Seedify zählt zu den führenden Launchpads und Krypto-Inkubatoren in der Kryptoindustrie. Das Unternehmen unterstützt Innovatoren und Projektentwickler durch den Zugang zu Finanzmitteln und den Aufbau von Communitys und Partnerschaften. Den innovativen Projekten wird von Seedify ein komplettes Unterstützungssystem geboten. Mit dieser Hilfe können so den Nutzern erstklassige Blockchain-Spiele, NFTs (Non-Fungible Tokens) und Metaversen näher gebracht werden. Möglich gemacht wird so auch ein breites Angebot an IGOs („Initial Gaming Offerings“, also den Erstveröffentlichungen von Spielen) und INOs („Initial NFTs Offerings“, also Erstausgaben von NFTs).

Seedify hat bereits über 50 IGO-Projekte erfolgreich auf den Weg gebracht und ist nun mit einem NFT-Launchpad und -Marktplatz in den NFT-Bereich eingestiegen, der neue Nutzer und einen neuen Strom von Einnahmequellen für seine Community anziehen wird. Sie konzentrieren sich auf zwei vertikale Bereiche, das Blockchain Gaming und Metaverse, jeweils mit nutzungsbasierten NFTs und Token, die für Nachhaltigkeit, Nutzen, Verwendbarkeit und Wachstum unerlässlich sind.

Letzten Monat hat Seedify seinen nativen NFT-Token, $SNFTS, erfolgreich über einen Airdrop eingeführt, der fast das 60-fache (auf seinem Allzeithoch) erreicht hat. Mehr als 1000 Inhaber haben sich dafür entschieden, ihre $SNFTS zu farmen oder zu setzen und damit ein passives Einkommen zu erzielen. Ferner haben die meisten von ihnen den 180-Tage-Staking-Pool gewählt, was ihr Vertrauen in die langfristige Performance des Tokens zeigt.

Zusätzlich schlagen sie jetzt eine Brücke zum Metaverse, indem sie vor kurzem ihr eigenes Profilbild (PFP) der Avatar-NFT-Collection mit Steampunk-Thema enthüllt haben. PFP’s sind eine der beliebtesten Arten von NFTs, die in der Regel als Profilbilder in den sozialen Medien präsentiert werden.

Seedify Meta Studios ist das kreative Kraftpaket hinter dieser exklusiven Kollektion. Das hauseigene multidisziplinäre Team bringt die besten und stärksten Talente der Branche an einen Tisch, die ihre Kreativität voll ausschöpfen, um eine einzigartige Kollektion mit faszinierenden Charakteren, beeindruckenden Hilfsmitteln und einer fesselnden Storyline zu schaffen.

Das Team von Meta Studios besteht aus 2D- und 3D-Konzeptkünstlern, Grafikern, technischen Künstlern, Spieleentwicklern und Designern aus renommierten AAA- und Indie-Spielentwicklungsstudios.

Die AVATARE

Das einzigartige Set von 2D-Sammel-NFTs wird auf 10.000 Stück limitiert sein, mit verschiedenen Designs, Charaktereigenschaften und Kleidungsstücken. Mit der Zeit wird die Sammlung zwischen Metaversen interoperabel sein und sich zu spielfähigen 3D-Avataren weiterentwickeln. Ihre visuellen Attribute enthalten komplizierte Details, die vom Vintage-Steampunk-Look inspiriert sind.

Zu den Charakteren gehören Kaufleute, Dampfingenieure, Alchemisten, Kesselflicker, Schmiede und Handwerker, um nur einige zu nennen.

Die Geschichte dahinter

Die AVATARS sind Menschen, die den Umgang mit Gadgets, Metall, Dampfkraft und zusammengebastelten Maschinen in ihrem täglichen Leben beherrschen. Ihre Liebe zu Maschinen, Alchemie, Magie und Träumen von Zeitreisen vereinte sie und erweiterte ihre Visionen und Bestrebungen.

Aus ihrem Inneren heraus erleuchtet, verwandelte sich alles, was sie berührten, in Gold, und die Zeit kannte keine Grenzen, als sie die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erforschten. Sie wurden geboren, um etwas Neues, etwas Anderes zu entwickeln und zu schaffen.

Ihre Neugierde wurde zu ihrem Segel, ihr Verständnis zu ihrem Schiff und ihre Weisheit zu ihrem Anker.

