Meilenstein voraus: Chimpzee steht kurz davor die 750.000 US-Dollar Raising-Capital zu knacken – warum man jetzt zuschlagen sollte

Chimpzee, das laut Krypto-Experten heißeste Web3-Projekt des Jahres, schlägt hohe Wellen in der Kryptowelt. Kein Wunder also, dass Nachrichtenseiten wie Cryptonews.com und Business 2 Community den Coin als einen der besten PreSales des Jares bezeichnen. Chimpzee steht kurz davor, die 750.000 US-Dollar Marke zu knacken. Die bahnbrechende Krypto-Plattform, die wohltätige Projekte im Fokus hat, ermöglicht ihren Nutzern und Unterstützern auf der einen Seite ein passives Einkommen zu erzielen. Auf der anderen Seite kann man Tiere retten und den Klimawandel bekämpfen. Die Plattform wird einen Shop mit Chimpzee-Merchandising Artikeln und einen Marktplatz für den Handel mit NFT’s (nicht fungbile Token) beinhalten. Außerdem soll es ein Play-to-Earn-Game mit dem Namen Zero-Tolerance geben. Wer sich noch Token im PreSale sichern will, sollte keine Zeit verlieren. Wer sich vor dem Erreichen des 750.000 US-Dollar Raising-Capital Meilenstein CHMPZ-Token sichert, bekommt einen Bonus von 300 % in Form von weiteren CHMPZ-Token on top. Obendrein wird Chimpzee sobald der Meilenstein erreicht ist, für den Schutz des schwarzen Jaguars spenden.

Momentan befindet sich der PreSale in der sechsten Phase. Diese endet entweder in einem Tag, oder wenn die 864.500 US-Dollar Marke geknackt wird (je nachdem, was zuerst eintritt)

Mit dem Ende der sechsten PreSale Phase steigt der Preis des CHMPZ-Tokens von 0,00067 US-Dollar auf 0,0007 US-Dollar. Um den Wert des Ökosystems zu steigern, wird Chimpzee nach dem Ende des Vorverkaufs eine NFT-Sammlung mit dem Namen Chimpzee NFT-Passports launchen. Mit dem Ende der sechsten Phase ist, wird es überdies nicht mehr möglich sein, die höchste Stufe der spannenden NFT-Kollektion von Chimpzee zu prägen. Der Diamond Chimpzee NFT Passport bietet seinen Inhabern die höchsten Vergünstigungen und die besten Einsatzrenditen. Wer rechtzeitig zuschlägt, kann sich den Diamond Chimpzee NFT-Passport in einem exklusiven Whitelist-Event am Ende des PreSales und vor dem offiziellen Start der Plattform sichern.

Auch wenn der PreSale noch nicht beendet ist, unternimmt Chimpzee schon jetzt einiges, um den Planeten zu retten. Schon jetzt hat die Plattform mehr als 35.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke gespendet und damit geholfen, über 20.000 Bäume zu pflanzen. Als Anerkennung dafür hat Chimpzee bereits ein herzerwärmendes Dankesvideo von der WILD Foundation erhalten. Die Liste der Organisationen, die Chimpzee unterstützen will, ist umfangreich. 10 % des gesamten Tokenangebots von Chimpzee werden nach Abschluss des Vorverkaufs und nach dem Start des Tokens für diese Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Damit ist sichergestellt, dass die Gelder weiterhin für gute Zwecke verwendet werden. Außerdem profitieren diese Organisationen auch von einem Prozentsatz der Gewinne, die durch den Verkauf der Produkte im Chimpzee-Shop erzielt werden.

In diesem Sinne handelt es sich also nicht nur um ein “Shop-to-Earn”-Erlebnis, bei dem die Nutzer mit CHMPZ-Token für jeden Einkauf belohnt werden, sondern auch um ein “Shop-to-don”-Erlebnis. Chimpzee befindet sich derzeit in der zweiten Phase seiner Roadmap.Chimpzee befindet sich derzeit in der zweiten Phase seiner Roadmap. Nach Abschluss des Vorverkaufs und dem Start von $CHMPZ wird sich der Fokus des Projektteams auf den Start des Chimpzee-Shops und die Entwicklung der NFT-Münzplattform und der Staking-Engine verlagern.

