Presale-Investoren sichern sich Gewinne beim Presale von Rebel Satoshi ($RECQ), während Polygon und Cardano den Vormarsch suchen

Polygon (MATIC) sank um 1,47% nach der Nachricht über das Engagement von P2 Ventures

Cardano (ADA) strebt eine Partnerschaft mit Bitcoin Cash an, mit dem Ziel, ADA zur besten Kryptowährung zu machen, in die man jetzt investieren kann.

Rebel Satoshi ($RECQ) zieht Investoren mit seinem überwältigenden Gewinnpotenzial an, da es bei seinem Kryptowährungs-ICO um 120% steigt.

Während MATIC trotz erheblicher Verpflichtungen zu kämpfen hat, ist ADA derzeit einer der Top-Altcoins mit einem Preisanstieg und einer interessanten Partnerschaft. Die Presale-Investoren von Rebel Satoshi hingegen sichern sich angesichts der schwindenden Marktgezeiten maximale Gewinne. Lassen Sie uns das Neueste über diese drei Top-Krypto-Projekte erfahren.

P2 Ventures bietet 50 Millionen Dollar für Startup-Gründer im Polygon-Ökosystem durch Hadron FC

Wie am 2. Mai berichtet wurde, hat P2 Ventures 50 Millionen Dollar für die Unterstützung von Startup-Gründern im Polygon-Ökosystem bereitgestellt. Diese Investition soll über Hadron FC, ein Gründerprogramm mit Standorten in Dubai und New York, an Gründer verteilt werden. Das Programm umfasst unter anderem Mentoring, rechtliche und regulatorische Unterstützung sowie Networking-Möglichkeiten.

Der Kurs der MATIC ist im Zuge dieser Ankündigung etwas gesunken. Der Kurs von Polygons MATIC fiel um 1,47 %, von 0,69 USD am 2. Mai auf 0,68 USD eine Woche später am 9. Mai. Im Einklang mit dem Rückgang sagten Experten einen Abwärtstrend für MATIC voraus und prognostizierten eine Abwärtsbewegung bis zu einem Tiefstand von 0,46 USD im Juni, falls die größeren Marktschwankungen anhalten.

Nach Ansicht der Polygon-Experten könnte die MATIC bis Mitte Juni einen Wert von 1,13 USD erreichen oder sogar überschreiten. Diese positive MATIC-Vorhersage ist auf die weit verbreitete Verwendung von Polygon im Web-3-Bereich und das zirkulierende Angebot zurückzuführen.

Cardano-Gründer nimmt plötzliche Wendung in Richtung Bitcoin Cash

Kürzlich fragte Charles Hoskinson, der Mitbegründer von Cardano, in einem Tweet auf X die Öffentlichkeit nach ihrer Meinung, ob Cardano und Bitcoin Cash integriert werden sollten. Die Umfrage ergab 68% Unterstützung für die Integration mit insgesamt 14.360 Wählern.

Inmitten dieser Nachricht, die ein Lächeln auf die Gesichter der Cardano-Anhänger zauberte, erlebte ADA einen Preisanstieg. Der Preis von ADA stieg um 0,89%, von 0,449 USD am 2. Mai auf 0,453 USD am 8. Mai. Im Einklang mit dem bescheidenen Preisanstieg sagen Analysten einen Aufwärtstrend für ADA voraus, mit einer Bewegung in Richtung 0,85 USD vor Ende Juni aufgrund von positiven technischen Indikatoren.

ADA-Experten glauben jedoch, dass Cardano aufgrund der sinkenden TVL einen Abwärtstrend erleben wird und der Preis bis Mitte Juni auf 0,29 USD fallen wird, was dazu führen könnte, dass es aus den Top Ten der Altcoins fällt.

Rebel Satoshi schürt den Krypto-Hype mit seinen großartigen RECQ-Vorverkäufen

Die dezentralisierte Finanzwelt ist in heller Aufregung über Rebel Satoshi, ein ehrgeiziges neues Projekt, das mit seiner dualen Token-Vorverkaufsstrategie Wellen schlägt. Das Ethos von Rebel Satoshi ist einfach, aber wirkungsvoll: Individuen zu befähigen, die Norm zu durchbrechen und eine neue Ära der finanziellen Freiheit zu schaffen.

Rebel Satoshi hält gestaffelte Vorverkaufsveranstaltungen ab, um zwei verschiedene Kryptowährungen, $RBLZ und $RECQ, einzuführen. Der erste Token, $RBLZ, hat gerade eine äußerst erfolgreiche Vorverkaufsphase abgeschlossen, bei der 2,5 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt wurden. Jetzt ist es zum Vorverkauf für seine zweite Kryptowährung, $RECQ, übergegangen. Dieser Token soll $RBLZ als Teil des breiteren Ökosystems von Rebel Satoshi ergänzen.

Die $RECQ-Vorverkaufsphase 1 ist beendet, und Phase 2 ist derzeit live. Bislang wurden bereits über 437 Millionen der gesamten $RECQ-Token von eifrigen Käufern erworben. Darüber hinaus wird spekuliert, dass $RECQ ähnlich hohe Renditen erzielen könnte wie $RBLZ, das den Käufern der Vorverkaufsphase, die bis zum Ende durchhielten, über 150 % Gewinn bescherte. Das duale Token-Modell und die aufsehenerregenden Vorverkäufe haben einen Wirbelwind der Aufregung um Rebel Satoshi erzeugt.

Für die neuesten Updates und weitere Informationen besuchen Sie unbedingt die offizielle Website von Rebel Satoshi oder kontaktieren Sie Rebel Red per Telegram.

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2024

