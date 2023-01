Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

DOLZ.io erregt mit seiner VR-Erotikspiele-Fusion das Metaverse! So läutete der Marktführer der Krypto-Online-Erotikbranch bereits die 2. Phase des DOLZ Token Vorverkaufs ein, da bereits 750.000 US-Dollar eingesammelt wurden.

Wer glaubt, dass das Metaversum ein Spielplatz für Kinder sei, der dürfte sich getäuscht haben. Denn auch aus der Branche der Erwachsenenunterhaltung gibt es immer mehr Projekte, die mit nicht jugendfreien Inhalten im Metaverse aufschlagen. Mit DOLZ.io explodiert jetzt das Thema Erotik im Web3, da das Projekt den Weg für ein ganz neues virtuelles Spielerlebnis geebnet hat.

So verbindet DOLZ.io derzeit nämlich seine weltweit führenden Erwachsenen-Trading Cards mit seinem VR-Game und eröffnet so eine ganz neue Welt der Erwachsenenunterhaltung. Damit schlägt das französische Metaverse-Projekt die Türen zu einer neuen Dimension der virtuellen Erotik auf, die die meisten heutigen Nutzer des Metaverse noch nie gesehen haben dürften.

Mit der Leistungsfähigkeit der Web3-Technologie baut DOLZ.io nämlich eine völlig neue Online-Umgebung auf, in der Spieler auf aufregende Weise miteinander interagieren können, während sie ihre seltensten und aufregendsten virtuellen Sammlerstücke handeln.

Diese Kombination von modernster Technologie, fesselnden und erregenden Inhalten und einem aufregendem Gameplay macht DOLZ.io zur wahrscheinlich besten Adresse für Erwachsene, die im Metaversum erotische Erlebnisse suchen.

Das DOLZ-Ökosystem basiert auf der Kombination zweier Dienste:

Erstens ist dies iStripper.com (im Grunde ein Sorare für Erwachsene ), eine digitale Erotikkarten-App für Sammler, die heute bereits 300.000 aktive Benutzer mit mehr als 5 Millionen verkauften Karten pro Jahr zählt. Jede Karte schaltet eine volle erotische Show von +40min frei.

), eine digitale Erotikkarten-App für Sammler, die heute bereits 300.000 aktive Benutzer mit mehr als 5 Millionen verkauften Karten pro Jahr zählt. Jede Karte schaltet eine volle erotische Show von +40min frei. Der zweite nun fusionierte Dienst ist das sogenannte VR Paradise, ein Virtual Reality-Spiel, welches von 150.000 Spielern regelmäßig genutzt wird, und das bereits seit 4 Jahren in Folge ein echter Bestseller auf Steam VR ist.

Durch die Zusammenführung dieser beiden Produkte ermöglicht DOLZ.io den Benutzern, ihre Sammlerstücke in der immersiven Atmosphäre des 3D-Metaverses auszutauschen, zu handeln und prickelnde Erotik zu genießen.

Das gesamte Ökosystem wird von Totem Media verwaltet, einem Unternehmen, das 1999 mit einem Team von 26 Mitarbeitern gegründet wurde. Im Jahr 2021 erzielte Totem Media einen Umsatz von über 8,2 Millionen US-Dollar.

Während viele andere Projekte Schwierigkeiten dabei haben, ihren Zielmarkt zu finden, hat DOLZ bereits einen großen angestammten Kundenstamm und erfreut sich über eine weiter wachsende Nachfrage. Mit einer potenziellen Benutzerbasis in den Hunderttausenden dürfte sich bereits in Kürze das gesamte DOLZ-Ökosystem um seinen Token, den $DOLZ, drehen. Denn der DOLZ Vorverkauf im Ethereum-Netzwerk hat am 23. November begonnen und hat bereits mehr als 763.000 USD eingebracht.

Mehr über DOLZ

Das französische Projekt wurde während der Krypto-Krise gestartet und zeigt trotzdem sehr vielversprechende Ergebnisse. So werden die Anwendungen des Unternehmens bereits von einer großen und treuen Fangemeinde in vielen verschiedenen Ländern genutzt.

Laut den Entwicklern seien 60 % ihrer Kunden bislang aus Nordamerika. Aber aus regulatorischen Gründen kann diese Mehrheit der Benutzer nicht am ICO teilnehmen, was bedeutet, dass europäische Investoren eine große Chance haben, zu den Ersten zu gehören, die in dieses futuristische Projekt einsteigen.

