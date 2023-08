100.000 neue Nutzer – Base Mainnet von Coinbase erreicht ersten Meilenstein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Start des Base Mainnets von Coinbase hat einen wichtigen Meilenstein erreicht, da die Plattform beeindruckende 100.000 neue Nutzer verzeichnet. Dieses bedeutende Ereignis markiert einen vielversprechenden Schritt in Richtung einer breiteren Akzeptanz von Kryptowährungen und einer verstärkten Teilnahme an dezentralen Finanzdienstleistungen.

Coinbase’s Base Network verzeichnet beeindruckenden Start mit 100.000 täglichen Nutzern

Coinbase’s Base Network, eine innovative Lösung der zweiten Schicht (L2), die darauf ausgerichtet ist, die Skalierbarkeitsprobleme zu adressieren, die in der Kryptowährungsindustrie oft auftreten, hat kurz nach seiner offiziellen Einführung aufsehenerregende Erfolge erzielt. Die öffentliche Freigabe erfolgte nach einer Beta-Phase, die am 23. Februar begann und ausschließlich für Entwickler zugänglich war. Ziel war es, das Netzwerk zu testen und auf eine breitere Einführung vorzubereiten.

Am 10. August, nicht lange nach der vollständigen Einführung am 13. Juli, erreichte das Base-Netzwerk einen beeindruckenden Meilenstein, indem es 100.000 täglich aktive Nutzer überschritt. Die Gesamtzahl der Nutzer erreichte am Höhepunkt bereits 136.000, ein klares Indiz für das Interesse und das Vertrauen, das das Netzwerk bereits gewonnen hat.

Coinbase's Layer-2 network, #BASE, has now crossed a remarkable milestone, surpassing 100,000 unique users on its mainnet!🔥 pic.twitter.com/x5t2LYIFJf — Whale Coin Talk (@WhaleCoinTalk) August 3, 2023

Ein Teil dieses schnellen Wachstums könnte auf die Integration mit Friend Tech, einem sozialen Netzwerk, zurückzuführen sein, das die Möglichkeiten der Base-Plattform nutzt. Fast 42.000 dieser Nutzer waren Neulinge, die wahrscheinlich von der steigenden Beliebtheit von Friend Tech angelockt wurden. Dies deutet darauf hin, dass die Kombination von sozialen Netzwerken und Blockchain-Technologie eine effektive Methode sein könnte, um neue Nutzer in den Kryptowährungsraum zu locken.

Darüber hinaus hat das Übergreifen von einer Entwickler-fokussierten Phase zu einer allgemein zugänglichen Stufe das Netzwerk für eine breitere Öffentlichkeit geöffnet, was seine Attraktivität und seinen Einsatz weiter erhöhte. Der Fokus auf Skalierbarkeit und die Möglichkeit, schnellere und kostengünstigere Transaktionen als einige andere Netzwerke anzubieten, hat es auch für diejenigen attraktiv gemacht, die nach Alternativen zu den etablierten Plattformen suchen.

Integration von Chainlink und Unterstützung von DEXs treibt das Wachstum von Base voran

Die Integration von Chainlink, einem führenden dezentralen Oracle-Netzwerk, in das Base-Netzwerk von Coinbase stellt einen strategischen Schritt dar, der das Wachstum und die Vielseitigkeit des Netzwerks erheblich fördert. Chainlink ist dafür bekannt, sichere und zuverlässige Datenfeeds für verschiedene Krypto-Plattformen bereitzustellen. Durch die Einführung in das Base-Netzwerk werden DeFi-Protokolle (Dezentralisierte Finanzierung) wie Kredit- und Kreditplattformen sowie Derivatmärkte effizienter und benutzerfreundlicher gestaltet.

Diese Integration kam zu einem entscheidenden Zeitpunkt, als das Base-Netzwerk seine Übergangsphase durchlief und sich von einer Entwickler-fokussierten Beta-Version zu einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Plattform entwickelte. Die Fähigkeit von Chainlink, genaue Preisinformationen in Echtzeit bereitzustellen, trägt zur Attraktivität von Base bei, indem es die Entwicklung und den Betrieb von DeFi-Anwendungen auf der Plattform erleichtert. Das bedeutet, dass Benutzer auf sicherere und transparentere Weise auf Finanzdienstleistungen zugreifen können, ohne auf traditionelle Bankinstitute angewiesen zu sein.

Zusätzlich zur Chainlink-Integration hat das Base-Netzwerk Unterstützung von mehreren dezentralen Kryptowährungsbörsen (DEXs) erhalten. Uniswap, einer der bekanntesten DEXs auf der Ethereum-Plattform, hat am 7. August eine Base-Version gestartet. Diese Bewegung von Uniswap und anderen DEXs zur Base-Plattform trägt dazu bei, Liquidität anzuziehen und die Plattform für eine noch breitere Nutzerbasis attraktiv zu machen.