Völker aus allen Erdteilen und Glaubensrichtungen kamen zusammen, und so entstand ein neues Reich, das auf Fantasie, Dünen, Sand und Lehm gebaut war.

Doch einige unter ihnen waren von einer mystischen Ressource namens Amé beseelt.

Am Anfang gab es nur 1000 von ihnen, und sie unterschieden sich von den anderen, da ihre Erscheinung blau wurde und ihre Kräfte unübertroffen waren.

Der Rest unterzog sich dem Infusionsprozess und wartete geduldig auf seine Verwandlung. Diese Verwandlungen würden ihren Platz im Metaverse festigen und sie für zukünftige Abenteuer ausrüsten.

Die AVATAR-Dienstprogramme:

Was die Sammlung so unverwechselbar macht, ist das Einsatzsystem für die NFTs namens „Rassen-Transfusionen“ und „Amé-Infusionen“. Diese verändern im Wesentlichen die Metadaten und Eigenschaften der AVATARE und werten ihr Aussehen für immer auf, wodurch die AVATARE noch wertvoller und seltener werden.

Außerdem werden diese Systeme keine zusätzlichen NFTs erzeugen, um sicherzustellen, dass die Sammlung nicht verwässert wird und ihr Wert gesichert ist.

Die Sammlung wird auch zukünftige Beigaben mit speziellen Hilfsmitteln enthalten, die durch das Transfusions- und Infusions-Staking-System eingebettet sind, was den Wert für diejenigen, die ein Stück der Sammlung besitzen, noch erhöht.

Wie Sie Zugang zur Avatar-NFT-Kollektion von Seedify erhalten :

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie die Chance erhalten können, einen der 10.000 NFT-Avatare zu besitzen:

Erstens: Einsatz und Farming

Setzen Sie 500k $SNFTS oder farmen Sie 250k $SNFTS mit dem $SFUND-Paar, um jeden Monat 1 Avatar-Verlosungsticket zu erhalten. Diejenigen, die mehr einsetzen und/oder mehr farmen, erhöhen ihre Chancen, jeden Monat weitere Verlosungstickets zu erhalten.

Seedify wird zwei Momentaufnahmen machen, eine am 26. September 2022 und eine weitere im Oktober. Während dieser Momentaufnahmen können die Inhaber maximal 1 Seedify-Avatar pro Wallet gewinnen (insgesamt stehen 4500 Avatar-Whitelists zur Verfügung.

Zweitens: Seedify NFT-Launchpad

Sowohl $SFUND als auch $SNFTS werden es den Nutzern ermöglichen, sich eine Chance auf einen Platz auf der Whitelist zu erarbeiten. Außerdem können die Inhaber während der Launchpad-Phase pro Wallet x1 Seedify-Avatar gewinnen (insgesamt werden 3000 Avatar-Whitelists zur Verfügung stehen).

Drittens: Die Zulassungsliste

Diese Liste richtet sich an Vordenker, Meinungsbildner, professionelle Spieler und Partner, die einen Mehrwert für das von Seedify aufgebaute Metaverse bieten. Die Auswahl wird von Fall zu Fall nach verschiedenen Qualifikationen getroffen (1500 Whitelists werden zur Verfügung stehen).

Die verbleibenden 1000 Avatare (10 %) werden für die Finanzabteilung, Marketingkooperationen nach der Mint-Phase, Teamanreize und die Erstellung von Budgets für künftige Angebote verwendet.

Seedify geht über die Grenzen hinaus und positioniert sich als Pionier der Innovation in der Ära des Metaverse. Seedify wird auch in Zukunft weitere Teile der Kollektion mit neuen Konzepten und aufregenden Dienstprogrammen enthüllen, um den Wert der Token für die Community zu steigern.

Über Seedify

Seedify ist ein Inkubator und Launchpad für Blockchain-Gaming, NFT und Metaverse. Es ermöglicht Innovatoren und Projektentwicklern den Zugang zu Finanzierung, Gemeinschaftsbildung, Marketing und einem hochkarätigen Partnernetzwerk mit einem kompletten Unterstützungssystem, um erstklassige Spiele, NFTs und Metaverse-Projekte in unsere Community zu bringen.

Um mehr über Seedify zu erfahren, nutzen Sie bitte die folgenden Links:

Zuletzt aktualisiert am 21. September 2022

