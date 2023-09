Kryptowale setzen auf Gaming-Token mit 2.000% APY!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Im Zuge des rasanten Trends von Krypto-Casinos und Gaming erzeugt der TG.Casino-Token im Vorverkauf derzeit eine erhebliche Resonanz. Innerhalb einer beeindruckend kurzen Zeit von nur drei Tagen konnten bereits über 200.000 US-Dollar eingenommen werden. Aber nicht nur das: Noch bedeutender erscheint, dass Smart-Money-Händler und einige finanziell potente Krypto-Wale bereits ihr Interesse an $TGC bekundet haben.

Der auf Telegram aktive “Crypto Whale Pumps“-Kanal, der stolz auf eine Community von 25.000 Abonnenten blicken kann, zeigt sich äußerst begeistert vom Vorverkauf des TG.Casino. Und das nicht ohne Grund, denn sie sehen großes Potenzial in den langfristigen Perspektiven dieses Projekts. Dabei hat der Administrator dieser Gruppe eine beeindruckende Vergangenheit, wenn es darum geht, auf weniger bekannte Krypto-Projekte zu setzen. In der Vergangenheit konnte er beispielsweise 60 % Gewinne mit dem Pepe-King-Token realisieren und weitere 40 % mit dem Golden Shib.

Kürzlich verkündete er zudem, dass er persönlich $TGC-Token im Rahmen des ICO erworben hat. Seine Begeisterung für das zukünftige Preispotenzial nach dem Start des Tokens ist immens und weckt das Interesse vieler.

The $TGC presale is live – your golden ticket to exclusive rewards and benefits. Don’t miss out! ⭐️What’s Live from https://t.co/1CivTnIx4Z ⭐️ 💵Presale

🚀Staking for Rewards ⏰ Coming Very Soon ⏰ 📢 Huge Marketing

🎰 Casino Launch

🪙 Token Launch pic.twitter.com/FKzkYTrcXj — TG Casino (@TGCasino_) September 20, 2023

Darüber hinaus hat der beliebte YouTube-Kanal Cilinix Crypto, welcher über 32.000 treue Abonnenten verzeichnet, bereits früh Interesse am TG.Casino-Token gezeigt. Doch nicht nur in der YouTube-Community, sondern auch in anerkannten Krypto-Medien wie CoinTelegraph, Coinspeaker und Crypto News findet der Token Beachtung und Anerkennung.

TG.Casino hat Großes vor

Die Welt des Glücksspiels hat sich in den letzten Jahren dramatisch gewandelt, und das Online-Glücksspiel nimmt zweifellos den Löwenanteil dieser Veränderung ein. Dank Vorteilen wie Bequemlichkeit, leichter Zugänglichkeit und verlockenden Belohnungen schieben sich Online-Plattformen immer mehr in den Vordergrund und verdrängen die traditionellen, physischen Casinos.

Der Umfang dieses Wandels wird durch beeindruckende Zahlen unterstrichen: Der Online-Glücksspielmarkt, der 2022 bereits stolze 63 Milliarden US-Dollar wert war, zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Erwartungen zufolge wird er mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11 % weiterhin florieren und könnte bis 2030 die beeindruckende Summe von 150 Milliarden US-Dollar erreichen.

Jedoch gibt es auch Schatten in dieser boomenden Branche. Viele Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Fairness der Spiele auf diesen Online-Plattformen. Hinzu kommen Herausforderungen wie langsame Transaktionsgeschwindigkeiten und unverhältnismäßig hohe Gebühren.

Glücklicherweise bietet die fortschrittliche Blockchain-Technologie, die für ihre Unveränderlichkeit und Skalierbarkeit bekannt ist, eine Lösung. Kryptobasierte Glücksspielplattformen nutzen die Vorteile dieser Technologie, um genau diese Probleme zu adressieren. Das Ergebnis? Ein spürbarer Anstieg ihrer Popularität.

Doch TG.Casino hebt sich von der Masse ab. Durch einen innovativen Ansatz ermöglicht sie Spielern ein sicheres, anonymes und Telegram-basiertes Glücksspiel-Erlebnis. Und das Beste? All das erfolgt ohne den oft lästigen Prozess der KYC-Verifizierung oder das Einrichten eines Kontos.

Bet on your favorite team. pic.twitter.com/39EhdrZtgk — TG Casino (@TGCasino_) September 22, 2023

Für die Nutzer öffnet dies eine Welt voller Möglichkeiten. Sie können aus einer Vielzahl von Spielen auswählen und dabei Sportevents wie NBA, NFL, UFC und MLB verfolgen. Das gemeinsame Wetten und Spielen bei Live-Events mit einer Community von Tausenden sorgt für ein packendes und sozial vernetztes Spielerlebnis.

