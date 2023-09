Bitcoin Kurs Prognose: Top-Analyst sicher: Nun kommt „die finale Korrektur“ – und dann der Bull-Run! Jetzt kaufen?

Der Bitcoin-Kurs wirkt seit Tagen schwach, Branchenbeobachter rechnen mit weiteren Verlusten. Ein Top-Analyst äußert sich dennoch bullish: Er erwartet kurzfristig zwar eine Korrektur, sieht im Anschluss allerdings eine fulminante Erholung, nach der Bitcoin auf neue Höchststände explodiert. Könnte sich der Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt lohnen?

Das ist zwar extrem unwahrscheinlich – mit Blick auf die Charts könnte man es aber meinen: -1,04% innerhalb der letzten 24 Stunden – und Top-Trader „Crypto Tony“ zufolge geht’s weiter abwärts. Der beliebte Krypto-Experte an seine mehr als 335.000 X-Follower:

Get the dip down to $25,000 down already 💯 pic.twitter.com/iCfivzg4Mo

Dass dieser Dip, also der Rückgang, kommt, davon gehen zahlreiche Branchenteilnehmer aus. Auch Swing-Trader CROW kommentiert:

This is probably our last chance to load up our bitcoin bags!

Don’t miss the dip when it comes👊

Don’t give up now, we’re close…$BTC pic.twitter.com/62FhSb4gbD

— CROW (@TheCrowtrades) September 4, 2023