Krypto News: Nur noch 10 Stunden – und die Gerüchteküche brodelt! Rekord-Presale Wall Street Memes (WSM): Heute noch auf Binance?

Er konnte im Vorverkauf fast 26 Millionen Dollar Kapital von Anlegern sammeln, steht jetzt vor dem wichtigsten Meilenstein überhaupt: Meme-Coin-Aufsteiger Wall Street Memes (WSM) wird heute auf gleich mehreren Krypto-Börsen gelistet – Gerüchten zufolge soll sogar Krypto-Gigant Binance dabei sein, der größte Exchange der Welt. Kommt es in wenigen Stunden zur Kurs-Explosion?

In welchen Coin sollte man jetzt investieren?

Während die Krypto-Märkte weiterhin mit einem Schulterzucken auf den Bitcoin-Kurs blicken, macht sich ein neuer Meme-Coin auf in den Olymp: Im Vorverkauf konnte Wall Street Memes (WSM) Anleger und Analysten über Wochen hinweg begeistern, immer neue Kapital-Höchststände generieren. Mehr als 25 Millionen Dollar kamen insgesamt zusammen, Branchenbeobachter sprechen vom erfolgreichsten Presale des Jahres. Krypto-Influencer auf Youtube sind völlig aus dem Häuschen, bescheinigen dem Asset enormes Potenzial:

Sicher, als Meme-Coin zählt Wall Street Memes (WSM) zu den High-Risk/High-Reward-Kryptos. Das Projekt hat allerdings auch einiges auf der „Haben“-Seite – und das veranlasst viele Experten zu positiven Prognosen. Ein deutlicher Hinweis auf die starke Marktakzeptanz der Kryptowährung ist beispielsweise die Höhe des gesammelten Kapitals: Kein anderer Presale der jüngeren Zeit konnte Anleger derart von sich überzeugen und so schnell so viel Geld sammeln. Auch Krypto-Enthusiast Jacob Bury setzt auf Wall Street Memes (WSM), hält das Asset für eine der besten Kryptowährungen, in die man im September investieren kann – und sieht ein potenzielles 10x kommen:

Bullish für Anleger: Wall Street Memes (WSM) hat es sich zum Ziel gemacht, mindestens 1 Milliarde Dollar Marktkapitalisierung zu erreichen. „Gier ist gut“, so das Motto in Anlehnung an den populären Hollywood-Klassiker „Wall Street“ – und mit den Börsen-Listings steht nun der erste Schritt in Richtung explosives Wachstum an.

Denn: Wall Street Memes (WSM) ist nicht nur ein Meme-Coin – es handelt sich vielmehr um den nativen Coin der ultrapopulären „Wall Street Memes“-Plattform. Die zählt über verschiedene soziale Medien hinweg bereits mehr als 1,5 Millionen Follower. Alles potenzielle Anleger, die nun mit Spannung auf die Börsen-Listings blicken!

Wall Street Memes: Passives Einkommen per Staking

Hintergrund für Uneingeweihte: Die Kryptowährung Wall Street Memes gilt vielen Tradern als eines spannendsten Projekte im potenziell hochlukrativen Meme-Coin-Bereich. Unter anderem attraktiv für Investoren: Wall Street Memes (WSM) bietet eine innovative Möglichkeit, passive Einkünfte zu erzielen – und zwar über Staking-Funktionen. Staking bedeutet, dass man seine Coins in einem speziellen Wallet oder einer Plattform einschließt, um das Netzwerk zu sichern und zu validieren. Im Gegenzug bekommt man regelmäßig Belohnungen in Form von Zinsen oder neuen Coins. Man hält also einfach seine Coins – und bekommt dafür mehr davon.

Die Staking-Funktionen von Wall Street Memes basieren dabei auf dem Proof-of-Stake-Algorithmus, den auch Ethereum (ETH) nutzt, die zweitwertvollste Kryptowährung. Vorteil für Anleger: Durch das Staking von Wall Street Memes kann man nicht nur von den Kurssteigerungen profitieren, sondern auch von den attraktiven Renditen, die das Projekt bietet. Du kannst dich also am Wachstum des Projekts beteiligen und gleichzeitig passive Einkünfte generieren.

Darüber hinaus drängt Wall Street Memes (WSM) auch auf einen potenziell vielversprechenden Markt: Das Projekt kombiniert Meme-Coins mit Finanzthemen, gleichzeitig soll ein gigantisches Marketing-Budget für zukünftiges Wachstum bereitstehen. Sprich: Das Börsen-Listing soll für den Coin nicht wie bei der Konkurrenz der Anfang vom Ende sein – für Wall Street Memes (WSM) geht’s jetzt erst richtig los.

Wall Street Memes (WSM): Kurs-Explosion nach Binance-Listing?

Das Listing auf einer renommierten Krypto-Börse verleiht Wall Street Memes (WSM) potenziell mehr Sichtbarkeit, Liquidität und Legitimität. Es gilt als ein entscheidender Schritt für jedes Krypto-Projekt, da es das Vertrauen der Anleger stärkt und das Potenzial für Wachstum erhöht. Darüber hinaus ist ein Börsen-Listing auch ein Zeichen dafür, dass das Projekt die notwendigen technischen, rechtlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt hat, um auf dem Markt zu bestehen.

Und das vermutlich wichtigste Detail beim Börsen-Listing von Wall Street Memes (WSM): Gerüchten zufolge landet das Projekt sogar auf Binance, der weltgrößten Kryptobörse! Analysten und Trader wissen: Ein Binance-Listing kommt meist einem Ritterschlag gleich – und bringt oft einen massiven Preisanstieg mit sich.

Get back in there and SELL! SELL! SELL! pic.twitter.com/rtqUbqU6dT — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 22, 2023

Kommt es bei Wall Street Memes (WSM) ebenso? Darauf spekulieren derzeit zahlreiche Trader – und decken sich „Last Minute“ noch mit WSM Token ein. Das ist aktuell noch 10 Stunden möglich, dann endet der Vorverkauf und der freie Markt bestimmt den Preis des Coins.

Wie viel Zeit bis zum Ende noch bleibt, siehst du auf der offiziellen Homepage – dort wird ein Countdown zum Börsen-Listing angezeigt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind es noch rund 10 Stunden. Aber: Auf welchen Krypto-Börsen Wall Street Memes (WSM) gelistet wird, das halten die Entwickler noch unter Verschluss – die Spannung steigt entsprechend!

Anleger können ganz einfach von dem Listing profitieren, indem sie die WSM-Token vorher kaufen oder halten und so einen möglichen Preisanstieg mitnehmen! Wichtig aber: Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 25. September 2023

