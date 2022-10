In den vergangenen Tagen haben der Mainnet-Start der Aptos-Blockchain und der damit verbundene Airdrop große Wellen im Krypto-Raum geschlagen. Während die lange unbekannten Tokenomics und die Tokenverteilung eine Menge Kontroversen ausgelöst haben, erhielten die Empfänger des Airdrops eine kostenlose Kryptowährung.

Du hast den APT-Airdrop von Aptos verpasst und bist jetzt verärgert darüber? Mach dir keine Sorgen. Es gibt 5 vielversprechende Projekte, die in den kommenden Wochen und Monaten einen Airdrop durchführen könnten. Ich erkläre dir, um welche Projekte es sich handelt und was du tun solltest, um für den möglichen Airdrop in Frage zu kommen.

Das erste Projekt, das möglicherweise wie Aptos einen Airdrop durchführen wird, ist ZetaChain. Dabei handelt es sich um eine Layer-1-Blockchain, die mit dem Cosmos SDK erstellt wurde und ihr Testnetz am 10. August gestartet hat.

Das Ziel von ZetaChain: eine Omnichain dApp zu sein, die mehrere Netzwerke unterstützt – einschließlich Layer-1-Blockchains wie Ethereum und Binance Smart Chain (BSC) sowie Layer-2-Lösungen wie Polygon und Optimism.

Die erste live dApp auf ZetaLabs war ein funktionaler Omnichain-Swap für das Trading von Assets zwischen beliebigen angeschlossenen Blockchains. Testnet-Benutzer können ZETA-Punkte verdienen, indem sie Vermögenswerte tauschen, neue Mitglieder einladen und Probleme melden. Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Punkte die Nutzer mit jeder Aufgabe verdienen können. Die Struktur zum Sammeln von ZETA-Punkten ist wie folgt:

Um mit dem Testnet zu beginnen, muss man zunächst einen Wallet erstellen und Token über einen Faucet anfordern. Nach der Bestätigung dea Wallets kann bereits mit dem Tausch von Assets begonnen werden. Während des aktuellen Betatests werden das ETH Goerli Testnet, Polygon Mumbai und BSC Testnet verwendet.

Die SUI-Blockchain ist neben Aptos eines der derzeit am meisten gehypten Projekte im Kryptobereich. Genau wie Aptos wurde SUI von ehemaligen Meta-Mitarbeitern gegründet, die eine hochskalierbare Layer-1-Blockchain entwickeln, die auf Diems MOVE-Programmiersprache und Proof-of-Stake (PoS) basiert.

Während SUI bereits Ende August die Aufnahme neuer Validatoren in das Testnetz geschlossen hat, könnte es noch eine Chance für einen Airdrop geben. Denn: SUI soll daran interessiert sein, Liquidität in das Netzwerk zu bringen.

Da es noch keine Informationen gibt, ist es ratsam, das Projekt auf Medium, Twitter und Discord zu verfolgen und nach Projekten wie DEXs auf SUI Ausschau zu halten. Außerdem können Nutzer den SUI-Wallet bereits als Chrome-Erweiterung herunterladen.

Eine gute Chance bietet auch der SUI-Testnet-Token. Der einfachste Weg, ihn zu bekommen, ist von Plattformen, die einen eingebauten Faucet haben. BlueMoveNFT ist eine gute Wahl. Das Projekt ist der führende Multi-Chain-NFT-Marktplatz auf Aptos und SUI.

How to get #Sui (by @Mysten_Labs) testnet token?

If you want to experience projects on Sui Ecosystem (for future #Airdrops maybe😁), then having SUI testnet token is essential

This topic will cover ways to get it. Let’s go.

And pls like, RT and comment below 👇#SuiEcosystem pic.twitter.com/qyzQhEEByr

— Sui Station (@Sui_Station) October 10, 2022