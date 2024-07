SpacePay löst Kryptoprobleme: Clevere Anleger beginnen mit der Anhäufung von SPY-Token

Kryptowährungen wurden geschaffen, um unseren Umgang mit Finanzen zu beeinflussen. Sie bieten Einzelpersonen die vollständige Kontrolle über ihre Vermögenswerte ohne Kontrolle durch eine zentrale Behörde. Die Lösungen beseitigen außerdem die Barrieren, die mit grenzüberschreitenden Überweisungen und regulatorischen Beschränkungen einhergehen.

Obwohl Kryptowährungen von vielen als die Zukunft des Geldes bezeichnet werden, unterliegen diese Vermögenswerte erheblichen Einschränkungen, die ihre Akzeptanz verringern. Und hier kommt SpacePay (SPY) ins Spiel. Das in London ansässige Technologieunternehmen behebt wichtige Probleme, die die Kryptoindustrie zurückgehalten haben.

Eines der großen Probleme ist, dass Kryptowährungen komplex zu verwenden sind und nicht gut mit bestehenden Zahlungssystemen funktionieren. Potenzielle Benutzer müssen normalerweise neue Apps herunterladen und sich in einem völlig neuen Ökosystem zurechtfinden.

