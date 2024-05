Dogeverse PreSale Countdown: Kommt der nächste 100x Meme-Coin?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

In den letzten Wochen zeigte sich der Kryptomarkt von seiner launischen und volatilen Seite. Steigende Kurse wechselten sich mit längeren Konsolidierungsphasen ab. Aktuell zeigen sich jedoch wieder leichte Silberstreifen am Bullrun-Horizont. Der Fear and Greed Index steht aber immer noch bei 52 – also neutral.

Es gibt auch Coins, die sich gegen den allgemeinen Trend entwickeln, insbesondere Meme-Coins. Zum Beispiel ist Pepe auf Wochensicht um 17% gestiegen und HarryPotterObamaSonic10Inu um 33%. Vor allem neue Meme-Coins können sich derzeit über teilweise enorme Kurssprünge freuen. Der GameStop Coin stieg auf Wochensicht um fast 1.300 % und Slothana um 154 %. Zwar sind Meme-Coins für ihre Volatilität bekannt. Was Kritiker aber immer wieder vergessen, ist die Tatsache, dass der Begriff nicht zwangsläufig etwas Negatives bedeuten muss. Denn die teilweise enormen Kursschwankungen können in beide Richtungen gehen. Es gibt viele Investoren, die mit Meme-Coins beträchtliche Gewinne erzielt haben und der eine oder andere ist auch schon über Nacht zum Millionär geworden.

Doge Universum: Der Multichain-Coin aus dem Dogeuniversum

Ein Coin, der das Potenzial hat, der 100x oder sogar der neue 1.000x Coin zu werden, ist Dogeverse. Der Multichain-Meme-Coin hat in Rekordzeit über 15 Millionen US-Dollar an Raising Capital von Early Bird Investoren eingesammelt. Die ersten beiden PreSale-Phasen waren innerhalb von nur zwei Stunden komplett ausverkauft und der Vorverkauf brachte zeitweise bis zu 1 Million US-Dollar pro Tag ein. Erst kürzlich ist ein Wal vorbei geschwommen und hat sich DOGEVERSE im Wert von 180.000 US-Dollar gegönnt. Der Dogeverse Token ist weiterhin im Vorverkauf erhältlich und kostet 0,00031 US-Dollar pro Coin. Wobei die Betonung hier wirklich auf noch” liegt. Interessierte Early-Bird-Investoren sollten sich beeilen, denn der PreSale steht kurz vor dem Abschluss.

Hier $DOGEVERSE kaufen

Der Ansturm auf den Dogeverse Token: Warum so groß?

Dogeverse ist der erste Multichain-Meme-Coin im Doge-Universum. Der Coin läuft auf sechs der beliebtesten Blockchains: Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, BNB und Base. Später, wenn das Projekt vollständig in Betrieb ist, werden die Nutzer dank der Technologien Wormhole und PortalBridge Bridge in der Lage sein, nahtlos zwischen diesen Blockchains zu navigieren. Cosmo, der Shiba Inu und Maskottchen des Projekts, der aus einer sterbenden Supernova geboren wurde, hat die Fähigkeit, zwischen Universen zu springen – und er möchte diese Fähigkeit mit den Dogeverse-Investoren teilen. In einer Zeit, in der die Interoperabilität von Blockchains immer wichtiger wird, könnte das Dogeverse Multichain Network eine wichtige Rolle spielen. Erklärtes Ziel des Projekts ist es, die Mauern zwischen den Communities niederzureißen und so ein vernetztes Miteinander zu ermöglichen.

Wird Dogeverse der nächste 100x Coin?

Dogeverse hat ein enormes Potenzial, was auch die Investoren erkennen, wie der rasante Vorverkauf und nicht zuletzt der Kauf des Wals zeigen. Wenn sich der Kurs nach dem Listing beispielsweise versechsfacht, ist der Wal bereits Millionär. Ein anderer Hund, der Shiba Inu, ist seit dem Listing im Jahr 2020 um 29.461.258 % gestiegen. Early-Bird-Investoren, die damals nur 10 US-Dollar investierten, freuen sich wahrscheinlich immer noch über ihre massiven Gewinne.

Multichain ist jedoch nicht das einzige Feature, das Dogeverse zu bieten hat, um im Rennen um den nächsten 100x Meme-Coin ganz vorne mitzuspielen. Der Coin hat auch eine Staking-Funktion als ERC-20 Token. Early-Bird-Investoren müssen nicht bis zum Ende des Pre-Sales warten, um vom Staking zu profitieren und können so bereits vor dem Listing hohe Renditen erzielen. Derzeit befinden sich 28 Milliarden Token im Staking mit einem jährlichen Prozentsatz (APY) von 55%.

In einer Zeit, in der die Krypto-Community ständig auf der Suche nach dem nächsten heißen Ding ist, zeigt das Dogeverse-Projekt, dass es das Potenzial hat, eine bahnbrechende Rolle bei Multichain-Coins zu spielen. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Meme-Kultur und fortschrittlicher Technologie könnte Dogeverse genau das Projekt sein, auf das viele Investoren gewartet haben.

So kauft man den Dogeverse Cross-Chain Token

Dogeverse zu kaufen ist sehr einfach. Man muss ein kompatibles Wallet (Best Wallet, Meta Mask, Coinbase Wallet oder via Wallet Connect) mit der Website des Projekts verbinden. Man kann mit ETH, USDT, BNB, SOL, AVAX, MATIC, BASE oder Kreditkarte bezahlen. Das Early-Staking ist nur mit einem Kauf über Ethereum möglich. Die Early-Bird-Investoren können ihre Token dann nach Abschluss des PreSales einfordern.

Hier $DOGEVERSE kaufen

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.