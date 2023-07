Burn Kenny PreSale ausverkauft – jetzt steht das DEX-Listing an

Der Burn Kenny Coin, der als einer der heißesten Meme-Coins 2023 gehandelt wird, hat gerade seinen 500.000 US-Dollar PreSale in weniger als 48 Stunden beendet, da steht schon der nächste Meilenstein an: das DEX-Listing.

Die Meme-Coin Enthusiasten haben den PreSale in nullkommanix leergekauft. Das deutet darauf hin, dass das FOMO und die große Nachfrage bis zum Start des Tokens an den dezentralen Börsen (DEX) am Montag, dem 24. Juli 2023 anhalten könnte.

KENNY geht am Montag um 18:00 Uhr MEZ auf Uniswap live. 30 % des Tokenangebots hat das Team bereits als Liquidität gesperrt. Das kann auf DEXTools und Team Finance auch überprüft werden.

Liquiditätssperren sind ein eher seltener Schritt auf dem von Betrügereien geplagten Meme Coin Markt. Damit soll die Legitimität des Projekts noch einmal unterstrichen werden. Außerdem wird so die Möglichkeit eines Rug Pulls verhindert.

Hier gehts zum Burn Kenny Coin

Massive Token-Burns sind in der Welt der Meme-Coins ebenfalls eher selten, aber Burn Kenny Coin macht seinem Namen mit einem Token-Burn von 30 % alle Ehre. Damit bietet KENNY seinen Investoren einen wirklichen Mehrwert. Der neue Meme-Coin Burn Kenny Con bassiert auf dem Running Gag aus Southpark. Die Figur Kenny stirbt in jeder Folge einen äußerst fantasievollen Tod (“OH MEIN GOTT, SIE HABEN KENNY GETÖTET!”).

🔥You can't claim presale tokens or trade $Kenny until we are LIVE 🔥 pic.twitter.com/TrxljVZQ0O

We will be unlocking trading on Dex.

Für diejenigen, die sich fragen, warum bereits eine Kerze auf dem KENNY-Chart zu sehen ist, obwohl der Handel noch nicht offiziell begonnen hat: Als das Team Liquidität in den Uniswap-Smart-Contract einspeiste, gelang es einem Front-Running-Bot, einzusteigen. Als das bemerkt wurde, ist der Trade sofort pausiert worden. Es besteht also kein Grund zur Sorge!

🔥You can't claim presale tokens or trade $Kenny until we are LIVE 🔥 pic.twitter.com/TrxljVZQ0O

We will be unlocking trading on Dex.

Zahlreiche Krypto-Experten prognostizieren dem KENNY einen großen Aufschwung, wenn der Token am Montag bei Uniswap startet. Ein anderer Soutpark Meme-Coin, der Mr. Hankey Coin, der vor etwas mehr als einer Woche gelauncht wurde, konnte seinen Kurs gegenüber dem PreSale Preis verdreifachen. Das beweist das Potenzial der Meme-Coins gerade Early Bird Investoren hohe Renditen zu bescheren. Aber die dreifache Kurssteigerung könnte nur der Anfang für den Burn Kenny Coin sein. In der Tat hat der Meme-Coin alle Zutaten für einen Token, der das 10- oder sogar 100-fache erreichen könnte.

Im Rahmen des öffentlichen PreSales wurden Token im Wert von nur 500.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt (was 40 % des Token-Angebots entspricht).

Im Vergleich zu den meisten anderen Vorverkäufen von Meme-Coins ist das gering. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die aufgestaute Nachfrage bis zum DEX-Start anhält. Eine Flut von Anlegern, die den PreSale verpasst haben, wird sich wahrscheinlich auf den Coin stürzen, wenn der Token auf Uniswap debütiert, um zu versuchen ihre KENNY-Token zum günstigsten Preis zu ergattern. Das könnte den KENNY-Kurs schnell in die Höhe schnellen lassen.

Burn Kenny Coin wird von demselben Team lanciert, das uns Mr. Hankey Coin (HANKEY), Thug Life Token (THUG) und SpongeBob (SPONGE) beschert hat. Alle Coins haben einen riesigen Hype um sich aufgebaut und den Early Bird Investoren riesige Gewinne beschert. Das Team stellt mit dem Burn Kenny Coin seine außergewöhnlichen Marketingfähigkeiten erneut unter Beweis. Der KENNY hat in der Web3 Welt hohe Wellen geschlagen. Das Projekt wurde in Dutzenden der renommiertesten Nachrichtenagenturen der Branche vorgestellt, darunter CryptoPotato, Cryptonews, Finbold, Cointelegraph, NewsBTC, CoinCarp und viele andere. Dutzende von hochkarätigen Krypto-Influencern haben den Coin in den sozialen Medien ebenfalls bekannt gemacht, darunter @alqsy auf Twitter, der fast 140.000 Follower hat.

Burn Kenny Coin-Anzeigen wurden sogar auf einigen der am stärksten frequentierten Websites der Kryptoindustrie wie CoinGecko und DexScreener geschaltet. Obwohl der Burn Kenny Coin erst vor wenigen Tagen gelauncht wurde, hat der offizielle Twitterkanal schon jetzt über 2.000 Follower und der Telegram Kanal fast 1.000 Mitglieder. Da Burn Kenny Coin germaßen gehypt wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass seine Marktkapitalisierung lange im einstelligen Millionenbereich bleiben wird.

Hier gehts zum Burn Kenny Coin

Der PreSale von Kenny wurde lediglich mit 1,25 Millionen US-Dollar bewertet. In Anbetracht des massiven Marketing-Pushs hinter dem Token und des schnell wachsenden Social Media Hypes, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Marktkapitalisierung für lange so niedrig bleibt.

Wie viele andere Meme-Coins mit einer weit weniger überzeugenden Geschichte, kleineren Communitys und weniger starken Marketing-Teams hat das Kryptouniversum mittlerweile gesehen, die eine Marktkapitalisierung von 10, 20 oder sogar 50 Millionen Dollar erreicht haben? Eine ganze Menge. Es gibt keinen Grund, warum KENNY nicht mit diesen Meme-Coins mithalten oder sie sogar übertreffen könnte. Das erklärte Ziel des Teams ist es, eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar zu erreichen. Aufgrund des fantastischen Risk to Reward Ratio von KENNY werden Meme-Coin-Enthusiasten, die auf der Suche nach einem Lowcap Diamanten mit niedriger Marktkapitalisierung sind, der ihnen einfache 10-fache Gewinne bringen könnte, sehr wahrscheinlich in den Token einsteigen, sobald dieser auf Uniswap gelistet wird.

Hier gehts zum Burn Kenny Coin

Burn Kenny Coin ist bestrebt, seinen Anlegern so viel Mehrwert wie möglich zu bieten. Deshalb hat der Coin, passend zu seinem Namen, einen eingebauten Burn-Mechanismus, der eine Deflation erzeugen und den KENNY-Preis im Laufe der Zeit anheben soll. Das Team hat satte 30 % des Token-Vorrats für zukünftige Token-Burns vorgesehen.

Lots of news happening around #BurnKennyToken and new articles releasing on the daily

We are only on day 1 of the presale, so the show is just getting started!

Lets send $Kenny the way he deserves… #BurnKenny #Presale #PreSaleLive #Ethereum #Memecoin #altcoin #ETH pic.twitter.com/22fAQRl2Kx

— Burn Kenny (@BurnKennyCoin) July 21, 2023