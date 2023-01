Cardano Kurs Prognose: 50.000 neue Wallets! ADA explodiert – doch wann folgt der Preis?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Das Cardano-Ökosystem hat Potenzial für immenses Wachstum: Das Netzwerk konnte in verschiedenen Sektoren enorm zulegen, einschließlich dezentraler Finanzen (DeFi) und nicht fungibler Token (NFTs). Die Blockchain hat in den letzten Monaten eine enorme Akzeptanz erfahren und sich in Bezug auf Entwicklungsaktivitäten zur drittaktivsten Blockchain gemausert.

Nach Angaben von „Cardano Blockchain Insights“ hat das Ökosystem des Coins seit Anfang des Jahres mehr als 50.000 neue Wallets hinzugefügt. Von 3.842.867 am 1. Januar bis zu 3.894.735 Wallets, die am 25. Januar registriert waren, wurden dem Netzwerk insgesamt 51.868 Wallets hinzugefügt.

Anzeige

Allein in den letzten 25 Tagen wurden durchschnittlich 2.075 neue Wallets pro Tag erstellt. Das weist auf ein steigendes Interesse und Aktivität potenzieller neuer Investoren an der Cardano-Blockchain hin. Altcoin Daily kommentiert bullish:

Cardano $ADA is about to hit 4 million wallets. 🚀 — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) January 26, 2023

ADA-Marktkapitalisierung steigt um fast 50%

Infolge des steigenden Interesses potenzieller Käufer hat die Marktkapitalisierung von Cardano (ADA) neue monatliche Höchststände erreicht. Von den 8,48 Mrd. Dollar Ende letzten Jahres ist die ADA-Marktkapitalisierung auf mehr als 13 Mrd. Dollar angestiegen. Das entspricht einem Anstieg von 43% in den letzten 30 Tagen.

Durch namhafte Unternehmen konnte Cardano Zugkraft und Anerkennung gewinnen. Anfang dieser Woche stufte die Krypto-Analyseplattform StockTwits ADA als die am stärksten im Trend liegende Kryptowährung ein. Natürlich kommt es auf die zugrunde gelegten Kriterien an – aber immerhin: Cardano übertrifft damit Bitcoin (BTC), der liegt an zweiter Stelle hinter ADA.

CoinGecko und Coinmarketcap stufen ADA an achter Stelle der Top-Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung ein. Neben dem Anstieg der Marktkapitalisierung der Kryptowährungen hat sich ADA in den letzten Wochen auch erholt und gehört zu den Top-Gewinnern unter den Kryptowährungen mit großer Marktkapitalisierung.

ADA-Preischart auf TradingView

Der ADA-Preis bewegt sich auf dem 4-Stunden-Chart seitwärts. Quelle: ADA/USDT auf TradingView.de

In den letzten 30 Tagen ist der ADA-Kurs von 0,25 Dollar Ende letzten Jahres auf mehr als 0,35 Dollar zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts gestiegen. Das Trading-Volumen hat sich ebenfalls deutlich verändert – von 161 Millionen Dollar zu Beginn des Jahres auf 489 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden.

Cardano: Das ist der meisten erwartete Katalysator

Obwohl die jüngste Rallye von ADA auf dem allgegenwärtigen Aufwärtstrend des Kryptomarktes zu beruhen scheint, könnten auch Katalysatoren wie der Djed-Stablecoin die Attraktivität des Coins erhöhen.

Djed ist der erste ADA-unterstützte Stablecoin von Cardano, der vom COTI Network betrieben wird. Es handelt sich um einen überbesicherten Stablecoin mit einer Besicherungsrate zwischen 400%-800%, laut Beschreibung auf adapulse.io.

Djed erfährt großes Interesse von Nicht-ADA-Investoren und potenziellen Cardano-Käufern. Rick McCracken beispielsweise, Cardano-Unterstützer und Besitzer des ADA-Staking-Pools, DIGI, feierte und bestätigte den Start von Djed im Mainnet.

Sollte man jetzt Cardano kaufen?

Prognosen sind zwar zuversichtlich bezüglich der kurzfristigen ADA-Preisentwicklung, sehen aber ein optimiertes Risiko-Rendite-Verhältnis bei folgenden Kryptowährungen:

Meta Masters Guild: Die neue Play-to-Earn-Kryptowährung Meta Masters Guild drängt auf den milliardenschweren Casual-Gaming-Massenmarkt, entwickelt hierfür ein Ökosystem. Aktuell kostet 1 MEMAG 0,013 Dollar, allerdings erhöht sich der Preis in vier Tagen auf 0,016 Dollar.

Fight Out Coin: Mega-Projekt Fight Out Coin (FGHT) arbeitet am Aufbau einer kryptobasierten Fitness-Studio-Kette, möchte sowohl Gesundheits- als auch Fitness-Branche umkrempeln. Aktuell kostet 1 FGHT 0,01751 USDT, in 7 Stunden erhöht sich der Preis.

Textnachweis: Newsbtc

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023

Meta Masters Guild ist das nächste große Play2Earn Krypto Game Frühe Investoren aufgepasst: Der frühzeitige Presale hat eben erst gestartet!

Meta Masters Guild wird von führenden e-Gaming Studios unterstützt!

Solid Proof Play2Earn Krypto mit Rewards, Staking und CoinSniper Audit. 9.9 /10 Zum Presale Zum rekordverdächtigen Fightout Voverkauf Move2Earn Kryptowährung mit viel Potenzial im Presale

Blockchain-basiertes System mit Move2Earn Rewards

Fightout belohnt die Fitness Aktivitäten seiner User 9.9 /10 Zum Presale Nachhaltige Kryptowährung mit Belohnungen für E-Mobility Umweltfreundliches Krypto-Projekt im Vorverkauf

CO2-Zertifikate für E-Auto Besitzer zur Belohnung

Trägt zur Demokratisierung der Carbon Credits bei 9.8 /10 Zum Presale Jetzt Dash 2 Trade günstig im Presale kaufen! Dash 2 Trade bietet bahnbrechende Kryptoanalyse-Tools und vielen Funktionen

Aktuell kann man D2T-Token zu einem ermäßigten Preis im Vorverauf erwerben

Der Wert der neuen Dash 2 Trade Kryptowährung könnte bereits in Kürze explodieren 9.9 /10 Zum Presale Nicht verpassen: noch ist RobotEra günstig zu haben! Trendiges Metaverse-Projekt auf NFT-Basis

Play-and-Earn-Funktionen im Sandbox-Style

Jetzt über den Presale günstig einsteigen 9.8 /10 Zu RobotEra Jetzt Calvaria günstig im Presale kaufen! Calavria: Duels of Eternity ist das aktuell angesagteste GameFi Spiel

Für Play 2 Earn Gamer und No-Coiner gleichermaßen interessant

Jetzt Calvaria kennenlernen und eRIA Token im Presale sichern 9.7 /10 Zu Calvaria

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.