Web3 Tamagotchi Remake PlayDoge sammelt 4 Millionen in nur 2 Wochen ein

Ein neuer Multichain Play-to-Earn (P2E) Meme Coin namens PlayDoge ($PLAY) ist in der Stadt und er hat nach nur zwei Wochen mit seinem PreSale mehr als 4 Millionen Dollar eingesammelt.

Diese Nachricht kommt nur zwei Tage, nachdem das Team die Funktion des Coins um ein Ethereum Staking erweitert hat, neben der ursprünglichen Staking-Option auf PlayDoge’s Home Base der BNB Chain. Die BNB Blockchain ist das Zuhause des Projekts und auch das gleichnamige 8-Bit-P2E-Spiel das bald gelauncht wird, läuft auf der Chain. PlayDoge ist ein Retro-Game im Tamagotchi Style mit dem ikonischen Doge-Meme als Hauptfigur. Im Gegensatz zum 90er Jahre Original können die Spieler, die sich gut um ihr Doge kümmern, $PLAY Token verdienen. Diejenigen, die sich schon vor dem Start des Spiels einen Vorsprung verschaffen wollen, um von den potenziell explosiven Kursgewinnen zu profitieren, können den Token im laufenden PreSale kaufen – und das für den Bruchteil eines halben Cents. Early Bird Investoren, die während des ICO einsteigen, kaufen möglicherweise zum niedrigsten Preis – in Anbetracht der Utility des Tokens. Sobald das Spiel startet und $PLAY offiziell auf den Markt kommt, könnte die Mundpropaganda unter Spielern und Krypto-Fans den Token in die Höhe schießen lassen, möglicherweise sogar über das aktuelle Niveau von Dogecoin und bis hin zur magischen 1 Dollar-Marke.

Der Meme Coin und P2E Sommer ist da

Die Nachfrage nach Meme-Coins heizt sich in diesem Sommer auf. Ein flüchtiger Blick auf einige der Top-Performer unter den Meme-Coins heute zeigt, wie der Bereich oft den Krypto-Marktführer Bitcoin ($BTC) übertrifft, wenn der Markt gut läuft.

BTC legte in den letzten 24 Stunden um 1,5 % zu und wurde damit von Pepe ($PEPE) überholt, der um 7 % zulegte. Der Newcomer Brett ($BRETT) ist um 6 % gestiegen, während die beiden Hundecoins Bonk ($BONK) und Dog Go To The Moon ($DOG) um 5 % bzw. 17 % gestiegen sind. Allein im April verzeichnete CoinMarketCap insgesamt 138 neue Meme-Coin-Listings. Derzeit beläuft sich die gesamte Meme-basierte Krypto-Marktkapitalisierung auf stolze 63 Milliarden Dollar.

Diese Coins können ihren Besitzern dauerhafte Gewinne bringen. Diejenigen, die in den Marktführer und den Vater aller Meme-Coins, Dogecoin ($DOGE), investiert haben, konnten sich auf Jahressicht über 142 % Rendite freuen. In der Zwischenzeit sind die Inhaber von Floki ($FLOKI) um 59 % reicher als im letzten Monat und um sagenhafte 1.232 % besser dran, als sie es gewesen wären, wenn sie zu dieser Zeit im letzten Jahr gekauft hätten. Während sich die Tagesgewinne derzeit verlangsamt haben, ist es erwähnenswert, dass PlayDoge’s anderes Standbein, Play-to-Earn (P2E), diesen Sommer ebenfalls heiß ist. Laut Precedence Research wird erwartet, dass der globale Videospielmarkt bis 2033 einen Wert von 665 Milliarden Dollar erreichen wird. Eine der jüngsten Innovationen sind mobile P2E-Games. Die Play-to-Earn-Gaming-Kategorie auf CoinGecko ist im Juni 2024 auf eine Gesamtmarktkapitalisierung von rund 13 Milliarden Dollar gestiegen.

