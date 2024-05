Ethereum: Schock-Prognose! Anleger steigen aus, Kurs baut ab, SOL pumpt – ist ETH am Ende?

Brutale Schock-Prognose für Ethereum (ETH)! Der ETH-Kurs baut immer weiter ab, viele Anleger sind ausgestiegen, das Netzwerk verwaist – gleichzeitig pumpt aber die Konkurrenz um Solana und Co.! Ein Top-Analyst stellt warnt nun bei Ethereum vor einem intensiven Absturz, der sogar die Zukunftsaussichten der Smart-Contract-Plattform infrage stellt. Wird die zweit-teuerste Kryptowährung der Welt bald wertlos?

-1,86% innerhalb der letzten vier Wochen, das Allzeithoch in weiter Ferne: Während die meisten Krypto-Assets im Bull-Run kräftig zulegen konnten, baut Ethereum (ETH) seit geraumer Zeit ab. Die Folge: Immer mehr Analysten positionieren sich bearish zu Ether, sagen anhaltende Verluste voraus!

Aktuell tradet die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt zwar wieder über 3.000 Dollar – Bitcoins Kurssprung innerhalb der letzten 24 Stunden hebt auch ETH nach oben. Perspektivisch erwartet Ethereum aber ein erneuter Rückgang.

Davor warnt beispielsweise Top-Krypto-Analyst Benjamin Cowen in einer neuen Ethereum-Prognose. Bitter: Seiner Chart-Analyse zufolge wird ETH so schnell keine neuen Höchststände erreichen. Im Gegenteil: Der Kurs wirkt so schwach, dass sogar ein Rückgang auf 1.400 Dollar droht!

Von aktuell 3.026 US-Dollar auf 1.400 US-Dollar: Das entspricht einer Korrektur von sage und schreibe -53,73% – mehr als die Hälfte des aktuellen Preises! Cowen betont zwar auch: Er hält es für möglich, dass Ethereum hier dann einen Tiefpunkt bildet und wieder steigen kann.

Viele andere Top-Branchenbeobachter äußern sich aber ähnlich negativ zu Ethereum (ETH) – und warnen in Prognosen vor weiteren Kursverlusten. Ethereum, so die Befürchtung, wird die nächsten Monate einfach weiter fallen – wie es seit „The Merge“ bereits der Fall ist. Top-Krypto-Journalistin Laura Shin beispielsweise kommentiert:

Ihre Prognose: Der Traum, dass Ethereum Bitcoin vom Thron stößt und zur Kryptowährung Nummer 1 wird, könnte womöglich für immer vorbei sein – er scheint zumindest „weiter entfernt denn je“. Denn:

Shin ergänzt: Seit „The Merge“, der vielbeworbenen Umstellung von „Proof of Work“ zu „Proof of Stake“ im September 2022, ist der ETH-Kurs in Relation zu Bitcoin um sage und schreibe 45% gefallen.

1/ The dream of Ethereum surpassing Bitcoin’s market cap, known as “the Flippening,” seems more distant than ever. ETH/BTC recently hit its lowest point since February 2021, falling to 0.046.

Since “The Merge” in September 2022, ETH/BTC has dropped by 45%.

— Laura Shin (@laurashin) May 16, 2024