1,06 Mio. Dollar pro Monat! Dieser „Super-Meme-Coin-Jäger“ verdient mit PEPE und Co. ein Vermögen – was ist sein Geheimnis?

Der Hype um Meme-Coins á la Pepe Coin (PEPE), Shiba Inu (SHIB) oder Tamadoge (TAMA) treibt immer wildere Blüten! Jetzt hat es ein „Super-Meme-Coin-Jäger“ sogar geschafft, in nur einem Monat mehr als 500 ETH Gewinn einzufahren – das entspricht umgerechnet 1,06 Millionen Dollar! Was ist sein Geheimnis?

Meme-Coins befinden sich weiterhin im Fokus zahlreicher Anleger: Ob Pepe Coin (PEPE), PSYOP (PSYOP), SpongeBob Coin (SPONGE), Tamadoge (TAMA) oder Milady (LADYS) – die Scherzwährungen scheinen aktuell das Momentum auf ihrer Seite zu haben.

Pepe Coin (PEPE) beispielsweise kommt gegenwärtig auf ein Jahresplus von sage und schreibe +2.525%, konnte allein im letzten Monat +452% zulegen. Kurzfristig sieht sich der Coin zwar unter Druck, musste in den letzten sieben Tagen -4%, in den letzten 24 Stunden -5,46% verlorengeben (Daten von Coinmarketcap.com).

Nichtsdestotrotz fällt die Gewinnbilanz für viele „Smart Money“-Investoren enorm bullish aus. Wie die On-Chain-Analysten von Lookonchain berichten, ist es einem Trader jetzt sogar gelungen, mit Meme-Coins innerhalb weniger Wochen sage und schreibe 562,64 ETH zu verdienen, also umgerechnet mehr als 1 Million Dollar – und das allein mit Pepe Coin (PEPE) und RefundCoin (RFD)! Die Blockchain-Forscher:

If you always lose money on #MEME coins, this thread will help you increase the win rate. 🧵 pic.twitter.com/pKObcAQ4lb

1/ Sharing a super #MEME coin hunter who earned 562.64 $ETH ($1.06M) in the past month!

Innerhalb eines Monats mal eben eine schlappe Million mit Meme-Coins verdient – das dürfte viele Anleger auf der Suche nach dem nächsten 100x neidisch werden lassen. Wie hat der „Super-Meme-Coin-Jäger“ das geschafft, was ist sein Geheimnis?

Lookonchain ergänzt:

Der Trader sei „sehr gut“ darin, Verluste zu begrenzen, hätte höchstens 6 ETH verloren – in dem Fall mit $RIBBIT. Hier eine Übersicht der 20 Meme-Coins, mit denen er am meisten Geld verloren hat:

Lookonchain zufolge sei der Anleger „sehr gut darin, potenzielle Token zu finden“ und entsprechend zu investieren.

4/ Comparing the buying cost, we can find that this SmartMoney is very good at finding potential tokens and investing heavily.

For example, he spent 45 $ETH ($81.5K) to buy 74.5B $RFD and sold 71.3B $RFD for 234.5 $ETH ($427K), with a realized profit of 189.5 $ETH($345K). pic.twitter.com/n3BqsU3Zee

