Bitcoin Kurs Prognose: BTC hÃ¤lt den Support â€“ doch den Bullen geht die Kraft aus

Bitcoin konnte sich nicht über 23.500 Dollar einpendeln und korrigiert infolge nach unten. BTC tradet zwar über 22.400 Dollar, aber jetzt unter dem 100-Stunden-SMA.

Bitcoin hat zwar einen erneuten Anstieg über den Widerstand bei 23.500 Dollar versucht. Es fällt BTC jedoch weiterhin schwer, ein bullishes Momentum oberhalb der 23.800-Dollar-Marke zu entwickeln. Bei 23.829 Dollar bildete BTC ein neues Jahreshoch – dann begann der Preis begann eine Abwärtskorrektur.

Bitcoin fiel unter die Unterstützungsmarken bei 23.200 Dollar und 23.000 Dollar. Der Preis sackte sogar unter die 22.500-Dollar-Marke und tradete bis auf 22.492 Dollar. Jetzt konsolidiert er seine Verluste über 22.500 Dollar.

Bitcoin tradet gegenwärtig unter 23.000 Dollar und dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt. Auf dem Stunden-Chart des BTC/USD-Paares bildet sich ein kontrahierendes Schlüsseldreieck mit einem Widerstand bei 23.000 Dollar.

BTC bewegt sich langsam über das 23,6% Fib-Retracement-Level des jüngsten Rückgangs vom Hoch bei 23.829 Dollar bis zum Tief bei 22.492 Dollar. Ein unmittelbarer Widerstand ist in der Nähe der 23.000-Dollar-Marke, des einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitts und der Dreiecks-Trendlinie anzutreffen.

Der nächste wichtige Widerstand befindet sich in der Nähe der 23.150-Dollar-Zone bzw. des 50%-Fib-Retracement-Levels des jüngsten Rückgangs vom 23.829-Dollar-Hoch zum 22.492-Dollar-Tief. Darüber könnte der Preis an Aufwärtsdynamik gewinnen.

Das bedeutet: BTC könnte möglicherweise in Richtung der 23.800-Dollar-Marke ansteigen. Der nächste Widerstand liegt voraussichtlich in der Nähe der 24.200-Dollar-Marke, und weitere Kursgewinne schicken Bitcoin dann aller Voraussicht nach zur 25.000-Dollar-Marke.

Sollte der Bitcoin-Kurs den Widerstand bei 23.000 Dollar nicht überwinden, werden weitere Abwärtsbewegungen wahrscheinlich. Eine unmittelbare Unterstützung auf der Abwärtsseite befindet sich in der Nähe der 22.500-Dollar-Zone und der unteren Dreiecks-Trendlinie.

Die nächste wichtige Unterstützung liegt dann in der Nähe der 22.400-Dollar-Zone. Ein Durchbruch unter die 22.400-Dollar-Marke könnte den Preis in Richtung der 22.000-Dollar-Marke schicken. Demonstriert BTC hier keine Stärke, sind Verluste auf bis zu 21.250 Dollar möglich.

Top-Trader Altcoin-Sherpa kommentiert: Ungeachtet der kurzfristigen Preisaktion – mittelfristig rechnet er mit explodierenden Kursen.

As I said, I'm not too interested in calling tops or bottoms. I will continue to trade and then accumulate $ETH and $BTC over the next several months with my profits and watch those go sky high in the future.

— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) January 26, 2023