Ein P2E Meme-Coin mit einem Hauch von 90er-Jahre-Nostalgie

PlayDoge ist nicht nur ein weiterer Meme-Coin, der einfach auf den Markt geworfen wird. Er ist ein monetäres Tamagotchi-Remake im Web3, mit $PLAY als Währung. Fans der digitalen Haustiere aus den 90er Jahren werden begeistert sein, wie PlayDoge ihre Kindheit wieder aufleben lässt und sie so wieder aufmerksame virtuelle Haustierbesitzer werden können. Dieses Mal sammeln sie durch ihre Bemühungen bei der Haustierpflege Erfahrungspunkte, während sie sich um die Bedürfnisse ihres virtuellen Shiba Inu kümmern und spannende Abenteuer im Spiel erleben. Die Spieler mit den meisten XP auf der Rangliste des Spiels erhalten Bonus $PLAY Token und exklusive Belohnungen. Wer schlechte Erinnerungen an das erste Tamagotchi hat, braucht sich nicht zu fürchten: Der Schwierigkeitsgrad von PlayDoge ist nicht ganz so hoch. Das macht ihn zu einem viel widerstandsfähigeren Haustier als die Tamagotchis von damals.

Eine weitere Möglichkeit, $PLAY zu verdienen, ist die Stakingfunktion des Spiels, durch die Nutzer passiv Token verdienen können. Frühe Staker können sich einen großzügigen APY von 242% auf Ethereum und 88% auf BNB Chain sichern. Da die Staking-Contracts für Ethereum und BNB Chain unterschiedlich sind, variiert der APY zwischen den Chains und dem gestakten Betrag. Mit der innovativen Verschmelzung zweier beliebter Themen – dem kultigen Doge-Meme und Tamagotchi – schafft PlayDoge ein lebendiges Gaming Ökosystem innerhalb des schnell wachsenden Meme-Coin-Krypto-Subsektors.

PlayDoge liegt zwischen den Bereichen Meme-Coins, Play2Earn und Spiele-Remakes

PlayDoge kann zwar als Meme-Coin gesehen werden, ist aber viel mehr als nur das. Das letzte Jahr wurde als die goldene Ära der Spiele-Remakes bezeichnet. Schon davor hatten sich die Verkäufe von großen Remakes von 2018 bis 2020 verdoppelt. Trotz des Krypto-Winters 2022 verzeichnete die Web3-Gaming- und Metaverse-Branche im vergangenen Jahr immer noch beträchtliche Investitionen in Höhe von rund 2,9 Milliarden US-Dollar, laut DappRadar. Diese Trends zeigen, dass das monetarisiertes Tamagotchi-Remake von PlayDoge genau an der Schnittstelle zwischen Spiele-Remakes, Play-to-Earn und Meme-Coins liegt. Mit dem P2E-Element – ein weiterer beliebter Teilbereich des Krypto-Gamings, der sicher einen starken Durchbruch erleben wird – ist es kaum überraschend, dass YouTube-Influencer von 99Bitcoins bis FloPharell und CryptoNews alle PlayDoge als den nächsten großen Meme-Coin sehen.

PlayDoge’s $PLAY im PreSale kaufen und Vorsprung sichern

Wie bereits erwähnt, befindet sich die PlayDoge-App derzeit in der Entwicklung. PlayDoge blockt insgesamt 50 % seiner 9,4 Milliarden Token, also etwa 4,7 Milliarden $PLAY-Token, für den Vorverkauf, während 12 %, also 1,128 Milliarden Token, für das Staking vorgesehen sind. Es sollte an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die Heimatchain von $PLAY die Binance Smart Chain ist, die jetzt BNB Chain heißt. Allein diese Tatsache sollte eine potenzielle Notierung auf Binance erheblich erleichtern, wenn das P2E-Spiel und der native Utility-Token $PLAY durch die Decke gehen.

Binance ist die größte zentralisierte Börse der Welt, sodass eine Notierung dort einen großen Bewertungsschub aufgrund der Liquidität bedeuten würde, die dann wiederum in die $PLAY-Handelspaare fließen würde. Die BNB Smart Chain ist die hauseigene Blockchain von Binance. Der globale Börsengigant verfügt über einen Marktanteil von 49 % (Stand: März 2024).

Darüber hinaus wird der Smart Contract von PlayDoge vollständig von SolidProof geprüft, was potenziellen Anlegern ein sicheres Gefühl für die Seriösitat des Projekts geben sollte. Die Teilnahme am Vorverkauf ist einfach: Verbinden Sie Ihr Wallet und kaufen Sie $PLAY mit BNB, ETH oder USDT. PlayDoge bietet auch die Möglichkeit, Kreditkarten zu verwenden. Um über das Projekt auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie sich mit der Community über X und Telegram verbinden.

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2024

