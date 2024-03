Den Erwartungen zum Trotz: Der Weg von Scorpion Casino (SCORP) vom Vorverkauf zum potenziellen Rivalen der Online-Casino-Titanen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Das Scorpion Casino trotzt weiterhin den Erwartungen und hat in dieser Woche den beeindruckenden Meilenstein von 6 Millionen Dollar in seiner Fundraising-Kampagne überschritten. Die Investoren stürzen sich auf die Plattform, seit sie erfahren haben, dass sie einen Teil der Einnahmen mit allen Token-Inhabern teilen und so ein passives Einkommen erzielen.

Überdies integriert Scorpion Casino einen neuartigen deflationären Mechanismus in sein Modell der Umsatzbeteiligung, wodurch das Angebot an Token weiter sinkt, während die Plattform an Popularität gewinnt. Scorpion Casino trotzt weiterhin den Erwartungen und hat bereits epische 6 Millionen Dollar eingenommen.

Zur Überraschung vieler hat das Scorpion Casino diese Woche den Meilenstein von 6 Millionen Dollar überschritten, wobei sich der Vorverkauf den letzten Tagen seiner Laufzeit nähert. Viele Nachzügler sind in den Vorverkauf geströmt, um noch einen Anteil an dem Token zu erhalten, der aus den Gewinnen des Casinos generiert wird.

Scorpion Casino beabsichtigt, die erste soziale Glücksspielplattform zu schaffen, auf der Spieler ein passives Einkommen durch die erzielten Einnahmen erzielen können. Infolgedessen erhalten alle $SCORP-Inhaber ein passives Einkommen, das umso höher ausfällt, je mehr die Plattform genutzt wird. Das Team hat erklärt, dass die Obergrenze für das individuelle passive Einkommen bei der maximalen Auslastung des Casinos bei unglaublichen 10.000 USDT pro Tag liegt.

Krypto-Casino als Konkurrent für schwergewichtige Plattformen

Das Scorpion Casino sorgt für Aufsehen, nachdem Investoren erkannt haben, dass es sich um eine professionelle Plattform handelt, die es mit den Schwergewichten der Branche aufnehmen kann.

So ist Scorpion Casino mit denselben großen Glücksspielanbietern verbunden, die auch von den großen Online-Casino Rivalen wie AMATIC und Evolution genutzt werden. Dadurch kann die Plattform ihren Nutzern bis zu 200 hochklassige Casino-Spiele anbieten, darunter beliebte Titel wie Blackjack, Poker, Roulette und Slots.

Das Casino ist auch mit BetRadar gekoppelt und bietet ein Sportbuch mit bis zu 30.000 Wettoptionen. So können Sportfans auf den Ausgang ihrer Lieblingssportspiele wetten mit beliebten Sportarten wie Fußball, Tennis, Boxen und MMA. Zusätzlich gibt es 160 Live-Spiele, die Sie mit anderen Spielern über den Wettanbieter genießen können.

Außerdem ist Scorpion Casino der Zeit voraus, denn seine Plattform wurde von der Curacao eGaming-Lizenzierungsstelle lizenziert. Daher müssen sich Investoren keine Sorgen um die regulatorische Sicherheit machen, sobald das Casino zum Mainstream wird.

Schließlich wird Scorpion Casino von einem schwergewichtigen Inkubator namens Tenset unterstützt, der zuvor Projekten wie Meta Hero zu einem über 100-fachen Anstieg verholfen und sie in die Top 250 der Projekte gebracht hat. Investoren glauben, dass $SCORP mit Hilfe von Tenset ähnliche Erfolge erzielen kann.

Wie sorgt $SCORP für ein passives Einkommen?

Das Scorpion Casino bietet den $SCORP-Token-Inhabern ein passives Einkommen durch sein Modell der Umsatzbeteiligung. Ein Prozentsatz der erzielten Plattformeinnahmen wird vom Team verwendet, um $SCORP-Token auf dem freien Markt zurückzukaufen. Die Rückkäufe sorgen für eine konstante Nachfrage nach $SCORP und tragen dazu bei, den Preis zu stabilisieren.

Nach dem Kauf verteilt das Team die Hälfte der gekauften Token an alle $SCORP-Staker im Netzwerk und verschafft ihnen damit ein passives Einkommen. Die andere Hälfte wird an eine Burner-Wallet geschickt, wodurch $SCORP aus dem Verkehr gezogen wird und eine Deflation im Ökosystem entsteht.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage und das sinkende Angebot zusammen eine Basis für eine beständige Wertsteigerung von $SCORP schaffen werden.

Sichern Sie sich heute eine Beteiligung, bevor der Vorverkauf endet

Der $SCORP-Token kann immer noch zu Vorverkaufspreisen erworben werden, auch wenn er sich schnell seiner letzten Phase nähert. Der Token ist für die Plattform unverzichtbar, da er einen Nutzen in Form eines Vermögenswertes für die Umsatzverteilung, einer Standardzahlungswährung und einer Wettwährung bietet.

Derzeit kann der Token für 0,04 $ erworben werden.

Wenn Sie im Vorverkauf mehr als 1.000 $SCORP kaufen, werden Sie außerdem automatisch in den Elite Scorpion Members Club aufgenommen, mit dem Sie Vergünstigungen wie VIP Services, Cashback im Casino und zusätzliche Prämien für das Staken erhalten.

Schließlich können Investoren den exklusiven Bonuscode “Scorpion20” angeben, um für eine begrenzte Zeit zusätzliche 20 % SCORP auf ihre Investition zu erhalten.

Alles in allem ist Scorpion Casino mit seinem intuitiven Modell der Umsatzbeteiligung, seiner deflationären Tokenomics-Struktur, seinen schwergewichtigen Partnerschaften und seiner professionellen Plattform bereit, die Hausse der Krypto-Casinos im Jahr 2024 anzuführen und sich als Marktführer in diesem Bereich zu etablieren.

Zuletzt aktualisiert am 14. März 2024

