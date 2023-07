Russland betritt den Kryptospace: Neuer CBDC soll 2025 starten

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Im Einklang mit dem weltweiten Trend in Richtung digitaler Währungen bereitet sich Russland auf den Start seines eigenen CBDC (Central Bank Digital Currency) vor. Angesichts der internationalen Sanktionen und des wachsenden Bedürfnisses nach finanzieller Unabhängigkeit erwarten Experten den Rollout des digitalen Rubels spätestens bis 2025. Dies ist eine bedeutende Entwicklung im globalen Finanzsystem und wirft einen Fokus auf die Möglichkeiten und Herausforderungen, die mit digitalen Währungen verbunden sind.

RUSSIA TO ROLL OUT CBDC IN 2025 — whalechart (@WhaleChart) July 19, 2023

Auf der Schnellspur zum digitalen Rubel: Reaktion auf internationale Sanktionen

Es ist kein Geheimnis, dass die von den USA und der EU verhängten Sanktionen Moskau wirksam daran gehindert haben, in US-Dollar zu handeln. Diese Situation hat das Land dazu gedrängt, neue Wege zur Aufrechterhaltung und Sicherung seiner wirtschaftlichen Aktivitäten zu suchen. Der digitale Rubel, eine zentral gesteuerte digitale Währung (CBDC), bietet eine potenzielle Lösung für dieses Problem.

Die Schaffung einer eigenen digitalen Währung verspricht, die finanzielle Souveränität Russlands zu stärken und es vom Dollar-Handel zu entkoppeln. Dieser Schritt könnte es ermöglichen, die Handelsbeziehungen zu reformieren und zu stärken, insbesondere mit Ländern, die ähnliche digitale Währungsambitionen verfolgen.

Durch die Schaffung einer eigenen digitalen Währung kann Russland die Kontrolle über seine Finanztransaktionen wiedererlangen und gleichzeitig ein modernes, effizientes und sicheres Zahlungssystem schaffen.

1/ 🇷🇺 Russia might start testing its Central Bank Digital Currency (#CBDC), the Digital Ruble, sooner than expected. This could happen as early as next month, pending approval from the upper parliament and President Vladimir Putin. via @hardeyjumoh https://t.co/itiilM6rPl — CryptoSlate (@CryptoSlate) July 19, 2023

Wichtig zu betonen ist jedoch, dass die Umsetzung einer digitalen Währung Herausforderungen mit sich bringt. Es werden umfangreiche Tests und Infrastrukturentwicklungen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die digitale Währung zuverlässig funktioniert und die erforderliche Sicherheit bietet. Die russische Zentralbank ist sich dieser Herausforderungen bewusst und hat angekündigt, dass die Bevölkerung voraussichtlich nicht vor 2025 Zugang zum digitalen Rubel haben wird.

Trotz der Herausforderungen zeigt die beschleunigte Einführung des digitalen Rubels deutlich, dass Russland entschlossen ist, die Möglichkeiten der digitalen Währungen zu nutzen und seine Wirtschaftsaktivitäten an die neue digitale Ära anzupassen. Die Bemühungen Russlands um die Einführung des digitalen Rubels werden zweifellos aufmerksam beobachtet werden, da sie möglicherweise einen Präzedenzfall für andere Länder darstellen, die ähnliche Wege zur Umgehung internationaler Sanktionen suchen.

Russische Banken bereit für den Start: Kooperation mit der Zentralbank im Fokus

Als Teil der Initiative zur Einführung des digitalen Rubels sind russische Banken aktiv in die Vorbereitungen involviert und positionieren sich für den Beginn dieser neuen Ära. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Einführung und Verbreitung der neuen digitalen Währung. In enger Zusammenarbeit mit der russischen Zentralbank arbeiten sie an der Implementierung und dem reibungslosen Betrieb des digitalen Rubels.

Die Zentralbank hat dazu beigetragen, eine klare und detaillierte Roadmap für die Einführung der digitalen Währung zu erstellen. Sie hat mit einer Reihe von Banken und anderen Finanzinstitutionen zusammengearbeitet, um die technischen Aspekte des digitalen Rubels zu erörtern und deren Umsetzung zu planen. Dabei liegt der Fokus auf Sicherheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit des neuen Systems.

⚡️ Russia adopted bill on digital ruble introduction The State Duma has passed in the third reading a bill on the introduction of a central bank digital currency (CBDC) and the creation of a digital ruble platform, officially rolling out a third form of money in Russia. pic.twitter.com/ePOQ0hkyBd — Whiplash347 (@Whiplash437) July 12, 2023

Russlands Banken selbst sind bereits aktiv in die Entwicklungs- und Testphasen involviert. Sie testen die digitale Infrastruktur, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, digitale Rubel sicher und effizient zu speichern, zu verwalten und zu übertragen. Hierbei geht es darum, eine sichere, stabile und zuverlässige Plattform für die Verwaltung der digitalen Währung zu gewährleisten.

