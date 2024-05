Optimism und SUI-Inhaber reduzieren ihre Verluste und setzen auf den Milei Moneda Presale: Ist das möglich?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Optimism (OP) erleidet wöchentliche Verluste von 9%, und Investoren sind genervt von den ständigen Schwankungen in OP’s Charts.

SUI kämpft weiterhin, da der Altcoin-Preis unter die Dollar-Marke fällt.

Milei Moneda ($MEDA) bleibt ein sicherer Weg zu Gewinnen im Jahr 2024; DeFi-Investoren strömen in den Presale.

Das Jahr 2024 war bisher ereignisreich für viele Top-DeFi-Projekte, da ihre Investoren in nur vier Monaten sowohl bullische als auch bärische Bedingungen erlebt haben. Optimism (OP) und SUI hatten beide zu unterschiedlichen Zeiten in diesem Jahr Höhen, aber der volatile Markt und verschiedene On-Chain-Faktoren haben OP und SUI seitwärts traden lassen.

Unterdessen lockt Milei Moneda ($MEDA) Investoren mit Gewinnen und Nutzen in seinen Presale. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!

Optimism verliert Investoren: Was ist los?

Optimism konnte in diesem Jahr trotz seiner Kursrallyes nicht viel vorweisen, insbesondere da der OP-Token angeblich bullische Umkehrsignale zeigt. Die erwartete Umkehr ist jedoch noch nicht eingetreten, und Optimism-Investoren könnten sich in diesem Jahr anderen Projekten zuwenden, um ihre Gewinne zu erzielen.

Trotz einiger Verbesserungen im monatlichen Zeitrahmen hat OP in der vergangenen Woche fast 9% Verluste verzeichnet. Es gab viele Auf- und Abschwünge im OP-Preis, und obwohl der Kryptomarkt in letzter Zeit sehr volatil war, möchten viele Investoren einfach einen geradlinigen Bullenlauf.

Mit dem erwarteten Verkaufsdruck könnte Optimism seine erwartete bullische Umkehr nicht erreichen. Es gibt jedenfalls eine lange Liste von Top-DeFi-Coins, die diesen Monat in Betracht gezogen werden können.

SUI setzt den bärischen Trend fort: Was kommt als nächstes?

Leider steht SUI auch nicht auf dieser Liste. Der Top-Krypto-Coin hat eine etwas enttäuschendere Performance als Optimism gezeigt, insbesondere da Trader das Sui-Team wegen ihrer Tokenomics kritisiert haben.

Selbst auf jährlichen Zeitrahmen hat SUI noch einen weiten Weg vor sich, um Gewinne zu erzielen. Darüber hinaus hat der Token in der vergangenen Woche über 15% an Wert verloren, und Investoren fragen sich, wann der Bullenlauf Sui erreichen wird.

Die Marktvolatilität hat zu Sui’s Rückgang beigetragen; noch schlimmer ist, dass es keine Anzeichen einer Erholung im Altcoin-Preis gibt. Investoren müssen möglicherweise außerhalb der Top-DeFi-Krypto-Liste suchen, wenn sie diesen Sommer eine Rendite erwarten.

Milei Moneda hat die höchsten Gewinnchancen dieses Jahr!

Verpassen Sie nicht den Milei Moneda Presale! Es gibt kaum ein Projekt, das so viel Spaß und Gewinne an einem Ort bietet wie $MEDA, und der Token steht erst am Anfang. Milei Moneda hat Langlebigkeit im Kern seines Projekts, und mit ständiger Relevanz kommen regelmäßige Gewinne.

Wie wird ein Meme-Coin Gewinne aufrechterhalten? Erstens ist $MEDA anders als Ihr gewöhnlicher Meme-Token. Mit seinem wegweisenden Presale registriert sich Milei Moneda bereits als eines der besten ICOs auf dem Markt.

Nach dem Start wird die Community von $MEDA die Entwicklung übernehmen und über die besten Governance-Vorschläge abstimmen, die als neue DeFi-Projekte im Netzwerk aufgebaut werden.

Während sich Nutzen in Gewinne verwandelt, gibt es eine Deflation, um sicherzustellen, dass der Wert von Milei Moneda weiter steigt. Hier werden die Futures-Trader ihre Renditen erzielen, da $MEDA-Token regelmäßig verbrannt werden, um das große Token-Angebot zu reduzieren.

Sind Sie bereits neugierig auf den Presale? Nun, $MEDA befindet sich in Phase 3 seines Presales und hat in den letzten drei Monaten an Wert gewonnen. Jeder $MEDA-Token wird derzeit für 0.015 USD verkauft und bietet bis zum Launch-Tag etwa 33% Gewinn, also steigen Sie am besten sofort in den Presale ein.

Milei Moneda wird am 21. Mai 2024 zu 0.020 USD auf Uniswap gelistet. Sie sollten sich jetzt wirklich mit Ihren $MEDA-Coins eindecken!

Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2024

