Coinbase wehrt sich entschlossen: So wollen sie die SEC-Klage zerschmettern

Die Kryptowährungsbörse befindet sich seit dem 6. Juni in einem rechtlichen Kampf mit der Securities and Exchange Commission (SEC). Die SEC hat Coinbase beschuldigt, unregistrierte Wertpapiere zu verkaufen und als unregistrierte Wertpapierbörse zu agieren. Diese Anschuldigungen könnten gravierende Auswirkungen auf Coinbase und die gesamte Kryptobranche haben, da sie die gesamte regulatorische Landschaft für digitale Assets infrage stellen.

In einem entschlossenen Schritt, um gegen die Klage der SEC vorzugehen, hat Coinbase angekündigt, am 4. August einen Antrag auf Klageabweisung einzureichen. Der Chief Legal Officer von Coinbase, Paul Grewal, hat vollstes Vertrauen in die rechtliche Position des Unternehmens und betont, dass sie fest davon überzeugt sind, den Rechtsstreit für sich zu entscheiden. Grewal hebt hervor, dass Coinbase niemals Wertpapiere auf ihrer Plattform notiert habe und somit die SEC keine rechtliche Zuständigkeit über Kryptowährungsbörsen habe. Er macht auch geltend, dass die SEC Coinbase nie aufgefordert hat, sich zu registrieren, als die Registrierungserklärung von Coinbase im April 2021 wirksam wurde.

Der Ausgang dieses Rechtsstreits ist von großer Bedeutung, nicht nur für Coinbase, sondern auch für die gesamte Kryptobranche. Ein Erfolg von Coinbase könnte dazu führen, dass die SEC ihre regulatorischen Maßnahmen gegen andere Kryptowährungsbörsen überdenken muss. Andererseits könnten negative Folgen für Coinbase das Vertrauen der Anleger in die Kryptobranche erschüttern.

#Coinbase is confident they will win the case against the SEC! 🤞 Do you agree? 👇 pic.twitter.com/JraScl9pBO — CryptoSavingExpert ® (@CryptoSavingExp) August 4, 2023

Grewals Argumentation, dass die bestehenden Vorschriften nicht auf die rasch wachsende Kryptobranche zugeschnitten sind, spiegelt eine weitverbreitete Ansicht wider. Die derzeitigen Gesetze wurden vor der Entstehung des Internets geschrieben und haben nicht die Dynamik und Komplexität der Kryptowelt berücksichtigt. Dies hat zu Unsicherheiten und Widersprüchen geführt, die eine klare und einheitliche Regulierung behindern.

Unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits betont Coinbase, dass ihr vorrangiges Ziel darin besteht, regulatorische Klarheit zu erreichen. Dies ist ein gemeinsames Anliegen vieler Unternehmen in der Kryptobranche, da klare Vorschriften das Potenzial haben, das Wachstum und die Innovation in diesem aufstrebenden Bereich zu fördern.

Die Notwendigkeit von regulatorischer Klarheit

Die juristische Auseinandersetzung zwischen Coinbase und der SEC wirft ein Licht auf das breitere Problem der regulatorischen Klarheit in der Kryptobranche. Grewal betonte, dass das Ziel des Unternehmens nicht nur darin bestehe, den Rechtsstreit zu gewinnen, sondern auch, eine regulatorische Klarheit zu erlangen. Er erklärte: “Unser Ziel ist es, nicht nur in dieser Klage, sondern auch in all unseren Bemühungen, mit der SEC und der US-Regierung insgesamt eine regulatorische Klarheit zu erreichen.”

Ein Fehlen klarer Vorschriften hat zu widersprüchlichen Aussagen über den rechtlichen Status von Kryptowährungen geführt. Grewal verwies auf das Beispiel der unterschiedlichen Ansichten von SEC-Vorsitzendem Gary Gensler und dem Vorsitzenden der Commodity Futures Trading Commission, Rostin Behnam, bezüglich Ether (ETH). Während Behnam ETH im März bei einer Anhörung im Senat als Ware klassifizierte, erklärte Gensler zuvor, dass alle Kryptowährungen, außer Bitcoin, als Wertpapiere betrachtet werden sollten.

Auf der Suche nach Klarheit angesichts veralteter Gesetze

Derzeit ist das rechtliche Rahmenwerk für Kryptowährungen geprägt von Unklarheit, vor allem weil viele der Gesetze, die für den Bereich gelten, vor der Entstehung des Internets verfasst wurden. Grewal wies auf diese Diskrepanz hin und erklärte: “Viele der derzeit geltenden Gesetze für den Bereich wurden geschrieben, lange bevor das Internet überhaupt existierte.”

Unabhängig vom Ergebnis der Klage betonte Grewal, dass das ultimative Ziel darin bestehe, Klarheit in der regulatorischen Landschaft zu erreichen. Er sagte: “Unabhängig von einem bestimmten Ergebnis in einem bestimmten Verfahren oder einer bestimmten Gerichtsverhandlung ist Klarheit selbst das Ziel. So definieren wir den Erfolg.”

Während Coinbase sich also darauf vorbereitet, ihren Antrag auf Klageabweisung einzureichen, beobachtet die Kryptobranche die Entwicklungen gespannt. Der Ausgang dieses Falls könnte einen Präzedenzfall für zukünftige regulatorische Maßnahmen gegen Kryptobörsen setzen und möglicherweise die rechtliche Landschaft der Kryptobranche neu gestalten. Der Fall betont auch den dringenden Bedarf an aktualisierten Vorschriften, die den Realitäten des digitalen Zeitalters gerecht werden. Coinbase, die prominente Kryptobörse, rüstet sich, um die Securities and Exchange Commission (SEC) Klage, die gegen sie am 6. Juni eingereicht wurde, zu bekämpfen.

Neue Kryptoprojekte wie yPredict würden maßgeblich von einem Sieg für Coinbase profitieren

Das aufregende Kryptoprojekt yPredict hat in der Welt der Kryptowährungen für Aufsehen gesorgt und könnte noch viel mehr Potenzial entfalten, besonders wenn es zu einem Sieg für Coinbase im aktuellen Rechtsstreit mit der Securities and Exchange Commission (SEC) kommt. yPredict nutzt KI-Technologie, um den Kryptohandel zu revolutionieren und präzise Vorhersagen zu treffen, die Investoren bei ihren Entscheidungen unterstützen. Das Projekt ist aktuell dabei einen erfolgreichen PreSale durchzuführen und hat dabei bereits mehr als 3,3 Millionen Dollar eingenommen.

Ein positiver Ausgang für Coinbase im laufenden Rechtsstreit mit der SEC würde ein starkes Signal für die gesamte Kryptobranche setzen. Es könnte regulatorische Unsicherheiten reduzieren und neue Chancen für innovative Kryptoprojekte wie yPredict eröffnen. Da yPredict einen datenbasierten und KI-gesteuerten Ansatz für den Kryptohandel verfolgt, könnten Institutionen und Privatanleger gleichermaßen von einer klaren Regulierung und einem positiven regulatorischen Umfeld profitieren.

Jetzt $YPRED kaufen

Herzstück von yPredict ist der $YPRED-Token, der den Zugang zur Plattform ermöglicht und den Nutzern besondere Vorteile bietet. Der erfolgreiche PreSale von $YPRED deutet bereits auf großes Interesse und Vertrauen in das Projekt hin.