El Salvador schürft 474 Bitcoins, können sie BTC dominieren? KangaMoon nähert sich $7M, ist ein CEX Listing in Arbeit?

El Salvador, eines der Länder, die Bitcoin unterstützen, hat vor kurzem 474 BTC geschürft, nur durch die Nutzung eines geothermischen Kraftwerks, das von einem Vulkan betrieben wird. Die Frage ist nun, ob El Salvadors Bitcoin Bestände in den nächsten Monaten wachsen können und das Land damit zu einem führenden Bitcoin-Land wird.

Weitere Nachrichten: Der Krypto-ICO von KangaMoon wird bei den Investoren immer beliebter. Das Projekt hat bereits 6,7 Millionen Dollar gesammelt und ist nun auf dem Weg zum Meilenstein von 7 Millionen Dollar. Wir werden sehen, ob es eine Möglichkeit für eine Börsennotierung für KANG vor diesem wichtigen Meilenstein gibt.

Seit 2021 hat El Salvador die Kraft einer von einem Vulkan betriebenen geothermischen Anlage genutzt, um rund 474 Bitcoin (BTC) zu schürfen. Das Mining, das im September 2021 begann, erfolgte mit einem kleinen Teil der geothermischen Energie, die vom Vulkan Tecapa stammt. Dieser umweltfreundliche Ansatz wird als eine nachhaltige Methode zur Anhäufung von Bitcoins gefeiert.

Außerdem hat dieses Projekt die Bitcoin-Bestände der Regierung erhöht. Das Bitcoin Office, eine Regierungsbehörde, teilte mit, dass das nationale Schatzamt nun über 5.750 Bitcoins verfügt. Das Land verfügt über insgesamt 5.750 BTC, was dazu führen könnte, dass es andere Top-Bitcoin-Inhaber herausfordert.

Obwohl El Salvator nun ein großer BTC-Inhaber ist, wird es von Microstrategy, dem größten Bitcoin-Inhaber, mit etwa 214.400 BTC (Stand: 1. Mai) in den Schatten gestellt. In den letzten Wochen wurde Bitcoin im Bereich von 56.000 bis 67.000 USD gehandelt. Analysten sind optimistisch, dass die Top-Kryptowährung bald wieder die Marke von 70.000 USD erreichen wird.

KangaMoon (KANG) schlägt Wellen im Play-to-Earn (P2E)-Sektor und zieht eine große Nutzerbasis von über 23.000 Personen an. Seine Fähigkeit, Investoren anzuziehen, wird durch seine beeindruckenden Presale deutlich, der mehr als 6,7 Millionen Dollar eingebracht hat. Mit dem Schwung auf seiner Seite wird das Projekt bald die 7-Millionen-Dollar-Marke erreichen.

Der native Token des KangaMoon-Ökosystems, KANG, zählt aufgrund der wachsenden Popularität seiner Plattform zu den besten Kryptowährungen, in die man investieren kann. Derzeit liegt der Preis von KANG bei 0,025 US-Dollar und befindet sich in der Bonusphase. Analysten haben einen enormen Anstieg um das 100-fache prognostiziert, sobald der Token an Börsen wie BitMart gelistet ist.

