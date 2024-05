Welche Kryptowährung kaufen? 3 Coins für schnelles Wachstum

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Bitcoin-Kurs nähert sich langsam aber sicher wieder der 70.000 Dollar Marke und das zieht die Aufmerksamkeit zahlreicher Investoren auf sich. Erwartet wird, dass es heuer noch zu Kursen von weit über 100.000 Dollar kommt, wovon auch die meisten Altcoins profitieren dürften. Viele performen dabei noch besser als Bitcoin, da ihre Marktkapitalisierung noch niedriger ist und der Wert dadurch schneller vervielfacht werden kann. Vor allem Meme Coins können in kurzer Zeit Renditen von hunderten bis tausenden Prozent einbringen. Dabei stellen sich natürlich viele die Frage, welche Kryptowährung sie kaufen sollen, um die größtmögliche Rendite zu erzielen. Mit Sicherheit weiß man das natürlich nicht, die folgenden Coins sind aber gut für eine baldige Kursexplosion positioniert.

Dogeverse: Der heißeste Meme Coin 2024?

Dogeverse ist ein Meme Coin, bei dem Anleger noch für kurze Zeit die Möglichkeit haben, im Presale noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zu investieren. Investoren haben innerhalb kürzester Zeit $DOGEVERSE-Token im Wert von mehr als 15 Millionen Dollar gekauft, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Coin nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Das dürfte offenbar auch ein Wal erwarten, der DOGEVERSE-Token im Wert von mehr als 180.000 Dollar gekauft hat.

$DOGEVERSE überzeugt nicht nur durch die Anlehnung an Dogecoin, den größten Meme Coin nach Marktkapitalisierung, sondern auch durch einen Multi Chain Launch und eine Staking-Funktion. Der Token ist auf sämtlichen relevanten Blockchains wie Solana, Ethereum und Base erhältlich und die Staking-Funktion ermöglicht Anlegern, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu erzielen, wenn sie ihre Token staken und damit für eine gewisse Zeit lang sperren. Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass $DOGEVERSE nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell eine Kurssteigerung um weit mehr als 1.000 % hinlegt.

Sealana ($SEAL)

Sealana knüpft an die Vorgehensweise von Book of Meme (BOME), SLERF und vielen weiteren erfolgreichen Meme Coins an, die kürzlich auf der Solana Blockchain nach einem erfolgreichen Initial Coin Offering (ICO) gelauncht wurden und nach kurzer Zeit extrem hohe Renditen eingebracht haben. Book of Meme ist zwei Tage nach dem Listing an den Kryptobörsen um mehr als 30.000 % gestiegen, sodass diejenigen, die im Presale eingestiegen sind, mehr als das 300-fache aus ihrem Kapital machen konnten. Sealana ($SEAL) könnte eine weitere Gelegenheit für solche Gewinne sein.



($SEAL Initial Coin Offering – Quelle: Sealana Website)

Kurz nach der Ankündigung des Vorverkaufs steuert $SEAL bereits auf 1,5 Millionen Dollar zu, wodurch das Potenzial schnell deutlich wird. Wer am Presale teilnehmen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhält dafür beim Launch 6.900 $SEAL-Token per Airdrop. Alternativ kann auch das Widget auf der Website genutzt werden, um $SEAL mit SOL, ETH oder USDT zu kaufen. Coins, die auf der Solana Blockchain nach einem kurzen ICO gelauncht werden, können ihren Wert in kürzester Zeit vervielfachen, sodass eine überschaubare Investition schon zu lebensverändernden Renditen führen könnte.

WienerAI ($WAI)

WienerAI vereint zwei der heißesten Bereiche am Kryptomarkt in einem Projekt: Künstliche Intelligenz und Memes. Während Meme Coins das Potenzial haben, schnell viral zu gehen und so unglaubliche Kurssteigerungen hinzulegen, ist alles, was mit KI zu tun hat, derzeit extrem gehyped. Daraus könnte sich ein explosiver Mix ergeben, der den Kurs von WienerAI ($WAI) nach der Markteinführung abheben lassen könnte. Schon ähnliche Projekte wie $SCOTTY haben kurz nach dem Handelsstart extrem hohe Renditen eingebracht. WienerAI ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Anleger den großen Vorteil haben, dass der Tokenpreis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt.



(WienerAI Token-Vorverkauf – Quelle: WienerAI Website)

Schon in der Vorverkaufsphase haben die Entwickler von WienerAI die erste KI-Funktion vorgestellt. Ein Trading Bot, der den Handel erleichtert, keine Gebühren erhebt und Front Runs verhindert, die den Einstiegspreis beim Traden unnötig in die Höhe treiben und die Rendite schmälern. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der Zeit weitere Anwendungsfälle für WienerAI vorgestellt werden, wodurch der Kurs ordentlich ansteigen könnte, wobei Marktbeobachter einen Anstieg um das 10- bis 20-fache für möglich halten.

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2024