Neben den technischen Aspekten arbeiten die Banken auch daran, ihre Kunden auf die Einführung der digitalen Währung vorzubereiten. Sie entwickeln Informationsmaterialien und Schulungsprogramme, um ihre Kunden über den digitalen Rubel zu informieren und sie mit den erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten für die Nutzung auszustatten.

Globale Auswirkungen und zukünftige Ambitionen: Der digitale Rubel im internationalen Kontext

Die Einführung des digitalen Rubels hat nicht nur Auswirkungen auf das nationale Finanzsystem Russlands, sondern auch auf die globale Finanzlandschaft. Als bedeutender Akteur auf dem Weltmarkt könnte der Übergang Russlands zur digitalen Währung weitreichende Implikationen haben und als Blaupause für andere Nationen dienen, die ähnliche Ziele verfolgen.

Globale Auswirkungen des digitalen Rubels werden in erster Linie durch die Möglichkeit einer effizienteren, sichereren und transparenteren Durchführung internationaler Transaktionen bestimmt. Es könnte potenziell dazu beitragen, die Kosten für grenzüberschreitende Überweisungen zu senken und die Geschwindigkeit der Transaktionen zu erhöhen. Dies könnte die Attraktivität Russlands als Handelspartner erhöhen und den internationalen Handel dynamischer und effizienter gestalten.

Darüber hinaus könnte der digitale Rubel auch die geopolitische Machtbalance beeinflussen. Als Antwort auf internationale Sanktionen hat Russland den digitalen Rubel teilweise als Mittel zur Umgehung der traditionellen, durch den US-Dollar dominierten Finanzkanäle positioniert. Durch die Etablierung eines alternativen, digitalen Transaktionssystems könnte Russland seine finanzielle Autonomie stärken und sich weniger anfällig für externe wirtschaftliche Druckmittel machen.

In Bezug auf die zukünftigen Ambitionen hat die russische Regierung ihre Absicht zum Ausdruck gebracht, den digitalen Rubel als ein Mittel zur Förderung der digitalen Innovation und des technologischen Fortschritts in Russland zu nutzen. Die Einführung der digitalen Währung ist Teil einer breiteren Vision, Russland zu einem führenden Akteur in der digitalen Wirtschaft zu machen. Dies könnte sowohl die interne wirtschaftliche Entwicklung als auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit Russlands fördern.

Dieses neue Kryptoprojekt könnte stark von Russlands Vorstoß in den Kryptospace profitieren

Während Russland seine Bemühungen im Kryptowährungssektor intensiviert, könnte ein neues Kryptowährungsprojekt namens BTC20 erheblich davon profitieren. BTC20 ist ein einzigartiger Proof-of-Stake (PoS) ERC-20 Token, der auf Ethereum aufbaut. Es bietet den Nutzern die Möglichkeit, passives Einkommen durch einen beachtlichen Anteil der durch den Ethereum-basierten Staking-Vertrag freigesetzten Belohnungen zu erzielen.

BTC20 schöpft Inspiration aus den Anfängen von Bitcoin im April 2011, als der Preis pro Coin bei nur einem Dollar lag und die zirkulierende Menge 6,05 Millionen Tokens betrug. Krypto-Enthusiasten haben jetzt die Chance, den BTC20-Token für denselben Preis zu erwerben und die Macht des Stakings auszunutzen.

Durch die Ausrichtung der BTC20-Token-Freigabe auf den ursprünglichen Bitcoin Block Reward Mechanismus, bietet BTC20 den Nutzern eine einzigartige Möglichkeit, einen beachtlichen Anteil der durch den Ethereum-basierten Staking-Vertrag freigesetzten Belohnungen zu verdienen.

Um den BTC20-Token anzukurbeln, wird ein PreSale durchgeführt, mit dem Ziel, 6,05 Millionen Dollar zu sammeln. Der PreSale wird in zwei Phasen unterteilt: In der ersten Phase werden 3 Millionen Tokens zu je 1 Dollar verkauft, bis die Softcap erreicht ist. Danach wird ein zusätzlicher Token-Verkauf von 3,05 Millionen Tokens ebenfalls zu je 1 Dollar stattfinden, wodurch symbolisch 6,05 Millionen Tokens zu je 1 Dollar angeboten werden.

