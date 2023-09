Während der PEPE-Hype abflaut, wächst das Interesse an QUBE und IMX

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!



Wenn Sie hoffen, Ihre Kryptogewinne durch Pepe-Bestände zu steigern, könnte es an der Zeit sein, Ihre Strategie zu überdenken. Laut führenden Analysten hat der Meme-Coin an Popularität verloren, was sich negativ auf seine Zukunftsaussichten auswirken könnte. Gleichzeitig haben die beeindruckenden Leistungen von InQubeta (QUBE) und Immutable das Interesse der Kryptogemeinschaft stark geweckt.

Während die Analysten von der Performance von Immutable (IMX) nicht sonderlich überrascht sind, waren sie vom kometenhaften Aufstieg von InQubeta überrascht, da das Unternehmen erst vor wenigen Monaten eingeführt wurde und sich derzeit in der Vorverkaufsphase befindet. Die Plattform ermöglicht es Startups, künstliche Intelligenz für innovative Projekte zu nutzen, um Fundraising-Möglichkeiten zu nutzen. Seine Kryptowährung ICO zog auch eine Menge Aufmerksamkeit auf sich, nachdem es über 3 Millionen Dollar an Finanzmitteln gesammelt hatte.

InQubeta: Die DeFi-Lösung für aufstrebende KI-Startups

InQubeta, ein Unternehmen, das erst vor wenigen Monaten gegründet wurde und sich derzeit in der Vorverkaufsphase befindet, hat die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich gezogen. Die Plattform ermöglicht es Startups, künstliche Intelligenz für innovative Projekte zu nutzen und Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen. Ihr ICO sammelte bereits über 3 Millionen Dollar ein.

InQubeta wird voraussichtlich eine Top-Kryptowährung im Jahr 2023 sein, da sie Startups und Investoren gleichermaßen großartige Chancen bietet. Während Startups die Mittel für ihr Wachstum erhalten, können Investoren frühzeitig Zugang zu KI-Projekten erhalten, bevor sie auf den Markt kommen.

Um nahtlose Transaktionen im Netzwerk zu gewährleisten, hat InQubeta den QUBE-Token eingeführt, der auf dem Ethereum-Standard ERC-20 basiert. Dieser Token verwendet ein deflationäres Modell, um Preisschwankungen zu minimieren.

Der QUBE-Token erfüllt nicht nur Transaktionszwecke, sondern fungiert auch als Governance-Token im InQubeta-Ökosystem.

Die Plattform betreibt eine dezentrale Governance-Struktur, bei der alle Mitglieder der Community eingeladen sind, ihre Meinung zu betrieblichen Angelegenheiten abzugeben. Inhaber von QUBE-Token haben ein Stimmrecht bei Entscheidungen, die zum Wachstum des InQubeta-Ökosystems beitragen.

InQubeta-Vorverkauf besuchen

Immutable: Skalierungslösung für Ethereum-basierte NFTs

Immutable hat eine Nische auf dem Kryptomarkt gefunden, indem es die Herausforderungen von Benutzerfreundlichkeit, Bereitstellungsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit von Ethereum-basierten NFTs angegangen ist.

Ihr nativer Token, IMX, wird für alle Transaktionen im Netzwerk verwendet. Kürzlich verzeichnete Immutable einen großen Erfolg, als das Web-3.0-Spiel Ember Sword über 10.000 neue Wallets und einen Umsatz von mehr als 1 Million Dollar auf der Plattform verzeichnete. Mit zunehmenden Projekten auf der Immutable-Plattform könnte der IMX-Token langfristiges Wachstum verzeichnen.

Verkauf von PEPE-Token im Wert von 1,2 Millionen Dollar durch einen Wal

Pepe ist eine bekannte Meme-Coin, inspiriert von “Pepe the Frog”, einer berühmten Figur von Matt Furie. Diese Kryptowährung zeichnet sich durch ihre steuerfreie Politik aus, was sie zu einem kostengünstigen Krypto-Projekt macht. Ihr nativer Token ist PEPE und wird für alle Transaktionen im Netzwerk verwendet.

Kürzlich hat ein Wal rund 1,5 Billionen PEPE-Token im Wert von etwa 1,2 Millionen US-Dollar auf Binance verkauft, was zu einem Verlust von rund 242.000 US-Dollar führte. Obwohl das Interesse an Pepe gesunken ist, könnte die Kryptowährung wieder aufleben, wenn sie in Zukunft einige wichtige Anwendungsfälle vorweisen kann.

Fazit

Für Investoren, die nach den besten Altcoins im Jahr 2023 suchen, könnte InQubeta eine vielversprechende Option sein. Die Plattform hat bereits in den Vorverkaufsphasen überzeugt und bietet sowohl Startups als auch Investoren interessante Möglichkeiten. Mit einem deflationären Token und einem starken Sicherheitsrahmen sind alle Voraussetzungen für den Erfolg gegeben. InQubeta hat das Potenzial, finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen.

InQubeta-Vorverkauf besuchen

Zuletzt aktualisiert am 20. September 2023

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale Bitcoin BSC ist ein neuer BEP-20 Token Folgt dem Erfolg der jüngsten Bitcoin-Derivate.

Das Staking Konzept schafft langfristigen Nutzen.

Noch ist es möglich, zum zum Preis von nur 0,99$ einzusteigen 10 /10 Zum Presale Brandneuer LPX Token jetzt im Presale Ales von Web3 an einem Ort

Hochmodernes Analyse-Dashboard

Finden Sie die nächste 100x-Krypto einfacher 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.