 Milliarden Dollar auf Binance transferierte.

Obwohl keine der Transaktionen bestätigt wurde, könnte dieser Schritt darauf hindeuten, dass der Wal sich darauf vorbereitet, diese Token in Fiat umzuwandeln, was einen erheblichen Verkaufsdruck auf $PEPE erzeugen könnte.

Könnte dieser Wal Wind von dem neuen Pepe in der Stadt bekommen haben und sich für einen walgroßen Sprung in $PEPU rüsten? Dieser Wal sollte besser im Spiel bleiben, denn $PEPU hat mehr zu bieten als nur Transaktionsverbesserungen – der Token bietet auch doppelte Staking-Belohnungen.

Staken Sie Ihre $PEPU Token – es winken 2000 % Rendite

Investoren, die mehr $PEPU Token akkumulieren möchten, sollten ihre gekauften Coins jetzt staken, solange der APY über 2000 % bleibt. Als der YouTuber ClayBro am Dienstag ein Video über die Staking-Belohnungen von Pepe Unchained veröffentlichte, lag der APY noch bei 4.406%.

Seitdem hat eine Flut von Early-Bird-Investoren in den Pepe Unchained Staking Pool eingezahlt und 66 Millionen Dollar in PEPE-Token investiert, die täglich beträchtliche Renditen erwirtschaften. Pepe Unchained hat 30 % seines Gesamtangebots, das sich auf 2,4 Milliarden Token beläuft, für Staking-Belohnungen geblockt. Für potenzielle Investoren läuft derzeit der $PEPU-Vorverkauf, bei dem etwa 1,6 Milliarden Token zu einem niedrigen Vorverkaufspreis angeboten werden.

Um am Vorverkauf teilzunehmen, besuchen Sie die Website von Pepe Unchained, verbinden Sie Ihr Wallet und tätigen Sie einen Kauf mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. Um über neue Entwicklungen rund um Pepe Unchained auf dem Laufenden zu bleiben, treten Sie der Community auf X und Telegram bei. Der Spaß hört mit den Pepe-Verbesserungen nicht auf. Da Pepe Unchained als eigene Layer-2-Blockchain arbeitet, entsteht ein neues Ökosystem, das andere Meme-Coins hervorbringen kann. Investieren Sie jetzt in $PEPU und geben Sie Pepe, was er wirklich braucht: Unchained zu sein!

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigene Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.