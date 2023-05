Litecoin (LTC) fällt um 11,6 % und Investoren wenden sich dem Stage Two Presale Projekt Sparklo (SPRK) zu

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.





Im gesamten Web3-Raum gibt es Tausende von Projekten und Kryptowährungen, die in Bezug auf ihre Marktkapitalisierung und Attraktivität ständig versuchen, den Spitzenplatz zu erreichen.

Daher kann die Auswahl vielfältig, aber für Neulinge verwirrend sein. Auch gelingt es nicht jeder einzelnen Kryptowährung, ihren Wert zu halten. Litecoin (LTC) zum Beispiel hat einen Wertverlust erlitten, was Investoren und Händler dazu veranlasst hat, sich nach wachstumsstarken Altcoins umzusehen. Der Sparklo-Vorverkauf hat massiv an Attraktivität gewonnen, und heute werden wir darauf eingehen, warum dies der Fall war.

Kauf Sparklo Token Hier

Litecoin (LTC) sinkt um 11,6% und beunruhigt Investoren

Das Litecoin (LTC)-Team gab auf Twitter bekannt, dass das Netzwerk eine 100%ige Betriebszeit, eine 10-fache Skalierungslösung mit MWEB und 0,01 in Bezug auf die Gebühren hatte.

Darüber hinaus berichtete COinDesk, dass die Litecoin (LTC)-Blockchain am 8. Mai eine Rekordzahl von Transaktionen durchführte, da die Nutzer nach günstigeren Alternativen zu den hohen Transaktionsgebühren von Bitcoin suchten.

Am 12. Mai 2023 wurde Litecoin (LTC) bei 79,15 $ gehandelt; in den letzten zwei Wochen ist er jedoch um 11,6 % gefallen. Allein in der letzten Woche sank Litecoin (LTC) um 10,1 %.

Sparklo (SPRK) gewinnt massiv an Attraktivität bei Investoren

Die Sparklo-Plattform bietet jedem Anleger die Möglichkeit, seine Bestände zu diversifizieren und in Edelmetalle zu investieren. Mit anderen Worten: Durch die Nutzung der Leistung von Sparklo kann jeder in Silber, Gold und Platin investieren.

Zusätzlich zu Sparklo werden nicht-fungible Token (NFTs) geprägt und dann fraktioniert. Dies bedeutet, dass Anleger die Möglichkeit haben, entweder in den gesamten NFT oder nur in einen Bruchteil davon zu investieren. Wenn sie ein ganzes NFT kaufen, das z. B. mit einem Goldbarren verbunden ist, können sie sich den zugrunde liegenden Goldbarren überall hin liefern lassen.

Don’t forget the price will increase to $0.022 on Friday the 12th of May at 23:00 UTC. This is your last chance to capture the price of $0.019https://t.co/aoOpH6C9EF#TheSparkloWay pic.twitter.com/JuUnAkvucc — sparklo (@sparklo_finance) May 11, 2023

Während der zweiten Phase des Vorverkaufs wird die Sparklo-Kryptowährung, bekannt als SPRK, zu 0,022 US-Dollar gehandelt. Analysten sagen voraus, dass ihr Wert in den folgenden Monaten um 1.500 % steigen kann, und das Netzwerk wurde bereits vom InterFi Network geprüft. Darüber hinaus hat sich das Team einem KYC-Verfahren unterzogen und seine Liquidität wird ebenfalls für insgesamt 100 Jahre gesperrt sein.

Sprung zum Wiederverkauf von Sparklo (SPRK)

Mit dem Rückgang des Wertes der Kryptowährung Litecoin (LTC) ist es klar, dass Investoren und Händler nach Alternativen suchen, in die sie investieren können.

Nach unseren Recherchen unternehmen Sparklo und sein Team alle richtigen Schritte, um ein Projekt zu etablieren, das für den Erfolg gerüstet ist und im Jahr 2023 im Web3-Raum groß rauskommen kann, was es zu einer der besten Investitionen des Jahres macht.

It’s unique, transparent and couldn’t be introduced at a better time. Not only do we aim to be the number one platform with precious metal backed assets but we are bringing something unique to the blockchain. #TheSparkloWay pic.twitter.com/1uRRKhZytV — sparklo (@sparklo_finance) May 9, 2023

Damit ist es eine der besten Investitionen des Jahres. Daher bietet dieser Vorverkauf eine solide Gelegenheit für Investoren und Händler, in die frühen Phasen eines Projekts einzusteigen, das eine dominierende Kraft im Web3-Bereich werden kann.

Erfahren Sie mehr über den Presale:

Presale kaufen: https://invest.sparklo.finance

Website: https://sparklo.finance

Twitter: https://twitter.com/sparklo_finance

Telegram: https://t.me/sparklofinance

Zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2023

Revolutionäres KI-Kryptoprojekt AiDoge startet $AI Token Vorverkauf Automatisierter Meme-Generator mit KI-Technologie

Neuer deflationäre Utility-Token $AI jetzt im Presale

Viele Anwendungsmöglichkeiten und Rewards für User 10 /10 Zum Presale Brandneuer LPX Token jetzt im Presale Ales von Web3 an einem Ort

Hochmodernes Analyse-Dashboard

Finden Sie die nächste 100x-Krypto einfacher 10 /10 Zum Presale YPRED Token - Das weltweit erste Alles-in-einem AI-Ökosystem Alles-in-einem AI-Ökosystem

Technische Analyse durch KI

25+ Diagrammmustererkennung 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.