Gaming Coin Sponge: 10.000 % Rendite und lukrativer Staking Bonus

Meme-Coin Sponge ($SPONGE), der seinen Early-Bird-Investoren bereits Renditen von 10.000 % bescherte, hat eine Social-Media-Umfrage gestartet. Darin wird die Community gefragt, wie die lukrativen Staking-Prämien des Projekts verteilt werden sollen.

Die Umfrage läuft vom 16. bis 21. Mai. Die Sponge-Community wird darin gebeten, sich zwischen den Optionen zu entscheiden, ob sie die Staking Rewards sofort abrufen möchte, wenn der Claim Ende Mai freigeschaltet wird, ob die Token für einen Monat gesperrt werden sollen oder ob die Reward-Token linear über sechs Monate oder ein Jahr verteilt ausgezahlt werden sollen. Sponge ist kürzlich von Ethereum zu Polygon gewechselt. Es gibt drei Gruppen, die berechtigt sind, Token zu beanspruchen: diejenigen, die Token über das Pre-Sale Widget gekauft haben, diejenigen, die vor dem 5. Februar zu Polygon gewechselt haben, und diejenigen, die nicht gewechselt haben, aber manuell nach dem Snapshot am 5. Februar, nachdem der $SPONGE V1 Token eingestellt wurde, gewechselt wurden. Diejenigen, die den V1-Token vor seiner Einstellung an zentralen Börsen hielten, haben ihre Token gegen den V2-Token auf Polygon getauscht, der ebenfalls $SPONGE als Ticker hat.

Das Team erklärt die Vor- und Nachteile jeder Wahl in der Umfrage in einem separaten X-Post. Die Stakingbelohnungen sind allerdings nur ein Grund, warum Anleger in Sponge investieren.

Was ist so anders am Meme-Coin Sponge?

Die weltweite Krypto-Akzeptanz wächst weiterhin rasant. Investoren kaufen Sponge, bevor der Coin an den großen Börsen gelistet wird. Denn SPONGE könnte der nächste virale Meme-Coin sein. $SPONGE ist ein einzigartiges Projekt, das sowohl eine Stakingfunktion hat als auch ein eigenes Play-to-Earn-Game. In den kommenden Wochen werden zwei wichtige Meilensteine geknackt: den lang erwarteten Release des neuen Polygon $SPONGE Tokens und die Veröffentlichung des Sponge Play-to-Earn (P2E) Spiels. Die Kurse der Meme-Coins sind während der Erholung von Bitcoin im Jahr 2024 stärker gestiegen und leider auch stärker gefallen als die der meisten anderen Coins. Die unvorhersehbaren Kursbewegungen könnten ein Hinweis auf einen neuen Bullrun sein.

Jedes Krypto-Meme-Projekt, das den darwinistischen Survival-of-the-fittest-Markt vor der Adoption überleben will, muss etwas mehr als lediglich Lacher bieten, wenn es auf Langlebigkeit abzielt. Die Anleger zumindest glauben, dass $SPONGE ein solches Krypto-Projekt ist. Als der Coin im Mai 2023 auf den Markt kam, lag der Kurs von $SPONGE bei 0,000025 US-Dollar. In weniger als einem Jahr hat der Token Höchststände von 0,002763 US-Dollar erreicht, was einem Zuwachs von 10.000 % entspricht!

Die bisherige Entwicklung von Sponge

$SPONGE V1 wurde mit wenig Trara gestartet und gewann die Herzen der Investoren, indem er ein verlockendes Ökosystem mit vielen Möglichkeiten für die Teilnehmer bot. Dazu gehörten beispielsweise Staking Belohnungen. Unter Verzicht auf ein traditionelles Pre-Launch ICO zugunsten einer direkten Notierung startete $SPONGE zunächst mit einer diskreten Notierung auf Uniswap, bevor er schnell auf den zentralisierten Börsen (CEXs) wie Poloniex, MEXC, LBank, Gate.io, Toobit gelistet wurde.

$SPONGE stieg zunächst um bescheidene 4.000% und erreichte weniger als eine Woche nach dem Start, am 9. Mai 2023, eine Marktkapitalisierung von fast 100 Millionen Dollar. Der Token wurde kürzlich auf eine V2 auf Polygon, einer Ethereum Layer 2 Skalierungslösung aktualisiert und migriert. Aktuell liegt der Coin bei 0,001689 US-Dollar. Das bedeutet, dass diejenigen, die $SPONGE seit dem V1-Launch gehalten haben, als der Preis noch bei 0,000025 US-Dollar lag, sich jetzt über einen Gewinn von 6756% freuen können.

Obwohl die Umstellung bereits seit Januar in der Planung und Vorbereitung war, wurde sie durch einen kürzlichen Angriff auf den Liquiditätspool beschleunigt. Außerdem hat die Umstellung die Pläne des Teams vorangebracht, da sie so ein umfangreiches, frühes Update des Stakingmodells des Protokolls implementieren und das noch unbestätigte Startdatum des gleichnamigen P2E-Rennspiels des Tokens vorverlegen konnten.

$SPONGE’s Mission: Rendite bringen

Das V2-Upgrade von $SPONGE brachte eine Reihe wichtiger Verbesserungen, allen voran ein neues Staking-Modell. Die Rendite variiert je nach Anzahl der Staker und der gesperrten Token und liegt derzeit bei 335 %. Meme-Coiner erwarten, dass die Anzahl der gesperrten Token in den kommenden Wochen steigen wird, insbesondere dann, wenn Sponge noch mehr Zugkraft im Meme-Sektor gewinnen sollte. Ein Grund dafür ist, dass das Team hofft, $SPONGE auf einigen der größten Kryptobörsen der Welt, wie Binance und OKX, zu listen. Dieser Schritt könnte weitere Kursanstiege katalysieren, da der Token so leichter zugänglich wird. Nach den potenziellen CEX-Listings kommt das Sponge-Game, bei dem die Spieler um Bikini Bottom rasen und Belohnungen sammeln können. Mit seinem dualen Staking- und Gamingmodell ist $SPONGE auf dem besten Weg, Wettbewerbern mit geringerer Marktkapitalisierung wie $PEPE, $DOGE und $WIF ernsthaft Konkurrenz zu machen. Nutzen Sie die Gelegenheit und kaufen Sie $SPONGE, bevor das Projekt an der Börse zum Mainstream wird. Bleiben Sie auf dem Laufenden und schließen Sie sich der engagierten Gemeinschaft von 37.300 Followern auf X an.

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2024

