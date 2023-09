Ethereum fällt nach Hacker-Angriff auf Vitalik Buterins X-Account weiter, während Bitcoin BSC eine Million Dollar erreicht

Die letzte Woche hat wieder gezeigt, dass Cyber-Sicherheit immer noch eines der wichtigsten Themen ist und niemand vor einem Angriff geschützt ist. Wer denkt, dass es dabei nur um die Klassiker geht, wie Bots, die einem auf Social Media das Blaue vom Himmel versprechen, wenn man auf den nachfolgenden Link klickt, der täuscht sich. Diese Maschen funktionieren inzwischen auch immer seltener. Aber auch Betrüger und Hacker entwickeln ihre Technik ständig weiter, sodass auch IT-Spezialisten nicht von Angriffen verschont bleiben. Diesmal hat es Vitalik Buterin getroffen, den Mitgründer von Ethereum. Der Ether-Kurs bleibt damit weiterhin unter Druck, während beim Bitcoin BSC die Nachfrage explodiert und der Presale eine Million Dollar erreicht.

Vitalik Buterin – dem Genie hinter Ethereum und eine der einflussreichsten Personen im Krypto-Space – kann man wahrscheinlich kein mangelndes Verständnis rund um Cyber-Sicherheit nachsagen und wahrscheinlich ist er kein leichtes Opfer, wenn es darum geht, seine Accounts zu hacken. Und dennoch ist genau das am Wochenende gelungen. Der Schaden ist groß und die Krypto-Community verunsichert. Vitalik Buterin ist dabei nicht das einzige einflussreiche Opfer einer Cyber-Attacke in den letzten Monaten.

Vitalik's 𝕏 account was hacked a few hours ago!

$800k+ has been drained so far!

In the hack, we just lost an iconic NFT.

It wasn't a normal punk; we lost the first publicly-claimed punk, essentially the very first NFT ever minted.

It was so iconic, that Vitalik Buterin… pic.twitter.com/onWbHq6bFU

— EvanLuthra.eth (@EvanLuthra) September 10, 2023