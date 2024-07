Krypto News: BONK überholt WIF – welchen Meme-Coin jetzt kaufen?

Die Meme-Coin-Sparte musste in den letzten Wochen klare Kursverluste hinnehmen, denn alle großen Kryptowährungen hatten mit Abflüssen und einer reduzierten Marktkapitalisierung zu kämpfen. Auch bereits etablierte Meme-Coins wie Dogwifhat (WIF) und der BONK-Token waren hier keine Ausnahme.

Nun konnte allerdings BONK einen unerwartet starken Zuwachs verzeichnen und damit nicht nur die Anleger des Meme-Tokens glücklich machen, sondern im Meme-Coin-Ranking sogar Dogwifhat (WIF) vom vierten Platz verdrängen und sich hinter dem Pepe Coin einreihen. Gleichzeitig mauserte sich BONK damit zum populärsten Solana-Meme-Coin und erhielt einen ordentlichen Preisanstieg. Doch was genau steckt hinter diesen erneuten Zuflüssen?

Auch wenn der BONK-Token in den heutigen Tag mit einem Minus von 1,49 % gestartet ist, so bietet ein Blick auf die vergangene Woche (siehe Bild unten) ein wesentlich bullischeres Versprechen. Denn in den letzten sieben Tagen konnte der Bonk Coin satte 14,35 % zulegen, nachdem der Token noch am letzten Freitag eine klare Korrektur erlebt hatte. Mittlerweile hat sich der Kurs jedoch nicht nur erholt, sondern auch satte Gewinne mitgebracht, die einen erneuten Hype bei den risikofreudigeren Anlegern entfachen konnten. So kletterte die Marktkapitalisierung von BONK sogar auf ein Niveau von über 1,76 Milliarden US-Dollar und überholte damit Dogwifhat, der derzeit mit 1,66 Milliarden US-Dollar auf dem fünften Platz liegt.

Da es sich bei BONK um einen klassischen Meme-Token ohne tatsächlichen Use Caseoder Utility handelt, steht und fällt das Projekt mit dem Hype und Engagement der Community. Diese konnte in den letzten Tagen einen starken Trend über Social Media schaffen und dadurch das Projekt wieder in den Fokus der Meme-Coin-Anleger rücken, die sich in den letzten Wochen eher zurückgehalten hatten. Das erneute Erstarken des BONK-Tokens könnte allerdings ein Zeichen dafür sein, dass nun wieder das Interesse an der Meme-Coin-Sparte erwacht.

Gleichzeitig konnte sich der Bonk Coin jedoch auch von der Konkurrenz dadurch abheben, dass eine Vielzahl an Partnerschaften eingegangen wurden. Der Solana-Meme-Token konnte unter anderem bekannt geben, dass entsprechende Absprachen mit den “Paris Musketeers” – einem französischen Football-Team sowie mit Octo Gaming – einer Videospielplattform – getätigt wurden.

Nach dem jüngsten Kursanstieg fragen sich viele Bonk-Anleger, was die Zukunft für die Kryptowährung bereithält. Klar ist, dass der BONK-Token jetzt mehrfach an einem wichtigen Widerstandspunkt angekommen ist. Ein unter dem Pseudonym “Cold Blooded Shiller” vor allem auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) aktiver Krypto-Analyst erklärte in einem seiner jüngsten Tweets genau, wieso dies wichtig gewesen ist und welche weiteren Veränderungen eintreten sollten, um noch einmal den Hype um BONK zu verstärken.

Great strength on the Daily for $BONK – rejected once from the major resistance point for it.

I want to see this get back above and secure the reclaim, then you've got some value with the RR. pic.twitter.com/h1uhbPcFE6

— Cold Blooded Shiller (@ColdBloodShill) July 8, 2024