Die Anzahl der aktiven Bitcoin Halter ist eine Metrik, welche Krypto-Interessierte nicht vernachlässigen sollten. In den vergangenen Jahren ist diese Zahl trotz Bärenmarkt, trotz drohender Regulierungen und trotz crashender Exchanges stetig gestiegen. Das will jedenfalls das Krypto-Analyse-Unternehmen Glassnode herausgefunden haben.

Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und das Flaggschiff des Krypto-Marktes musste im vergangenen Jahr einige Verluste wegstecken, nachdem Bitcoin von seinem Allzeithoch von knapp 69.000 US-Dollar im November 2021 gefallen war. Das aktuelle Jahr ist jedoch von vielen guten Nachrichten und Erholungserscheinungen gekennzeichnet. Dazu lässt sich nun die große Menge an BTC Haltern rechnen.

The #Bitcoin Long-Term Holder Supply remains at an ATH of 14.5M BTC. This suggests mature investors are preferring to accumulate Bitcoin, rather than distribute. pic.twitter.com/VkY9uTAVGG

— glassnode (@glassnode) July 18, 2023