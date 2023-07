Laut dem Trader und Analysten „Altcoin Sherpa“ könnte Dogecoin (DOGE) sehr wahrscheinlich wieder auf 0,50 US-Dollar steigen. Das entspräche einem Zugewinn von 600 %. Mit aktuellen 0,072 US-Dollar ist die Kryptowährung auf der Basis des Shiba Inu Memes weit von diesem Preis entfernt. Der Experte sagt ebenfalls zu seinen 195.000 Followern im Tweet, dass es sehr lange dauern könnte.

Laut dem Tweet von Altcoin Sherpa wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um in DOGE einzusteigen, ins Koma zu fallen und auf den Anstieg von 0,30 bis 0,50 US-Dollar zu warten. Zwar ist es laut seiner Meinung sehr wahrscheinlich, doch gibt es auch ein paar Nachteile bei dieser Strategie. So könnten andere Meme-Coins wie Shiba Inu (SHIB) oder Pepe (PEPE) in der Zwischenzeit dem Doge das Wasser abgraben.

$DOGE: A high probability/low IQ play is that you can just buy DOGE now and go into a coma and then wait for it to go to .30-.50 or even higher. It's going to happen eventually.

Downsides are:

-opportunity cost

-this could take a LONG time

-energy might go into SHIB or PEPE pic.twitter.com/Z4osBt0vxq

— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) July 18, 2023