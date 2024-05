Dogwifhat (WIF) verliert fast 10 % – jetzt kaufen oder lieber in Sealana investieren?

In der Vergangenheit konnte sich der Solana-Meme-Coin Dogwifhat (WIF) zu einer der erfolgreichsten Meme-Kryptowährungen auf dem Markt mausern. Denn zwischenzeitlich konnte der WIF-Token sogar so starke Zuflüsse erleben, dass er sich zum drittgrößten Meme-Coin hinter Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) platzierte. In der letzten Woche musste Dogwifhat allerdings recht starke Kurskorrekturen hinnehmen – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Meme-Coins, die in der letzten Woche teilweise sogar zweistellige Gewinne verzeichneten.

Aus diesem Grund stellen sich jetzt viele Krypto-Anleger die Frage, ob die Zeit für Dogwifhat abgelaufen ist oder ob es sich nur um eine kurzfristige Veränderung am Markt handelt. Sollte man jetzt noch in den WIF-Token investieren oder lieber in junge Solana-Meme-Coins wie Sealana (SEAL) investieren?

Bereits am vergangenen Wochenende begann eine länger anhaltende Kurskorrektur für Dogwifhat, nachdem bereits am vergangenen Donnerstag die Marke von 3 US-Dollar unterschritten wurde. Gerade am vergangenen Samstag folgte dann ein besonders starker Kursfall nach unten, denn innerhalb von wenigen Stunden wurde 1 Million US-Dollar an WIF-Token liquidiert, die allem Anschein nach über Stop-Loss-Aufträge für eine besonders starke Korrektur sorgten.

So wird Dogwifhat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 2,69 US-Dollar gehandelt und liegt damit in der vergangenen Woche mit 9,09 % im Minus (siehe Bild unten). Auch die Marktkapitalisierung des Meme-Coins ist in der vergangenen Woche stark nach unten gefallen: Lag sie in der Spitze noch vor wenigen Tagen bei über 3,33 Milliarden US-Dollar, so ist sie aktuell bei einem Wert von 2,68 Milliarden US-Dollar angelegt.

Hinzu kommt beim Blick auf die technische Kursanalyse mit Hilfe der Bollinger Bänder, dass sich eine M-Formation gebildet hat. Dieses entsteht immer dann, wenn eine recht hohe Volatilität vorhanden ist und es auf eine bärische Stimmung trifft. So folgt zum Schluss dieser M-Formation nach einem Tief ein weiteres, tieferes Tief. Dieses wird von vielen Chart-Analysten als ein starkes Verkaufssignal gesehen, was noch einmal den Preis am Sonntag nach unten drückte.

Allerdings konnte sich nun der WIF-Kurs seit der vergangenen Nacht wieder ein wenig erholen, sodass Dogwifhat innerhalb der letzten 24 Stunden immerhin ein Plus von 5,50 % verzeichnen konnte.

Die Krypto-Analyse-Plattfrom LookOnChain meldete bereits am vergangenen Samstag, dass ein sogenannter Krypto-Whale – also ein Großanleger der Krypto-Branche – eine große Menge an WIF-Token verkauft hatte. Das Ungewöhnliche daran: Der Händler veräußerte die über 730.000 WIF-Token für 1,85 Millionen US-Dollar, nachdem er sie erst drei Tage vorher für einen Preis von 2,18 Millionen US-Dollar gekauft hatte. So verlor er alleine bei diesem Trade satte 336.000 US-Dollar an Kapital.

Gleichzeitig nutzte er das Geld, das er über den Verkauf von Dogwifhat und den $POPCAT-Token erhalten hatte, für den Kauf weiterer Meme-Währungen. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass er sich durch den Kauf der anderen Meme-Coins eine höhere Rendite verspricht, als er durch den überschnellten Verkauf seiner WIF-Token verloren hat.

Kein Wunder also, dass einige Krypto-Anleger sich im Augenblick eher von Dogwifhat abwenden und stattdessen nach neuen und frischen Meme-Coin-Alternativen suchen. Immer häufiger wird in diesem Zusammenhang von Sealana (SEAL) gesprochen, denn hierbei handelt es sich um einen neuen Solana-Meme-Coin, der sich aktuell noch in der Phase des Initial Coin Offerings (ICO) befindet.

Sollte Sealana in die Fußstapfen der jüngsten Solana-Meme-Coins treten können, dann könnte der SEAL-Token ebenfalls hohe Renditen mit sich bringen. Bereits in der Vergangenheit haben nämlich junge Solana-Coins wie eben Dogwifhat, aber auch Smog oder BOOK OF MEME (BOME) hohe Kursanstiege erleben können.

Bei Sealana handelt es sich um einen äußerst klassischen Solana-Meme-Coin, der sich auf die namensgebende Robbe (englisch: Seal) konzentriert, die auf der Suche nach dem nächsten großen Meme-Token ist. Dieser Meta-Humor ist es auch, der den SEAL-Token ausmacht. So wird rund um Sealana eine humoristische Community aufgebaut, die ein großes Potential in dem SEAL-Token sieht – gerade auch im Hinblick darauf, wie ähnliche Solana-Coins in der Vergangenheit auftreten konnten.