TG.Casino setzt auf Telegram

Ein signifikantes Unterscheidungsmerkmal der TG.Casino-Plattform ist zweifellos ihre Integration mit Telegram. Diese App, die bereits eine beeindruckende Nutzerbasis von über einer Milliarde Menschen vorweisen kann, erweist sich als besonders strategisch klug für das Glücksspielprojekt. Wenn man bedenkt, dass Millionen von Krypto- und Glücksspielenthusiasten – wie die Mitglieder der Crypto Whale Pumps-Gruppe – sich bereits auf Telegram tummeln, erscheint die Plattform als idealer Ort, um die Benutzerakzeptanz von TG.Casino exponentiell zu erhöhen.

Explore a new era of online gaming. https://t.co/1CivTnIx4Z on Telegram is here to change the way you play. pic.twitter.com/yt9VBYbdgP — TG Casino (@TGCasino_) September 23, 2023

Doch TG.Casino beschränkt sich nicht nur darauf, Telegram als Kommunikationsmittel zu nutzen. Das Projekt hat auch intelligent die fortschrittliche Bot-API von Telegram implementiert. Dieses Tool ist entscheidend für die Steuerung der Spielmechanik und dient gleichzeitig als praktische Schnittstelle für die Benutzer. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Spieler nicht mit dem ständigen Herunterladen neuer Apps belastet werden. Alles, was sie benötigen, ist bereits in ihrer bestehenden Telegram-App verfügbar.

Sicherheit bleibt jedoch ein zentrales Anliegen in der Online-Glücksspielbranche. Hier hat TG.Casino ebenfalls vorgesorgt. Mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Telegram und den ständigen Sicherheitsüberprüfungen wird ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert. Dies ist besonders beruhigend, vor allem wenn man an Vorfälle wie den 40-Millionen-Dollar-Hack des Stake Casinos denkt. Für solche enttäuschten Kunden präsentiert sich TG.Casino als sicherer und verlässlicher Ort für ihre Glücksspielaktivitäten.

TGC Token einsetzen und bis zu 2000% APY erhalten

In einem ständig wachsenden Markt, in dem Plattformen wie Rollbit und Stake dominieren, strebt TG.Casino danach, sich durch ein einzigartiges Angebot zu unterscheiden. Sie haben einen profitablen On-Chain-Einsatzmechanismus eingeführt, der den Anlegern die Möglichkeit bietet, ein beeindruckendes passives Einkommen zu generieren.

Interessant ist, dass ein Teil der Casino-Einnahmen in den Rückkauf von $TGC-Tokens auf dem offenen Markt fließt. Aus diesen zurückgekauften Tokens werden 60 % als Einsatzprämien an die Nutzer verteilt. Die verbleibenden 40 % werden vernichtet, wodurch ein deflationäres Angebot entsteht, das darauf abzielt, den Wert des TGC zu erhöhen.

Der derzeitige Jahreszins, den der TG.Casino-Einsatzpool bietet, ist mit über 2.000 % schlichtweg verblüffend und übertrifft den Branchendurchschnitt von lediglich 5 bis 7 % bei Weitem. Bei solch einem attraktiven Angebot verwundert es nicht, dass bereits 1,5 Millionen Token – was unglaublichen 88 % der im Vorverkauf verkauften $TGC entspricht – eingesetzt wurden.

Dieser Mechanismus ermutigt Investoren nicht nur dazu, ihre Token länger zu halten, sondern schützt TGC auch vor den oft turbulenten Preisschwankungen auf dem Kryptomarkt.

Ein weiterer Bonus: Investoren, die ihre Token einsetzen, erhalten exklusive Vorteile wie Zugang zu brandneuen Spielen, Werbeaktionen und Treueboni. Aber auch diejenigen, die sich gegen den Einsatz entscheiden, können Spielguthaben erhalten, indem sie einfach die Spiele genießen und mit der Community interagieren.

Wer überlegt, $TGC-Tokens zu kaufen und im Vorverkauf einzusetzen, sollte sich beeilen. Der Vorverkauf hat bereits 19 % seines Mindestziels von 1 Million US-Dollar erreicht. Und für die Großinvestoren, die mehr als 5.000 US-Dollar beisteuern, gibt es noch einen weiteren Anreiz: Sie werden zu sogenannten High Rollern und erhalten ein exklusives NFT sowie zusätzliche, spannende Belohnungen nach dem Start der Plattform.

25. September 2023

