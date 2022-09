Die gesamte Krypto-Branche erlebt derzeit einen enormen Abschwung: Der Bitcoin-Kurs ist seit seinem Wochenhoch um 15% gefallen, auch Ethereum zieht sich seit The Merge immer weiter zurück. Ein Top-Analyst der größten Bank von Amerika ist allerdings sicher: Die Kryptobranche wird bald wieder einen Bullenmarkt sehen.

Jetzt BTC bei eToro kaufen

Da der Kryptowährungsmarkt dazu neigt, die Finanzwelt im Allgemeinen widerzuspiegeln, kann eine Panik in einem Bereich leicht auf einen anderen übergreifen. Nichtsdestotrotz äußert sich Marko Kolanevic, Leiter der globalen Geschäfte von JP Morgan, der größten US-Bank, optimistisch über den Kryptowährungssektor.

Er sagt: Die Kryptowährungsbranche werde eher früher als später wieder aufsteigen. Kolanevic hebt die bessere Gesamtleistung des Finanzsektors hervor und betont: Die Finanzmärkte haben den Tiefpunkt erreicht und sind für eine schnelle Erholung bereit.

Kolanovic erwartet, dass die US-Notenbank Anfang 2023 mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird. Das werde den Aktienmarkt stützen. Danach, so Kolanovic, könne man eine große Rallye für Risikoanlagen wie Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum erwarten.

Doch selbst wenn diese Behauptung stimmt – sie könnte für den normalen Anleger schwer zu glauben sein. Die jüngsten Ausverkäufe bei Aktien und vor allem auf dem Kryptowährungsmarkt wurden durch den jüngsten Inflationsbericht ausgelöst.

JP MORGAN IS SAYING

“ROBUST EARNINGS, LOW INVESTOR POSITIONING AND WELL ANCHORED LONG-TERM INFLATION EXPECTATIONS SHOULD MITIGATE ANY DOWNSIDE IN RISK ASSETS FROM HERE”

— Gurgavin (@gurgavin) September 19, 2022