Sobald der Token bereits in Kürze bei Uniswap und QuickSwap gelistet sein dürfte, können dann aber auch die amerikanischen User zugreifen. Und auch Kunden aus vielen weiteren Ländern, die nicht am Vorverkauf teilnehmen durften, können dann endlich ihre Token erwerben, um sie im gesamten DOLZ-Ökosystem zu verwenden. Das bedeutet, dass gleich nach dem DOLZ ICO, also nach der erstmaligen Notierung des neuen Coins an den Kryptobörsen, ein starker Kaufdruck entstehen dürfte, was zu einer regelrechten Kursexplosion führen könnte.

Was bietet das DOLZ-Ökosystem?

Im DOLZ-Ökosystem können User Karten sammeln, Shows freischalten, Stripclubs und Shows kaufen und verwalten, eine eigene Sammlung ausstellen und sogar personalisierte Charaktere erstellen. Sobald der Vorverkauf in wenigen Tagen endet, starten auch schon die ersten Drops der NFT-Sammelkarten.

Zudem können dann auch Staking-Pools genutzt werden, um $DOLZ und exklusive NFTs zu verdienen, sowie ein Play-to-Earn- und Watch-to-Earn-System für das VRParadise-Spiel und die iStripper-App freigeschaltet. Alle diese Spielmechaniken basieren auf NFTs und den $DOLZ-Token. Gut zu wissen also, dass der Smart Contract von DOLZ.io ($DOLZ) vollständig von SolidProof geprüft wurde.

Insgesamt versucht DOLZ also die perfekte Mischung aus NFTs, VR-Spielen und Sammelkarten für Erwachsene zu etablieren. Durch die Kombination dieser Komponenten soll ein einzigartiges Metaverse geschaffen werden, in dem die Benutzer sowohl Spaß haben als auch Geld verdienen können.

DOLZ-Features auf einen Blick:

DOLZ X iStripper-Sammelkarten: Das iStripper-Konzept setzt auf die Sammlung von Karten, die erotische Shows enthalten.

Das iStripper-Konzept setzt auf die Sammlung von Karten, die erotische Shows enthalten. NFTs-Farming: Durch das DOLZ staken, kann man DOLZ und BabyDolz verdienen, und tägliche Belohnungen erhalten.

Durch das DOLZ staken, kann man DOLZ und BabyDolz verdienen, und tägliche Belohnungen erhalten. Play & Watch to Earn: Auch für das Ansehen von iStripper-Shows oder das Spielen von Spielen im Metaverse für Erwachsene werden Benutzer belohnt.

Auch für das Ansehen von iStripper-Shows oder das Spielen von Spielen im Metaverse für Erwachsene werden Benutzer belohnt. Exklusive Vorteile: Rabatte, einzigartige Extras, Previews und exklusive NFT-Sammlungen werden vergeben.

Rabatte, einzigartige Extras, Previews und exklusive NFT-Sammlungen werden vergeben. Fan-Token: Mit den Dolz-Fan-Token können die User Ihre Meinung kundtun und über das Erwachsenen-Metaversum mitbestimmen.

Mit den Dolz-Fan-Token können die User Ihre Meinung kundtun und über das Erwachsenen-Metaversum mitbestimmen. NFT-Kreationen: User können Ihre eigenen NFTs erstellen, und sich dann für Ihre Kreation belohnen lassen sowie diese auch für alle Spiele und Apps im DOLZ-Ökosystem verwenden.

User können Ihre eigenen NFTs erstellen, und sich dann für Ihre Kreation belohnen lassen sowie diese auch für alle Spiele und Apps im DOLZ-Ökosystem verwenden. VR-Museum: Hier können die User Ihre NFTs präsentieren, mit anderen Usern interagieren und die wertvollsten NFTs im eigenen VR-Showroom bestaunen.

Tipp: Jetzt noch schnell die 2. Vorverkaufsrunde nutzen!

Noch kann man an der 2. Presale-Runde teilnehmen und $DOLZ zum Vorzugspreis erwerben: https://www.dolz.io/presale

Übrigens: Investoren erhalten in dieser Runde zusätzlich 2 exklusive Epic Edition NFTs dazu: Nämlich eine iStripper NFT Sammelkarte und einen 3D VRparadise NFT. Wer jetzt einsteigt, kann also Besitzer einer epischen Sammlung digital-erotischer Vermögenswerte werden!

Folgen Sie DOLZ in den sozialen Medien

Zuletzt aktualisiert am 3. Januar 2023