Unterstützung von DEXs ist ein wichtiger Faktor in der modernen Krypto-Landschaft. Sie bieten Benutzern die Möglichkeit, Kryptowährungen direkt und ohne die Notwendigkeit eines Vermittlers zu handeln, was den Handel effizienter und oft kostengünstiger macht. Die Integration von DEXs in das Base-Netzwerk fördert das Wachstum, indem es Benutzern mehr Möglichkeiten und Flexibilität bietet.

Base’s “Onchain Summer”-Initiative und das Potenzial, DeFi und Web3 Landschaft zu reformieren

Der “Onchain Summer” von Base ist ein aufregendes neues Projekt, das darauf abzielt, die Möglichkeiten von DeFi (Dezentralisierte Finanzierung) und Web3-Protokollen zu erweitern und zu reformieren. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Marken wie Coca-Cola, Opensea und Atari hat Base nicht nur seinen Ehrgeiz, sondern auch sein Engagement für Innovation und Weiterentwicklung in der Krypto-Landschaft demonstriert.

Partnerschaften mit Coca-Cola, einem globalen Getränkegiganten, Opensea, der bekanntesten NFT-Plattform (Non-Fungible Tokens), und Atari, einem Pionier in der Gaming-Industrie, sind ein bedeutender Schritt für Base. Diese Unternehmen repräsentieren verschiedene Sektoren der traditionellen Industrie und des digitalen Raums, was die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von DeFi und Web3 hervorhebt. Durch die Verknüpfung von Blockchain-Technologie mit etablierten Marken wird das Bewusstsein für Kryptowährung und dezentrale Protokolle in breiteren Verbraucherkreisen gefördert.

Base is now open for bridging Base opens for everything on August 9 We’re helping throw an onchain festival to celebrate ɪᴛ'ꜱ ᴏɴᴄʜᴀɪɴ ꜱᴜᴍᴍᴇʀ 🟡https://t.co/p8KTcnkbbx — Base 🛡️ (@BuildOnBase) August 3, 2023

Das Hauptziel der “Onchain Summer”-Initiative ist es, die Grenzen der DeFi und Web3-Welt zu erweitern und neue Wege für Unternehmen und Verbraucher zu eröffnen, um von den Vorteilen der Blockchain-Technologie zu profitieren. Es könnte auch dazu beitragen, einige der Hindernisse und Herausforderungen zu überwinden, die derzeit die Massenakzeptanz von Kryptowährungen behindern, wie z.B. die Komplexität, Zugänglichkeit und Sicherheit.

Die Initiative könnte eine Pionierrolle bei der Schaffung neuer Standards für DeFi-Anwendungen spielen, indem sie benutzerfreundlichere Schnittstellen, stärkere Sicherheitsprotokolle und innovativere Produkte und Dienstleistungen einführt. Die Kombination von Bases Technologieexpertise mit der Marktmacht und Reichweite der Partnerunternehmen bietet die Möglichkeit, die DeFi- und Web3-Landschaft auf eine Weise zu beeinflussen, die bisher vielleicht nicht möglich war.

Dieses neue Kryptoprojekt könnte von Coinbases Vorstoß ins Web 3.0 profitieren

Mit der jüngsten Ankündigung von Coinbase, in das Web 3.0-Ökosystem einzusteigen, gibt es das Potenzial, dass dies bedeutende Auswirkungen auf das Kryptomarktgeschehen hat. Diese Entwicklung könnte auch Projekte wie Launchpad XYZ und den begleitenden PreSale von $LPX interessante Chancen bieten.

Launchpad XYZ ist eine innovative Plattform, die es Investoren ermöglicht, frühzeitig in vielversprechende Kryptoprojekte einzusteigen. Mit einem Fokus auf das Web 3.0 und die Förderung nachhaltiger Entwicklungen, bietet Launchpad XYZ Investitionschancen, die den Weg in eine technologisch fortschrittliche und dezentralisierte Zukunft ebnen könnten.

Die Verknüpfung zwischen Coinbases Vorstoß ins Web 3.0 und Projekten wie Launchpad XYZ eröffnet vielfältige Perspektiven. Als Teil des Ökosystems könnten Projekte wie $LPX, die durch den begleitenden PreSale unterstützt werden, von der steigenden Aufmerksamkeit und den Ressourcen profitieren, die Coinbase und andere branchenführende Unternehmen in das Web 3.0 investieren.

Eine engere Integration von etablierten Akteuren wie Coinbase in das Web 3.0 könnte die Akzeptanz dieser neuen Technologieära beschleunigen. Dies wiederum könnte Launchpad XYZ und dem begleitenden PreSale von $LPX eine erweiterte Reichweite und gesteigertes Interesse verschaffen, da Investoren vermehrt das Potenzial dieses Ökosystems erkennen.

