Krypto News: Pepe-Investor verwandelt 462 USD in 3,4 Millionen USD

Derzeit pumpt der Kurs des Pepe Coins anscheinend unaufhörlich weiter, denn der populäre Meme-Coin konnte jetzt sogar die Top 20 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung erreichen. Dabei begann die Geschichte von PEPE vor etwas über einem Jahr, nachdem die Spaßwährung Mitte April 2023 auf den Markt gebracht wurde. Lange Zeit war es ruhig um den Token, der als reines Spekulationsobjekt gilt und keinen wirklichen Zweck oder technische Innovation besitzt.

Doch anscheinend benötigt der Pepe Coin dies auch nicht, um erfolgreich zu sein und seinen Anlegern hohe Gewinne zu bescheren. Dies zeigt eine jüngste Erfolgsgeschichte eines Anlegers, der frühzeitig für gerade einmal 462 US-Dollar PEPE-Token erwarb und diese jetzt gewinnbringend für 3,4 Millionen US-Dollar verkaufen konnte.

Pepe Coin explodiert über 112 % in nur einem Monat

Obwohl die letzten Wochen eher von Kurskorrekturen beziehungsweise einer Konsolidierungsphase des gesamten Krypto-Markts geprägt waren, konnte der Pepe-Coin auch weiterhin ein merkliches Wachstum verzeichnen. So wird er aktuell zu einem Preis von 0,00001433 US-Dollar gehandelt, was einen satten Kursanstieg von 112,06 % in den letzten 30 Tagen darstellt (siehe Bild unten). Bedingt durch starke Zuflüsse konnte nun auch die Marktkapitalisierung über die Marke von 6 Milliarden US-Dollar springen und den Pepe Coin damit auf Platz 20 des Kryptowährung-Rankings katapultieren. Damit sichert sich der PEPE-Token auch weiterhin den dritten Platz im Meme-Coin-Ranking und nähert sich langsam Shiba Inu (SHIB) und Dogecoin (DOGE) auf den Plätzen 2 und 1.

Tatsächlich sorgte der jüngste Erfolg des Pepe Coins dafür, dass sich der Token zum erfolgreichsten Meme-Coin des Jahres 2023 aufschwingen konnte – und das, obwohl auch Bonk, Dogwifhat (WIF) und Sponge in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind.

Die Gründe für den aktuellen Anstieg dürften vielfältig sein, aber hauptsächlich aus der Spekulation rund um die vielleicht kommenden Ethereum-Spot-ETFs gespeist werden. Im Laufe des heutigen Tages wird die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC entsprechende Anträge entweder genehmigen oder ablehnen. Sollte eine Genehmigung erfolgen, so dürfte sich dies auf den gesamten Altcoin-Markt äußerst positiv auswirken – und der Pepe Coin könnte einer der Gewinner sein, die mit noch stärkeren Kursexplosionen rechnen dürften.

Frühzeitige Investition kann sich lohnen: Millionen-Gewinn für Pepe-Anleger

Erfolgsgeschichten sind am Krypto-Markt keine Seltenheit und vor allem die Meme-Coin-Sparte ist dafür bekannt, hohe Gewinne bei hohem Risiko zu ermöglichen. Trotzdem gibt es immer wieder Geschichten, die unglaublich klingen. Eine davon veröffentlichte nun das Krypto-Analyse-Unternehmen LookOnChain auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter): Bereits am 15. April 2023 kaufte ein unbekannter Anleger 324,9 Milliarden PEPE-Token für einen Preis von 0,22 ETH (damals etwa 462 US-Dollar). Jetzt verkaufte er seine Pepe-Reserven für einen unglaublichen Preis von 3,4 Millionen US-Dollar. Ein unglaublicher Gewinn für einen frühzeitigen Anleger, der mit seinem risikoreichen Investment recht behalten hatte.

Es ist nicht bekannt, wer genau hinter diesem Krypto-Wunder steckt und ob die verwendete Krypto-Wallet eventuell mit den Entwicklern des PEPE-Tokens zusammenhängt. Allerdings sind ähnliche Geschichten rund um den Pepe Coin keine Seltenheit, denn erst vor wenigen Wochen konnte ein weiterer Anleger rund 1.200 US-Dollar in satte 9 Millionen US-Dollar verwandeln – nachdem auch er eine frühzeitige Investition getätigt hatte.

Kein Wunder also, dass derzeit viele Krypto-Anleger nach neuen Meme-Coins suchen, die über ein hohes Potenzial verfügen und ähnlich wie der Pepe Coin starke Renditen versprechen. Diese Projekte frühzeitig zu finden, ist allerdings schwierig und häufig eine Wissenschaft für sich. Klar ist, dass es häufig hilfreich ist, wenn ein neuer Meme-Coin unbekannte Wege geht und die Konkurrenz mit innovativen Ideen übertrumpft. Gerade Pepe Coin Alternativen wie Dogeverse könnten dann langfristig eine sinnvolle Investition darstellen.

Dogeverse überschreitet 15-Millionen-Dollar-Marke

Was ist eigentlich die beste Blockchain für Meme-Coins? Ist es Solana? Oder doch eher Ethereum? Was ist eigentlich mit dem neuen Base-Netzwerk? Auch die BNB Chain, Polygon und Avalanche sind äußerst beliebt.

Wer sich nicht entscheiden kann und möchte, der dürfte mit dem neuen Projekt Dogeverse ($DOGEVERSE) genau den Token finden, der die eigenen Wünsche und Bedürfnisse perfekt erfüllt. Denn bei Dogeverse handelt es sich um einen sogenannten Multichain-Token, der gleich auf allen sechs der genannten Blockchain-Netzwerke eingesetzt werden kann. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Nutzer können genau die Blockchain wählen, die gerade die besten Konditionen bietet.

Im Augenblick befindet sich Dogeverse noch im Presale, hat hier allerdings bereits die letzte Phase erreicht. So wurden bereits über 15 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt und der Launch dürfte schon bald stattfinden. Bis dahin wird der $DOGEVERSE-Token noch zu einem Preis von 0,00031 US-Dollar verkauft, was viel Raum nach oben lässt. Sollte der Meme-Coin ähnlich wie der PEPE-Token im Trend liegen, so könnte eine 10-fache oder gar 100-fache Preissteigerung nach dem Launch möglich sein.

Darüber hinaus ist schon jetzt das erste Staking-Programm aktiv – allerdings nur bei einem Einsatz der Ethereum-Blockchain. Wer also bereits jetzt die ersten $DOGEVERSE-Token erwirbt, der kann diese für eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von aktuell 53 % anlegen. Grund genug, einen Blick auf das Projekt zu werfen und sich weitergehend zu informieren.

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2024

