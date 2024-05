Bitcoin laut Experten bald 4 Billionen Dollar wert – Trump und Fed sollen helfen

Auf den ersten Blick herrscht auf dem Kryptomarkt fast sowas wie Stillstand. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich weiterhin im Bereich zwischen 60.000 und 65.000 Dollar und damit herrscht auch bei den Top 20 der größten Coins nach Marktkapitalisierung wenig Bewegung. Allerdings könnte das nur die Ruhe vor dem Sturm sein. Während bisher schon aufgrund des Bitcoin Halvings vermutet wurde, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Monaten stark ansteigen könnte, wird auch das Loch im Haushaltsbudget der USA laut Experten zunehmend zu einem Problem für den Dollar, das zu steigenden Bitcoin-Preisen führen könnte. Vor allem in Kombination mit einer möglichen Wiederwahl von Donald Trump. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin könnte demnach schon bald auf 4 Billionen Dollar steigen.

Die Amerikaner haben Geldprobleme. Das ist inzwischen nichts Neues mehr. Die Staatsverschuldung ist schon durch Steuersenkungen unter Trump gestiegen und nun unter dem amtierenden Präsidenten Joe Biden komplett außer Kontrolle geraten. Inzwischen warnen zahlreiche Experten von den Folgen, die daraus früher oder später resultieren könnten. Auch Elon Musk nutzte die Gelegenheit, um sich einmal mehr gegen den US-Dollar auszusprechen.

We need to do something about our national debt or the dollar will be worth nothing

Dass Musk ein Fan von Kryptowährungen ist, ist inzwischen bekannt. Mit seinem Unternehmen Tesla hat er längst Bitcoin gekauft und auch dem Dogecoin-Kurs hat er schon mehrmals zu neuen Höchstständen verholfen. Auch andere Analysten warnen, dass die Verschuldung dem US-Dollar schon bald zum Verhängnis werden könnte.

Wenn es die Regierung nicht schafft, einen vernünftigen Haushaltsplan aufzustellen und diesen auch umzusetzen, steigt das Risiko, dass die Notenbank – in dem Fall die Federal Reserve – ihre Ressourcen dafür aufbringen muss, das Loch im Budget zu stopfen. Das geht dann in der Regel zulasten der eigentlichen Aufgabe, die jeweilige Währung zu stabilisieren. In diesem Fall spricht man von einer fiskalischen Dominanz, die laut Geoff Kendrick – Analyst der Standard Chartered Bank – dazu beitragen könnte, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigt, wenn die Inflation dadurch erneut außer Kontrolle gerät.

JUST IN: 🇺🇸 Donald Trump and the FED could help the #Bitcoin price rocket to $200,000 by 2025: Forbes

When the Bull began his run.. pic.twitter.com/NwRz7JCoEn

