Krypto News: Dieser Memecoin „wird explodieren“! Top-Trader bullish – jetzt kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ein renommierter Chart-Analyst sieht bullishe Signale bei einem bestimmten Memecoin – und sagt eine Preis-Explosion voraus. Sollte man jetzt kaufen, bevor der Kurs durch die Decke geht?

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Er ist in Relation zum Allzeittief zwar bereits 739.149% gestiegen – doch Top-Analyst und Krypto-Stratege Bluntz sagt eine erneute Kurs-Explosion voraus:

„Er wird explodieren IMO.“

solid base forming on $floki here it’s gonna rip imo. pic.twitter.com/quE91odmLJ — Bluntz (@Bluntz_Capital) July 2, 2024

Noch ist davon allerdings nichts zu sehen – im Gegenteil. -40,46% musste der Memecoin innerhalb der letzten vier Wochen einbüßen, -3,07% in der vergangenen Woche, -0,3% seit gestern.

Aktuell tradet Memecoin FLOKI (FLOKI) bei 0,0001485 Dollar und damit weit unter dem Allzeithoch von 0,0003462 Dollar, das vor rund einem Monat markiert wurde. Bluntz ist überzeugt: FLOKI wird bald parabolisch steigen. Schon jetzt lege das Trading-Volumen zu, schreibt er seinen mehr als 264.000 Followern auf Ex-Twitter (jetzt X):

„Das Volumen nimmt beim Ausbruch zu. Genau das, was Sie bei einem IHS-Setup sehen wollen, parabolischer Anstieg bald.“

volume picking up on the breakout. exactly what u wanna see in an IHS setup, parabola soon.$floki pic.twitter.com/8eg4Hd7TmT — Bluntz (@Bluntz_Capital) July 2, 2024

Mit IHS ist gemeint: Inverse Head And Shoulders – ein bekanntes Chart-Muster für die Identifizierung von Aufwärtsbewegungen. Ein IHS-Muster ist gekennzeichnet durch einen niedrigeren „Kopf“ zwischen zwei höheren „Schultern“. Zeigt es sich auf den Charts, signalisiert es einen möglichen Wechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend – und zwar sobald sich der Kurs über die Nackenlinie bewegt. Genau darauf spekuliert Bluntz in seiner Prognose für FLOKI.

Auch Krypto-Analyst ProfessorAstrones ist bullish auf FLOKI, wie er seinen 189.000 Followern verrät:

„$FLOKI zeigt heute beeindruckende Stärke im Vergleich zu anderen Memecoins“

$FLOKI showing impressive strength compared to other memecoins today Like I said before, double bottom in play LFG pic.twitter.com/bys0U8zwTQ — ProfessorAstrones (@Astrones2) July 10, 2024

Sollte man in Meme Coins investieren?

Die FLOKI Prognose von Walletinvestor.com liefert auch gleich ein mehr als bullishes Preisziel mit. FLOKI, so die Vorhersage, sei ein „herausragendes“ Langzeitinvestment – mit einem möglichen Preisziel von 0,00157 Dollar pro FLOKI! Das entspricht einem Gewinn von +960,81%.

Kleiner Wermutstropfen: Die Prognose sieht FLOKI erst bis 2029 auf dieses Preisziel steigen. Entsprechend weit vorausschauende Vorhersagen sollten allerdings mit Vorsicht genossen werden: Die Krypto-Branche ist äußerst schnelllebig, viele Coins schaffen es nicht, über Jahre hinweg bullishes Momentum aufrechtzuerhalten.

Oder, anders formuliert: Vielen Kryptowährungen gelingt es zwar, vorübergehend ein attraktives Narrativ zu generieren und Anleger von sich zu überzeugen. Über mehrere Jahre hinweg sehen sich die meisten Kurse allerdings enorm unter Druck und verlieren einen Großteil ihres ursprünglichen Wertes. Anleger sollten also genau hinschauen, in was für eine Kryptowährung sie investieren – und welche Vision das Projekt für die nächsten Jahre hat.

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 11. Juli 2024

